От теории к практике - страница 721

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Maxim Kuznetsov:

нда..обладатель обременённого сознания :-)

а находки - это эпично разломанные на реальных полях трактора ? заработок на металлоломе ??

что ты можешь знать?... твой удел -- критиканство.

ну, будь здоров.

 
Олег avtomat:

что ты можешь знать?... твой удел -- критиканство.

ну, будь здоров.


и вам не хворать

 
Олег avtomat:

ну да, ну да  ;)))))))

как горохом об стену...

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Красивый тренд. А по-твоему жупел. 

 

.

;))))))  Ясное дело, что "местные исследователи не задаются целью выявлять причины и тем превращают всё действо в жупел, вызывающий разве что бурление на форуме". 

;))))))  Канееешна.

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зы

Видимо, не дано тебе понять, что именно поиск причин привёл меня к очень многим находкам, и в частности к тому, что кажется невозможным для необременённого сознания.

а чо так запаздывает?
 
Олег avtomat:

Красивый тренд. А по-твоему жупел.

ты на этих трендах уже все мониторинги слил.

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Renat Akhtyamov:
а чо так запаздывает?

наоборот

 
Алексей Тарабанов:

Че те надо? ) 

Да ниче мне не надо, и бодаться не хочу. просто чрезмерная уверенность в трейдерском деле приводит к финансовым потерям.

 
multiplicator:

ты на этих трендах уже все мониторинги слил.

Спасибо Вам за 5-ти значную тиковую историю!

 
TheXpert:

Да ниче мне не надо, и бодаться не хочу. просто чрезмерная уверенность в трейдерском деле приводит к финансовым потерям.

Людям интересно копаться в истории котировок в поисках грааля. Люди верят что успех уже совсем близко и с каждым новым сливом он всё ближе и ближе. Людям жизненно необходимо мечтать и надеяться на светлое будущее)) А иначе петля :(

 

Сегодня чуть подправил код, просто взял максимальный размах за период вместо текущего, как было до этого выше.

А так же от нечего делать решил прикрутить для фильтра коэффициент Хёрста.


Результат за тот же период без фильтра -коэффициент Хёрста.


Результат за тот же период с использованием коэффициента Хёрста с множителем a = 0.5 в формуле Log(R/S)/Log(a * N)


Результат за тот же период с использованием коэффициента Хёрста с множителем a - который рассчитанный в автоматическом режиме, динамический


 

А статистика, вот она:

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltick

  • TICK_FLAG_BID – тик изменил цену бид
  • TICK_FLAG_ASK  – тик изменил цену аск
  • TICK_FLAG_LAST – тик изменил цену последней сделки
  • TICK_FLAG_VOLUME – тик изменил объем
  • TICK_FLAG_BUY – тик возник в результате сделки на покупку
  • TICK_FLAG_SELL – тик возник в результате сделки на продажу
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура для получения текущих цен
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура для получения текущих цен
  • www.mql5.com
У каждого тика всегда заполняются все параметры, независимо от того, изменились ли данные по сравнению с предыдущим тиком. Это позволяет всегда иметь актуальное состояние цен на любой момент времени без поиска...
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