От теории к практике - страница 728
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно ли зарабатывать на форексе? Ответ: ДА.
Возможно ли зарабатывать на форексе без убыточных сделок? Ответ: ДА.
Поставь правильно свои вопросы и дай на них свои правильные ответы.
;)
на ней Миф начинал
показал стейт, даже побоялся что удалят с форума его пост
нарубил он мягко говоря не плохо
Саша! написал в личку Александру первому. Глянь, может это и есть то что ты ищешь.
Да, может быть и так. Проверять надо.
В любом случае - и твой способ и расчет дисперсии из Variance Gamma Process не требуют подгонки квантиля - а это очень хорошо. Это огромный шаг вперед навстречу Граалю из которого и прихлебнуть не зазорно.
можно ссылку на пост со стейтом, если не трудно найти?
в 2012 году по моему, ветка прогнозов и следствий на 4-ом форуме
Буду просто публиковать данные моделирования в скользящем окне = неделя.
Зачем? Ну, просто так... Пусть люди смотрют - вдруг Грааль увидют, да мне подскажут...
На очереди EURUSD 2018.
Итого: 4 положительных сделки, 1 -"в ноль", 1 - отрицательная.
А! Забыл сказать... В чем уникальность данного моделирования.
В том, что я не использую никакой оптимизации, никакой подгонки или настройки.
Все строго:
Дисперсия процесса:
Скользящая средняя - простая МА
Временное окно - неделя.
Баста, карапузики - борьба за Грааль вышла на финишную прямую.
EURUSD 2017:
6 положительных сделок и 2 отрицательные (серьезные были минусы, не спорю).
Ну чего - хорошие "боллинджеры" получились - все то за два года. Молодца!
:))) Если эта метОда начнет, вдруг, заполнять мои пыльные и рваные карманы - то, мне потерянного времени не жалко.
:))) Если эта метОда начнет, вдруг, заполнять мои пыльные и рваные карманы - то, мне потерянного времени не жалко.