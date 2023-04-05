От теории к практике - страница 858

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Evgeniy Chumakov:


Есть картинки?  Можно как-то глянуть?

Ну, это "ушастые" распределения. Поэтому, когда ты продемонстрировал такой же, я обрадовался и думал, что ты понял их секрет.

Но, увы... Зигзаг - это совершенно не в тему....

Эти распределения получаются именно из тикового потока, определенным образом считывая и обрабатывая его.

 
Alexander_K:

Ну, это "ушастые" распределения. Поэтому, когда ты продемонстрировал такой же, я обрадовался и думал, что ты понял их секрет.

Но, увы... Зигзаг - это совершенно не в тему....

Эти распределения получаются именно из тикового потока, определенным образом считывая и обрабатывая его.

проблема ушастиков в том, что их накрывают ГЭПом,

поэтому хлопотно это и не перспективно

;)

 
Alexander_K:

Ну, это "ушастые" распределения. Поэтому, когда ты продемонстрировал такой же, я обрадовался и думал, что ты понял их секрет.

Но, увы... Зигзаг - это совершенно не в тему....

Эти распределения получаются именно из тикового потока, определенным образом считывая и обрабатывая его.


Так я делал это просто задавая размах на каждом шаге.  Так же и на тиках можно.  Я определил масштаб , допустим , в 200 пунктов , потом на каждом шаге считаю сколько минуток (тиков) прошло чтобы на участке разница между максимальным и минимальным значением цены была равна масштабу = 200 пунктов.   Потом за это время (количество тиков) считаю сумму приращений внутри этого размаха.  И так на каждом шаге. 

Никто не мешает сделать на тиках тоже самое.   И там скорее (на минутках было так) даже дисперсию рассчитывать ненужно, сумма приращений будет лежать в пределах заданного масштаба (чуть чуть с погрешностью).  Останется только определить это точка разворота и цена продолжит флет внутри диапазона или будет пробой и переход цены на новый уровень.

 
Evgeniy Chumakov:


Так я делал это просто задавая размах на каждом шаге.  Так же и на тиках можно.  Я определил масштаб , допустим , в 200 пунктов , потом на каждом шаге считаю сколько минуток (тиков) прошло чтобы на участке разница между максимальным и минимальным значением цены была равна масштабу = 200 пунктов.   Потом за это время (количество тиков) считаю сумму приращений внутри этого размаха.  И так на каждом шаге. 

Никто не мешает сделать на тиках тоже самое.   И там скорее (на минутках было так) даже дисперсию рассчитывать ненужно, сумма приращений будет лежать в пределах заданного масштаба (чуть чуть с погрешностью).  Останется только определить это точка разворота и цена продолжит флет внутри диапазона или будет пробой и переход цены на новый уровень.

Вот очень похоже на то, что делали они. И у них в руках реальный Грааль, о котором они не желают здесь рассказывать и показывать.

 
Alexander_K:

Вот очень похоже на то, что делали они. И у них в руках реальный Грааль, о котором они не желают здесь рассказывать и показывать.



Вот так выглядит на графике



И чё дальше? Я не знаю.


Вот файл индикатора, можешь кинуть на минутный график.  Только подожди когда будет грузится, занимает время.

Файлы:
1_ScaleChannel.ex4  9 kb
1_ScaleTime.ex4  7 kb
 
Evgeniy Chumakov:


Не, мне - не нужно. Я уже проделал гигантскую работу в другом направлении и есть кое-какие результаты. Жалко бросать начатое...

Но, страждущим, которые, допустим, дубеют или разочаровались в моих методах - любая другая информация ценна.

Поэтому, я миллиард раз говорил - друзья, выкладывайте в этой ветке все необычные, странные результаты исследований - пригодятся.

Не уподобляйтесь таким персонажам как Дмитрий Басович Федосеев, которые чё-то пыжатся, пыхтят, а дельного сказать ничё не могут.

 
Unicornis:

Он ждет тебя:

 :))) Ты в своем репертуаре, дружище :)))

Очевидно, что ты либо сын, либо племянник podotr'a - и из уважения к маэстро, я разрешаю тебе здесь веселиться. Валяй! Но, про Грааль не забывай - если чё надо будет, ну там рассчитать параметр или, к примеру, прокутить непосильно нажитое - обращайся, помогу.

 

Скоро начало торгов...

Да пребудет с нами сила, ребята!

 
Alexander_K:

Скоро начало торгов...

Да пребудет с нами сила, ребята!

Сегодня удивился. В тестере по всем тикам прогнал )))

картинка загляденье ))))
Правда трейдов не много на 12 парах.

P.S. Точнее уже вчера...
 
Konstantin Nikitin:

Сегодня удивился. В тестере по всем тикам прогнал )))

картинка загляденье ))))
Правда трейдов не много на 12 парах.

P.S. Точнее уже вчера...

в первый раз такое в тестере увидел?

кстати, он и не такие подарки умеет вываливать... ;)

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