От теории к практике - страница 422

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Evgeniy Chumakov:

Как вариант расчёта размера стоп-лосса если его размер определить сразу в пунктах. Например задали размер стоп-лосса 100 пунктов (5ти знак)  и тогда берём во внимание только те тики когда цена преодолела этот интервал. Т.е.  берём для анализа  первый = последний тик,  второй = тик +- 100 пунктов , третий = тик +- 100 пунктов от второго и т.д.    

На месте ТС я бы обратил внимание на эту идею. Такое прореживание тиков сильно упростило бы рассматриваемый объект - вместо непрерывного процесса с непрерывным временем - дискретное блуждание по одномерной решётке.

 
Evgeniy Chumakov:

Я считаю, что вероятность всегда 50%  ,  либо профит, либо минус.  


    
Как вариант расчёта размера стоп-лосса если его размер определить сразу в пунктах. Например задали размер стоп-лосса 100 пунктов (5ти знак)  и тогда берём во внимание только те тики когда цена преодолела этот интервал. Т.е.  берём для анализа  первый = последний тик,  второй = тик +- 100 пунктов , третий = тик +- 100 пунктов от второго и т.д.    

Найдите ответ на следующий вопрос:

Цена = ?

Будет Вам соотношение.

 
Renat Akhtyamov:

Найдите ответ на следующий вопрос:

Цена = ?

Будет Вам соотношение.

У вас ответ есть?
 
Evgeniy Chumakov:
У вас ответ есть?

если по быстрому ответить, то так:

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios

Валютные позиции | Коэффициенты открытых позиций Форекс | OANDA
  • www.oanda.com
На этих графиках показаны разбивки по последним открытым позициям для основных валютных пар, взятые из книг OANDA. Выборка информации осуществляется каждые 20 минут. Как интерпретировать эти графики (Смотреть видео-учебник) Соотношения позиций. Показывает процент открытых позиций, удерживаемых для каждой из основных валютных пар. Для каждой...
 

Кажись, нашел еще одну ошибку у себя в расчетах.

Читайте внимательно:

В нашем случае х>>lambda и центральная часть волнового пакета не по форме, так по сути (если посмотреть по персентилям) у нас, действительно, напоминает нормальное распределение с ШИРИНОЙ sigma=sqrt(c*t*lambda). За исключением "тяжелых" хвостов, конечно.

Таким образом, дисперсия нашего диффузионного процесса вычисляется по формуле:

D=(c*t*lambda)/4

Пользуйтесь, ребята!!!

Да прибудет с нами Грааль!

P.S. Но, поиски параметра "тренд/флет" это не отменяет. Ищем...

 

Кстати, наблюдая реал-тайм очередную, очевидно, убыточную сделку по EURUSD официально заявляю:

без параметра "тренд/флет" делать на рынке нечего

А так как ума найти его у меня не хватает, то я вынужден прибегнуть к последнему шансу - использовать нейросеть для его поиска.

Какое-то время буду отсутствовать на форуме.

Удачи!

 
Alexander_K2:

Кстати, наблюдая реал-тайм очередную, очевидно, убыточную сделку по EURUSD официально заявляю:

без параметра "тренд/флет" делать на рынке нечего

А так как ума найти его у меня не хватает, то я вынужден прибегнуть к последнему шансу - использовать нейросеть для его поиска.

Какое-то время буду отсутствовать на форуме.

Удачи!

А вы что, считали, что можно сделать грааль без единой убыточной сделки? Такого не бывает. Без стопов не обойтись. Добейтесь, чтобы за счёт перевеса количества прибыльных сделок и TP>SL получить стабильную прибыльную торговлю. Это и будет грааль.

 

Нет, прощаться еще рано.

Приведу графики для EURUSD на этой неделе, с расчетом дисперсии по формуле D=(c*t*lambda)/4

А вот еще один с секретным параметром

И вот если посмотреть на графики 2 и 3, то это и есть искомый Грааль. А?

 
Alexander_K2:


без параметра "тренд/флет" делать на рынке нечего

А так как ума найти его у меня не хватает, то я вынужден прибегнуть к последнему шансу - использовать нейросеть для его поиска.


Может если только сравнивать пару с другими валютными парами имеющими те же символы. 

 
Alexander_K2:

Нет, прощаться еще рано.

Приведу графики для EURUSD на этой неделе, с расчетом дисперсии по формуле D=(c*t*lambda)/4

А вот еще один с секретным параметром

И вот если посмотреть на графики 2 и 3, то это и есть искомый Грааль. А?

Грааль - это не графики, а прибыльные сделки. Графики - это художественное творчество.
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