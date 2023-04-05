От теории к практике - страница 858
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Есть картинки? Можно как-то глянуть?
Ну, это "ушастые" распределения. Поэтому, когда ты продемонстрировал такой же, я обрадовался и думал, что ты понял их секрет.
Но, увы... Зигзаг - это совершенно не в тему....
Эти распределения получаются именно из тикового потока, определенным образом считывая и обрабатывая его.
Ну, это "ушастые" распределения. Поэтому, когда ты продемонстрировал такой же, я обрадовался и думал, что ты понял их секрет.
Но, увы... Зигзаг - это совершенно не в тему....
Эти распределения получаются именно из тикового потока, определенным образом считывая и обрабатывая его.
проблема ушастиков в том, что их накрывают ГЭПом,
поэтому хлопотно это и не перспективно
;)
Ну, это "ушастые" распределения. Поэтому, когда ты продемонстрировал такой же, я обрадовался и думал, что ты понял их секрет.
Но, увы... Зигзаг - это совершенно не в тему....
Эти распределения получаются именно из тикового потока, определенным образом считывая и обрабатывая его.
Так я делал это просто задавая размах на каждом шаге. Так же и на тиках можно. Я определил масштаб , допустим , в 200 пунктов , потом на каждом шаге считаю сколько минуток (тиков) прошло чтобы на участке разница между максимальным и минимальным значением цены была равна масштабу = 200 пунктов. Потом за это время (количество тиков) считаю сумму приращений внутри этого размаха. И так на каждом шаге.
Никто не мешает сделать на тиках тоже самое. И там скорее (на минутках было так) даже дисперсию рассчитывать ненужно, сумма приращений будет лежать в пределах заданного масштаба (чуть чуть с погрешностью). Останется только определить это точка разворота и цена продолжит флет внутри диапазона или будет пробой и переход цены на новый уровень.
Так я делал это просто задавая размах на каждом шаге. Так же и на тиках можно. Я определил масштаб , допустим , в 200 пунктов , потом на каждом шаге считаю сколько минуток (тиков) прошло чтобы на участке разница между максимальным и минимальным значением цены была равна масштабу = 200 пунктов. Потом за это время (количество тиков) считаю сумму приращений внутри этого размаха. И так на каждом шаге.
Никто не мешает сделать на тиках тоже самое. И там скорее (на минутках было так) даже дисперсию рассчитывать ненужно, сумма приращений будет лежать в пределах заданного масштаба (чуть чуть с погрешностью). Останется только определить это точка разворота и цена продолжит флет внутри диапазона или будет пробой и переход цены на новый уровень.
Вот очень похоже на то, что делали они. И у них в руках реальный Грааль, о котором они не желают здесь рассказывать и показывать.
Вот очень похоже на то, что делали они. И у них в руках реальный Грааль, о котором они не желают здесь рассказывать и показывать.
Вот так выглядит на графике
И чё дальше? Я не знаю.
Вот файл индикатора, можешь кинуть на минутный график. Только подожди когда будет грузится, занимает время.
Не, мне - не нужно. Я уже проделал гигантскую работу в другом направлении и есть кое-какие результаты. Жалко бросать начатое...
Но, страждущим, которые, допустим, дубеют или разочаровались в моих методах - любая другая информация ценна.
Поэтому, я миллиард раз говорил - друзья, выкладывайте в этой ветке все необычные, странные результаты исследований - пригодятся.
Не уподобляйтесь таким персонажам как Дмитрий Басович Федосеев, которые чё-то пыжатся, пыхтят, а дельного сказать ничё не могут.
Он ждет тебя:
:))) Ты в своем репертуаре, дружище :)))
Очевидно, что ты либо сын, либо племянник podotr'a - и из уважения к маэстро, я разрешаю тебе здесь веселиться. Валяй! Но, про Грааль не забывай - если чё надо будет, ну там рассчитать параметр или, к примеру, прокутить непосильно нажитое - обращайся, помогу.
Скоро начало торгов...
Да пребудет с нами сила, ребята!
Скоро начало торгов...
Да пребудет с нами сила, ребята!
Сегодня удивился. В тестере по всем тикам прогнал )))
картинка загляденье ))))P.S. Точнее уже вчера...
Правда трейдов не много на 12 парах.
Сегодня удивился. В тестере по всем тикам прогнал )))
картинка загляденье ))))P.S. Точнее уже вчера...
Правда трейдов не много на 12 парах.
в первый раз такое в тестере увидел?
кстати, он и не такие подарки умеет вываливать... ;)