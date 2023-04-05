От теории к практике - страница 721
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нда..обладатель обременённого сознания :-)
а находки - это эпично разломанные на реальных полях трактора ? заработок на металлоломе ??
что ты можешь знать?... твой удел -- критиканство.
ну, будь здоров.
что ты можешь знать?... твой удел -- критиканство.
ну, будь здоров.
и вам не хворать
ну да, ну да ;)))))))
как горохом об стену...
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Красивый тренд. А по-твоему жупел.
.
;)))))) Ясное дело, что "местные исследователи не задаются целью выявлять причины и тем превращают всё действо в жупел, вызывающий разве что бурление на форуме".
;)))))) Канееешна.
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зы
Видимо, не дано тебе понять, что именно поиск причин привёл меня к очень многим находкам, и в частности к тому, что кажется невозможным для необременённого сознания.
Красивый тренд. А по-твоему жупел.
ты на этих трендах уже все мониторинги слил.
а чо так запаздывает?
наоборот
Че те надо? )
Да ниче мне не надо, и бодаться не хочу. просто чрезмерная уверенность в трейдерском деле приводит к финансовым потерям.
ты на этих трендах уже все мониторинги слил.
Спасибо Вам за 5-ти значную тиковую историю!
Да ниче мне не надо, и бодаться не хочу. просто чрезмерная уверенность в трейдерском деле приводит к финансовым потерям.
Людям интересно копаться в истории котировок в поисках грааля. Люди верят что успех уже совсем близко и с каждым новым сливом он всё ближе и ближе. Людям жизненно необходимо мечтать и надеяться на светлое будущее)) А иначе петля :(
Сегодня чуть подправил код, просто взял максимальный размах за период вместо текущего, как было до этого выше.
А так же от нечего делать решил прикрутить для фильтра коэффициент Хёрста.
Результат за тот же период без фильтра -коэффициент Хёрста.
Результат за тот же период с использованием коэффициента Хёрста с множителем a = 0.5 в формуле Log(R/S)/Log(a * N)
Результат за тот же период с использованием коэффициента Хёрста с множителем a - который рассчитанный в автоматическом режиме, динамический
А статистика, вот она:
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltick