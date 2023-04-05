От теории к практике - страница 726
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всего-то?
Примерно год назад тут пробегал некий podotr (по слухам - одна из Легенд этого форума).
Тот заявлял следующее: "Я о рынке знаю все, но более 20-30% в месяц не могу гарантировать". Я видел его несколько сделок - ну, примерно так и есть.
С тех пор на эти цифры и ориентируюсь. Больше - значит, человек еще не все знает. Как-то так...
омг...
Дружище, я же вижу, что тебя аж распирает что-то рассказать.
Покажи хотя бы скрин месячного отчета на реале или скрины сделок - хоть что-то.
Интересно, кто-нибудь из присутствующих пробовал сделать систему Торговый хаос Б.Вильямса и насколько та система оказалась прибыльной?
Я, так, точно не пробовал.) Имхо, фигня все это.
Я, так, точно не пробовал.) Имхо, фигня все это.
Да, фигня, некоторое время ТС работала (в демо-режиме), но на реал ставить не рискнул, вручную с Зигзагом на м5 получалось лучше.
Дружище, я же вижу, что тебя аж распирает что-то рассказать.
Покажи хотя бы скрин месячного отчета на реале или скрины сделок - хоть что-то.
И хочется, и колется, и мама не велит. И скрин будет чуть попозже. Извини дорогой, сейчас на реале не работаю,
долблю своего "эксперта". А то, что есть, до требуемых показателей пока не дотягивает. Будет готово - покажу обязательно.
Нетути.
Да, я так - тему поддержать и только. Уже месяц как понял, что - кранты.
Единственная надежда - "план Б". А именно - буду ждать Человека, который вкратце опишет суть своей стратегии с физико-математической точки зрения и запустит свой сигнал. А я на него подпишусь. Вот и все. Но, и такого человека что-то не наблюдается... Обидно.
Возможно ли зарабатывать на форексе? Ответ: ДА.
Возможно ли зарабатывать на форексе без убыточных сделок? Ответ: ДА.
Поставь правильно свои вопросы и дай на них свои правильные ответы.
;)
А я чё-то подумал-подумал: вот чё страждущие в этой ветке ищут? Мелочь на сигареты или чистый, изумрудный Грааль? Ответ - конечно, Грааль. И от в поисках оного, я взглянул на GBPJPY за 2018 г. в скользящем окне = неделя (!!!).
7 положительных сделок против 1 отрицательной.
Проблема лишь в том, что скользящее окно - неделя. Это без хитрых манипуляций по считыванию архивных данных прям из терминала в свою ТС теперь не обойтись... Ибо ждать неделю для набора необходимого массива данных - это, конечно...
Ладно, неделя так неделя - лишь бы к Тихому Дому (см. изречения великого Дримера) выйти.
Bollinger Bands индикатор.
Bollinger Bands индикатор.
Oleg Papkov:
Bollinger Bands индикатор.
А_К это уже говорили на 3-4 странице этой темы, и далее неоднократно. Но у него свой путь.)