От теории к практике - страница 720

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multiplicator:
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: пьют и воруют

Если я зайду в эту тему через год, то я увижу что здесь всё так же ищут грааль.)

Однако сменится состав актеров. и по разным причинам.

 

Александр, взгляните на картинку https://www.mql5.com/ru/forum/289102#comment_9306615. Речь о "Раскрытии и сужении лент, как это описывал сам Джон Боллинджер в своей книге". Как будто бы именно эти явления:

1 могли бы уточнить, куда пойдет курс после достижения места с очень большим размахом

2 естественным образом определяли бы искомый размер скользящего окна

Робот по Bollinger Bands
Робот по Bollinger Bands
  • 2018.11.09
  • www.mql5.com
Всем привет...
 
TheXpert:

вернее думаете что понимаете.

Андрей, две запятые пропустил. Ты очень сильный программист. Я близко не стою. Хочешь пободаться по сути происходящего на рынке? Нет проблем. Мои ставки: если я прав, то с тебя полноценное ПО по моему полноценному ТЗ с доработками, ты в доле. Если прав ты, то с меня ... Че те надо? ) 

 
multiplicator:
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: пьют и воруют

Если я зайду в эту тему через год, то я увижу что здесь всё так же ищут грааль.)

Небесная канцелярия, очередь программистов, виднеется рай где все идеально: виндовс никогда не обновляется в неподходящий момент, метатрейдер нативно работает в линуксе, сервисдеск всегда онлайн и сразу все решает, у компов всегда есть электричество, в ноутбуках вечные батарейки, проекты компилируются мгновенно, на все программы и либы есть логичная и понятная документация и отсутствуют баги с говнокодом и т.д. и т.п., а так же ад где: жесткий диск на 10мб  размером со стиралку постоянно не работает, спирта для протирки его нет, кому не повезло дырявит отверткой перфокарты дистрибутива  и рабочие места виндовс сервер 2016. В общем все логично и все при деле. Ну так вот, за столом сидит мужик в простыне над головой нимб из блурэй диска сверкает - ни гвоздя ни лески, в заправду все серьезно,  а флэшку то со своими кодами не захватил, обстановка подобающая. Значит листает он дело, так то вновь прибывший кодил вроде нормально, котики, порнуха - вроде и ничего, никакого криминала, и тут летят два ангела что в раю разносят пончики чай с кофем (симпатичные такие, сиськи 5-го размера, фигура что только с мрамора идеально сваяли )  и тащут на себе многотомник "теория и практика", все в муках пот ручьем с крыльев капает. Главный по аду это дело видит и дверь в ад так незаметно закрывает, типо это ветром ее, а сам трезубцом в дверную ручку чтоб не открыть ну и хвостом приматывает для надежности, из телефона батарейку с симкой нафиг выкидывает - все нет чувака, вне зоны доступа, а без него в ад поциента никак не отправить. Смотрит на это дело мужик в простыне из небесной канцелярии, аж его блурэй покосился и пятнами пошел, в раю все это наблюдают встали на колени и молят о чем то... Достает он значит совдеповскую колотушку и шлепает ее штемпель "вернуть в мирскую жизнь на десять лет с испытательным сроком три года". Просыпается программер, открывает mql форум, а там снесли ветку "теория и практика"....)))

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

Ещё раз по буквам: "к а к и м   и з в е с т н ы м   о б р а з о м   м о ж е т   п о л у ч а т ь с я   р а с п р е д е л е н и е    П у а с с о н а ?"

Для получения заданного распределения используется формирующий фильтр.


 

.

На входе X подаём белый шум. Пропускаем через формирующий фильтр W. На выходе Y получаем отсчёты с заданным распределением (в частности, Пуассона).

 
Олег avtomat:

Для получения заданного распределения используется формирующий фильтр.


 

.

На входе X подаём белый шум. Пропускаем через формирующий фильтр W. На выходе Y получаем отсчёты с заданным распределением (в частности, Пуассона).

любое известное распределение может быть получено W из белого шума. Только белый шум, или говоря проще случайную независимую величину математика получить не может. Никак, вообще, никогда.

вот поэтому результат мягко говоря не оптимистичен :-) Для решения практических задач надо проводить декомпозицию W на процессы могущие быть в тематической области. Вроде-бы же тут процессы пытаются изучить с целью получения практических результатов,
а не абстрактные свойства идеальных случайных потоков.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

любое известное распределение может быть получено W из белого шума. Только белый шум, или говоря проще случайную независимую величину математика получить не может. Никак, вообще, никогда.

вот поэтому результат мягко говоря не оптимистичен :-) Для решения практических задач надо проводить декомпозицию W на процессы могущие быть в тематической области. Вроде-бы же тут процессы пытаются изучить с целью получения практических результатов,
а не абстрактные свойства идеальных случайных потоков.

В мире нет ничего идеального, в том числе и идеального белого шума. Но для практических целей существуют генераторы белого шума, близкого к идеальному.

Чтобы понять это, достаточно вспомнить, что такое белый шум.

Этот пассаж:  "надо проводить декомпозицию W на процессы могущие быть в тематической области" -- чушь полнейшая, указывающая на твоё незнание, что такое формирующий фильтр, и непонимание, как он работает.

 
Олег avtomat:

В мире нет ничего идеального, в том числе и идеального белого шума. Но для практических целей существуют генераторы белого шума, близкого к идеальному.

Чтобы понять это, достаточно вспомнить, что такое белый шум.

Этот пассаж:  "надо проводить декомпозицию W на процессы могущие быть в тематической области" -- чушь полнейшая, указывающая на твоё незнание, что такое формирующий фильтр, и непонимание, как он работает.


Зато есть "идеальный маткад", который можно обыграть в орлянку :-) можно конечно и не обыграть, но негативные результаты отбрасываются как неразумная критика гениального решения


Чем местные исследования отличаются от прочих ? местные исследователи не задаются целью выявлять причины и тем превращают всё действо в жупел, вызывающий разве что бурление на форуме

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:


Зато есть "идеальный маткад", который можно обыграть в орлянку :-) можно конечно и не обыграть, но негативные результаты отбрасываются как неразумная критика гениального решения


Чем местные исследования отличаются от прочих ? местные исследователи не задаются целью выявлять причины и тем превращают всё действо в жупел, вызывающий разве что бурление на форуме

ну да, ну да  ;)))))))

как горохом об стену...

===========================

Красивый тренд. А по-твоему жупел. 

 

.

;))))))  Ясное дело, что "местные исследователи не задаются целью выявлять причины и тем превращают всё действо в жупел, вызывающий разве что бурление на форуме". 

;))))))  Канееешна.

======================

зы

Видимо, не дано тебе понять, что именно поиск причин привёл меня к очень многим находкам, и в частности к тому, что кажется невозможным для необременённого сознания.

 
Олег avtomat:

ну да, ну да  ;)))))))

как горохом об стену...

===========================

Красивый тренд. А по-твоему жупел. 

 

.

;))))))  Ясное дело, что "местные исследователи не задаются целью выявлять причины и тем превращают всё действо в жупел, вызывающий разве что бурление на форуме". 

;))))))  Канееешна.

======================

зы

Видимо, не дано тебе понять, что именно поиск причин привёл меня к очень многим находкам, и в частности к тому, что кажется невозможным для необременённого сознания.

нда..обладатель обременённого сознания :-)

а находки - это эпично разломанные на реальных полях трактора ? заработок на металлоломе ??

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