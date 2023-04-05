От теории к практике - страница 861

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Alexander_K:

:))) Не, вот способ приема тиков я не буду рассказывать - слишком тяжело мне этот момент дался, да и не уверен я в нем еще до конца - после НГ еще 2 месяца тестировать буду, но уже в закрытом режиме, без мониторинга.

А то это будет совсем неинтересно - о чем тогда Асауленка страдать по вечерам будет?

Все-таки в Граале должна быть тайна и раздавать его направо и налево - верх легкомыслия, особенно учитывая поразительную тупизну и скудоумие большинства граалеискателей на этом форуме.

вот так постепенно, не сразу, приходит понимание...  а без набитых шишек, без продирания сквозь тернии -- понимание не придёт...  на следующем этапе ты поймёшь "что знают двое, то знает и свинья", и твоё отношение к раздаче соответственно должно видоизмениться.

 
Олег avtomat:

вот так постепенно, не сразу, приходит понимание...  а без набитых шишек, без продирания сквозь тернии -- понимание не придёт...  на следующем этапе ты поймёшь "что знают двое, то знает и свинья", и твоё отношение к раздаче соответственно должно видоизмениться.

Вот только-только дошли до изобретения %R и Ишимоку,  впереди еще открытие торговли по тренду, а там уже и грааль за следующей горой будет подмаргивать хмельным взглядом. В  древности один мужик 40 лет водил народ по пустыне, это реально гением надо быть, т.к. современная пустыня(она больше чем в древности) в тех краях пересекается офисными хомячками за несколько дней.

 

:)) Можно сделать грааль по следующему типу.  Торговля ведётся на демке (как сейчас), строим распределение (канал) для графика баланса и запускаем бота на реале, только когда значение выйдет за нижнею  границу канала.  Выключаем торговлю на реальном счёте при пресечении графика баланса среднего.

Если проще то:


 

Я вот думаю - чё люди тестеры какие-то мучают? За десятилетия причем :)))

По-моему, достаточно вчерашнего и сегодняшнего дня. Пройтись по всем парам своей стратегией и все станет ясно.

Смотрю - у меня щас жееееесть... Никогда такого не было.

 

Вот тебе и Грааль, вот тебе и два Грааля...

Господи, за что?! Чё я плохого-то сделал?! Тьфу... Пропади всё пропадом...

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сша ставку повысили, все предыдущее поломалось опять ))
 
Alexander_K:

Я вот думаю - чё люди тестеры какие-то мучают? За десятилетия причем :)))

По-моему, достаточно вчерашнего и сегодняшнего дня. Пройтись по всем парам своей стратегией и все станет ясно.

Смотрю - у меня щас жееееесть... Никогда такого не было.

на НГ бабули стригут ;)

%ставка и экспирация, всё в одном флаконе

А плакать - поздно, уж 2-ю неделю плачутся, системы почти ни у кто по старому не робят

 
Maxim Dmitrievsky:
сша ставку повысили, все предыдущее поломалось опять ))

Пипец...

В такие дни надо на заборе сидеть... Фиг че поможет... Тренды буквально дубасят меня по морде и сокрушают мою позорную ТС...

Посыпаю голову пеплом...

 
Alexander_K:

Вот тебе и Грааль, вот тебе и два Грааля...

Господи, за что?! Чё я плохого-то сделал?! Тьфу... Пропади всё пропадом...

Отказался отдать Грааль СТРАЖДУЩИМ.
 
Yuriy Asaulenko:
Отказался отдать Грааль СТРАЖДУЩИМ.

Меня за такой Грааль почикают как Алёшу... Рыдаю в голос...

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