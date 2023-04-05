От теории к практике - страница 728

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Олег avtomat:

Возможно ли зарабатывать на форексе?  Ответ: ДА.

Возможно ли зарабатывать на форексе без убыточных сделок?  Ответ: ДА.

Поставь правильно свои вопросы и дай на них свои правильные ответы.

;)

Возможно ли сливать все свои трактора, но писать, что "возможно  зарабатывать без убыточных сделок"? Ответ: ДА. )))
 
Renat Akhtyamov:

на ней Миф начинал

показал стейт, даже побоялся что удалят с форума его пост

нарубил он мягко говоря не плохо

можно ссылку на пост со стейтом, если не трудно найти?
 
Саша! написал в личку  Александру первому.  Глянь, может это и есть то что ты ищешь.   
 
Evgeniy Chumakov:
Саша! написал в личку  Александру первому.  Глянь, может это и есть то что ты ищешь.   

Да, может быть и так.  Проверять надо.

В любом случае - и твой способ и расчет дисперсии из Variance Gamma Process не требуют подгонки квантиля - а это очень хорошо. Это огромный шаг вперед навстречу Граалю из которого и прихлебнуть не зазорно.

 
multiplicator:
можно ссылку на пост со стейтом, если не трудно найти?

в 2012 году по моему, ветка прогнозов и следствий на 4-ом форуме

 

Буду просто публиковать данные моделирования в скользящем окне = неделя.

Зачем? Ну, просто так... Пусть люди смотрют - вдруг Грааль увидют, да мне подскажут...

На очереди EURUSD 2018. 

Итого: 4 положительных сделки, 1 -"в ноль", 1 - отрицательная.

А! Забыл сказать... В чем уникальность данного моделирования.

В том, что я не использую никакой оптимизации, никакой подгонки или настройки.

Все строго:


Дисперсия процесса:

Скользящая средняя - простая МА

Временное окно - неделя.

Баста, карапузики - борьба за Грааль вышла на финишную прямую.

 

EURUSD 2017:

6 положительных сделок и 2 отрицательные (серьезные были минусы, не спорю).

 
Ну чего - хорошие "боллинджеры" получились - все то за два года. Молодца!
 
Dmitriy Skub:
Ну чего - хорошие "боллинджеры" получились - все то за два года. Молодца!

:))) Если эта метОда начнет, вдруг, заполнять мои пыльные и рваные карманы - то, мне потерянного времени не жалко.

 
Alexander_K:

:))) Если эта метОда начнет, вдруг, заполнять мои пыльные и рваные карманы - то, мне потерянного времени не жалко.

Ну это да. А в пунктах какой расклад по сделкам и по просадкам? Стопами не получается подрезать?
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