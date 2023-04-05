От теории к практике - страница 726

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TheXpert:

всего-то?

Примерно год назад тут пробегал некий podotr (по слухам - одна из Легенд этого форума).

Тот заявлял следующее: "Я о рынке знаю все, но более 20-30% в месяц не могу гарантировать". Я видел его несколько сделок - ну, примерно так и есть.

С тех пор на эти цифры и ориентируюсь. Больше - значит, человек еще не все знает. Как-то так...

 

омг...


 
aleger:


Дружище, я же вижу, что тебя аж распирает что-то рассказать.

Покажи хотя бы скрин месячного отчета на реале или скрины сделок - хоть что-то.

 
aleger:

Интересно, кто-нибудь из присутствующих пробовал сделать систему Торговый хаос Б.Вильямса и насколько та система оказалась прибыльной?

Я, так, точно не пробовал.) Имхо, фигня все это.

 
Yuriy Asaulenko:

Я, так, точно не пробовал.) Имхо, фигня все это.

Да, фигня, некоторое время ТС работала (в демо-режиме), но на реал ставить не рискнул, вручную с Зигзагом на м5 получалось лучше.  

 
Alexander_K:

Дружище, я же вижу, что тебя аж распирает что-то рассказать.

Покажи хотя бы скрин месячного отчета на реале или скрины сделок - хоть что-то.

И хочется, и колется, и мама не велит. И скрин будет чуть попозже. Извини дорогой, сейчас на реале не работаю,

долблю своего "эксперта". А то, что есть, до требуемых показателей пока не дотягивает. Будет готово - покажу обязательно. 

[Удален]  
Alexander_K2:

Нетути.

Да, я так - тему поддержать и только. Уже месяц как понял, что - кранты.

Единственная надежда - "план Б". А именно - буду ждать Человека, который вкратце опишет суть своей стратегии с физико-математической точки зрения и запустит свой сигнал. А я на него подпишусь. Вот и все. Но, и такого человека что-то не наблюдается... Обидно.

Возможно ли зарабатывать на форексе?  Ответ: ДА.

Возможно ли зарабатывать на форексе без убыточных сделок?  Ответ: ДА.

Поставь правильно свои вопросы и дай на них свои правильные ответы.

;)

 
Alexander_K:

А я чё-то подумал-подумал: вот чё страждущие в этой ветке ищут? Мелочь на сигареты или чистый, изумрудный Грааль? Ответ - конечно, Грааль. И от в поисках оного, я взглянул на GBPJPY за 2018 г. в скользящем окне = неделя (!!!).

7 положительных сделок против 1 отрицательной.

Проблема лишь в том, что скользящее окно - неделя. Это без хитрых манипуляций по считыванию архивных данных прям из терминала в свою ТС теперь не обойтись... Ибо ждать неделю для набора необходимого массива данных - это, конечно...

Ладно, неделя так неделя - лишь бы к Тихому Дому (см. изречения великого Дримера) выйти.

Bollinger Bands индикатор.

Файлы:
f07jd1.png  29 kb
 
Oleg Papkov:

Bollinger Bands индикатор.

Bollinger Bands индикатор и откаты.
 

Oleg Papkov:

Bollinger Bands индикатор.

А_К это уже говорили на 3-4 странице этой темы, и далее неоднократно. Но у него свой путь.)

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