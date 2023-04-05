От теории к практике - страница 1422

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Начал тестировать на истории... Тяжко.... Основная проблема - выделить из архивов Дукаса именно тот поток котировок, который мне нужен...

Напомню графики для случайного процесса типа Laplace motion:

Графики для пары GBPUSD с 01.12.2018 по 31.01.2019 выглядят так:

Однако!!!

Но, прибыль на тесте есть и это вселяет некую уверенность.

 
Alexander_K:

Однако!!!

Но, прибыль на тесте есть и это вселяет некую уверенность.

Насколько я понимаю в этой системе, такую методу можно назвать - из пушки по воробьям.(
 
Alexander_K:

В дополнение к этому посту:


есть еще, по крайней мере 1 способ одолеть случайный процесс и он описан в этой ветке.

Берем Laplace motion и смотрим:

Видим:

Верхний график - отчаянная борьба со случайным процессом с помощью МАшки и канала вокруг нее. Результат - строго +0% прибыли, ч.т.д.

Нижний график - случайный процесс тупо обыгрывается с помощью алгоритма Колдуна (кстати - где он? Жив ли? Чё-то переживаю...)

Проблема в том, что реальный ВР - не совсем Laplace motion, он маленько сложнее...

Так вот, если туповатые страждущие научились бы сводить реальный ВР к случайному процессу, или индикаторами разладки отделяли бы трендовые, детерминированные движения, то проблем бы не было....

Увы, на этом форуме только подслеповатые глазёнки в экран монитора пучат и страдают дибилизмом. Тьфу...

Давно всем понятно, что тупые плюс Лаплас равно грааль. Вам еще не дошла телеграмма. Что шея длинная, а карманы глубокие это тоже грааль. 

 
Yuriy Asaulenko:
Насколько я понимаю в этой системе, такую методу можно назвать - из пушки по воробьям.(

Если отвлечься от подсчета прибыли (что только и умеют делать тут страждущие, на большее у них ума не хватает), то просто очевидно, что реальный рыночный ВР имеет весьма приближенное отношение к случайному процессу и моделирование его монетками, Laplace motion и т.п. весьма и весьма условно.

 
Alexander_K:

Начал тестировать на истории... Тяжко.... Основная проблема - выделить из архивов Дукаса именно тот поток котировок, который мне нужен...

Напомню графики для случайного процесса типа Laplace motion:

Графики для пары GBPUSD с 01.12.2018 по 31.01.2019 выглядят так:

Однако!!!

Но, прибыль на тесте есть и это вселяет некую уверенность.

а чо у вас с Колдуном по разному изображены синяя и красная линии?
 
Alexander_K:

очевидно, что реальный рыночный ВР имеет весьма приближенное отношение к случайному процессу.

Утверждение абсолютно безграмотное.
Даже приход автобуса по чёткому расписанию, в том случае, если вам оно неизвестно, является случайным процессом.
 
Alexander_K:

Если отвлечься от подсчета прибыли (что только и умеют делать тут страждущие, на большее у них ума не хватает), то просто очевидно, что реальный рыночный ВР имеет весьма приближенное отношение к случайному процессу и моделирование его монетками, Laplace motion и т.п. весьма и весьма условно.

Ладно, не в обиду.

Вы учитываете в ТС фундаментальные новости, слухи, прогнозы?

 
Igor Makanu:

))))

на 10К разве можно бизнес открыть? карандаш возьми и посчитай сколько окупаемость любого мелкого бизнеса, т.е. выход в чистый ноль

Игорь, в бизнесе точно также

Делается анализ, то есть берется два бизнес-плана с одинаковым доходом за один и тот же период и оценивается количество вложенных средств, капитал.

Так вот, чем меньше вложений, тем меньше потеряешь если что-то пойдет не так.

Восстановить бизнес с меньшими вложениями легче.

Это и есть рентабельность бизнеса = доход/капитал

 
Renat Akhtyamov:
а чо у вас с Колдуном по разному изображены синяя и красная линии?

Не знаю. У него, если внимательно смотрел, при выходе за линии, заключается не 1, а несколько сделок на откат. Не исключаю, что он применяет в этих ситуациях мартингейл, поэтому я и заинтересовался этой тактикой.

 
Alexander_K:

Не знаю. У него, если внимательно смотрел, при выходе за линии, заключается не 1, а несколько сделок на откат. Не исключаю, что он применяет в этих ситуациях мартингейл, поэтому я и заинтересовался этой тактикой.

Это не мартини, т.к. отсутствует понятие шага сетки, впрочем как и понятие сетки.

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