От теории к практике - страница 714
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Дай, думаю, посмотрю на разные виды СБ, чё к ним все так привязались?
Данные получены на основе ГСЧ и вычисления их суммы на каждом итерационном шаге.
1. "Монетка". Равномерное распределение приращений.
2. Винеровский процесс. Распределение Гаусса для приращений.
3. Laplace motion. Распределение Лапласа для приращений.
Ну, рынок, конечно, больше похож на Laplace motion...
И если на нем заработать принципиально нельзя, как на форуме трут математики, то и чё париться? Надо бросать это дело и тупо работать дворником.
Аминь.
Дай, думаю, посмотрю на разные виды СБ, чё к ним все так привязались?
Данные получены на основе ГСЧ и вычисления их суммы на каждом итерационном шаге.
1. "Монетка". Равномерное распределение приращений.
2. Винеровский процесс. Распределение Гаусса для приращений.
3. Laplace motion. Распределение Лапласа для приращений.
Ну, рынок, конечно, больше похож на Laplace motion...
И если на нем заработать принципиально нельзя, как на форуме трут математики, то и чё париться? Надо бросать это дело и тупо работать дворником.
Аминь.
ну что? большая разница между этими 1,2,3 ?
ох уж эти, прости господи, "математики"... трут чушь, без понимания сути...
ну что? большая разница между этими 1,2,3 ?
ох уж эти, прости господи, "математики"... трут чушь, без понимания сути...
Если вовремя понять ошибочный путь меньше времени затратит на возврат.
Если вовремя понять ошибочный путь меньше времени затратит на возврат.
Вот ты, например, понимаешь, что трут эти горе-математики о том, что только на 1-СБ-процессе заработать нельзя. А на 2-СБ-процессе и на 3-СБ-процессе заработать можно? Врубаешься? Видишь явную несуразицу? Или не видишь? Или ты только и способен на то, чтобы произносить банальные пустышки, по типу "Да уж..." Кисы Воробьянинова?
Дай, думаю, посмотрю на разные виды СБ, чё к ним все так привязались?
Данные получены на основе ГСЧ и вычисления их суммы на каждом итерационном шаге.
1. "Монетка". Равномерное распределение приращений.
2. Винеровский процесс. Распределение Гаусса для приращений.
3. Laplace motion. Распределение Лапласа для приращений.
Ну, рынок, конечно, больше похож на Laplace motion...
И если на нем заработать принципиально нельзя, как на форуме трут математики, то и чё париться? Надо бросать это дело и тупо работать дворником.
Аминь.
3-й график можно взять за основу, и, если разрисовать линиями поддержки и сопротивления, то можно понять какую добавку, извините, добавляют маркетмейкеры своей тактикой действий. Здесь нет погони за стопами, которые трейдеры располагают ниже локальных минимуиов или выше локальных максимумов.
3-й график можно взять за основу, и, если разрисовать линиями поддержки и сопротивления, то можно понять какую добавку, извините, добавляют маркетмейкеры своей тактикой действий. Здесь нет погони за стопами, которые трейдеры располагают ниже локальных минимуиов или выше локальных максимумов.
Дай, думаю, посмотрю на разные виды СБ, чё к ним все так привязались?
Данные получены на основе ГСЧ и вычисления их суммы на каждом итерационном шаге.
1. "Монетка". Равномерное распределение приращений.
2. Винеровский процесс. Распределение Гаусса для приращений.
3. Laplace motion. Распределение Лапласа для приращений.
Ну, рынок, конечно, больше похож на Laplace motion...
И если на нем заработать принципиально нельзя, как на форуме трут математики, то и чё париться? Надо бросать это дело и тупо работать дворником.
Аминь.
Спред и своп не указаны, если конский тариф то конечно нельзя. С графиками что то не то: на всех трех глобальный тренд вниз, что то не то с генератором.
ну что? большая разница между этими 1,2,3 ?
ох уж эти, прости господи, "математики"... трут чушь, без понимания сути...
здесь наблюдается не только полнейшее непонимание сути, но и отсутствие восприятия причинно-следственных связей, а также отсутствие связной логики умозаключений...