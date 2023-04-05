От теории к практике - страница 710
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будет сформирован или локальный максимум(минимум) или глобальный максимум (минимум) и все и ничего более, какой именно это был глобальный или локальный покажет лишь время на истории
Фактически, если добавить к условию выхода цены из канала условие пробоя HIGH или LOW на определенном историческом промежутке времени, то это будет сигналом окончания тренда и возврата к средней. Так?
Может искомый параметр это соотношение продавцов/покупателей? Но, как и откуда брать эти данные в реал-тайме в свою ТС?
Количественное соотношение продавцов/покупателей ничего не решает. Решает реальный объём, но его нет в открытых источниках.
С вашим пытливым упорством нужно обратить больше внимание на волновую теорию. Там есть то, что ищите вы, но не находите на линейных графиках приращений.
Фактически, если добавить к условию выхода цены из канала условие пробоя HIGH или LOW на определенном историческом промежутке времени, то это будет сигналом окончания тренда и возврата к средней. Так?
нет
трендов нет пока Вы их не нарисуете, структуры есть, они формируются рынком, те структуры которые видны при увеличении таймфрейма это глобальные, которые исчезают это локальные
с каналами все сложно, в каналы верю, но пока не исследовал, все в повторяемости структур( фрактальность ) ковыряюсь, но каналы имеют смысл, т.к. они к временным интервалам привязаны, и пересечение каналов старших таймфреймов с младшими и образуют повторы структур - но Вы там тренды ищите
Alexander_K:
Но, у ВСЕХ моделей один ВАЖНЕЙШИЙ недостаток - при выходе цены за границы канала остается неясным - куда дальше двинется цена??? Модель Орнштейна-Уленбека говорит - обратно к среднему. Но, на рынке это не так, даже несмотря на то, что коэффициент корреляции, в среднем, является отрицательным.
Так Александр, из этого следует, что сама модель в данной ситуации становится неадекватной. Попросту ломается. Нет?
А значит, никакими параметрами ее к реалиям рынка не подогнать. Простая логическая цепочка. Или Вы не согласны?
Так Александр, из этого следует, что сама модель в данной ситуации становится неадекватной. Попросту ломается. Нет?
А значит, никакими параметрами ее к реалиям рынка не подогнать. Простая логическая цепочка. Или Вы не согласны?
Сама модель, утверждающая, что обязательно будет возврат к средней - ломается примерно в 30% случаев. Проверено на практике.
Думаю, что если в момент выхода цены из канала смотреть на что-то типа Херста, это должно позволить отсеять значительное количество убыточных сделок.
Повторю, без такого параметра делать на рынке нечего. У Орлова Ю.Н. это называется "индикатором разладки".
нет
трендов нет пока Вы их не нарисуете, структуры есть, они формируются рынком, те структуры которые видны при увеличении таймфрейма это глобальные, которые исчезают это локальные
с каналами все сложно, в каналы верю, но пока не исследовал, все в повторяемости структур( фрактальность ) ковыряюсь, но каналы имеют смысл, т.к. они к временным интервалам привязаны, и пересечение каналов старших таймфреймов с младшими и образуют повторы структур - но Вы там тренды ищите
довольно странное утверждение...
Ну а если я не нарисую, то и тренда нет? ;) типа, он только в моей голове? ;)
.
Фактически, если добавить к условию выхода цены из канала условие пробоя HIGH или LOW на определенном историческом промежутке времени, то это будет сигналом окончания тренда и возврата к средней. Так?
Не обижайтесь, но у вас возможно пропущены маловажные для вас азы знаний о ТА, а сразу приступили глубоко копать не разобравшись, что лежит на поверхности.
Что такое канал? Это по сути тренд на малом ТФ Это волна б0лее старшего ТФ и если хотите даже свечка еще б0лее старшего. ВСё упаковано. Тренд это совокупность волн на определенном ТФ.
Каждая волна имеет свой определённый характер, не зависимо от ТФ. Волны подчиняются общему закону не зависимо от ТФ. Могу написать на эту тему диссертацию, но мне это не нужно. У каждого типа волны есть свои границы. Это как в таблице Менделеева определены качества.
Там есть память о которой вы и не только вы мечтаете.
Думаю, что если в момент выхода цены из канала смотреть на что-то типа Херста, это должно позволить отсеять значительное количество убыточных сделок.
кто-то подсказал?
Alexander_K:
Думаю, что если в момент выхода цены из канала смотреть на что-то типа Херста, это должно позволить отсеять значительное количество убыточных сделок.
Повторю, без такого параметра делать на рынке нечего. У Орлова Ю.Н. это называется "индикатором разладки".
ИМХО, практическое существование такого параметра - это утопия. Для вычисления этого параметра нужны предыдущие исходные данные - это очевидно. А слом модели всегда происходит резко.
Поэтому, этот параметр (даже если он существует), всегда будет катастрофически опаздывать. В момент слома алгоритм ничего не зафиксирует - от слова совсем.
Могу проиллюстрировать это на примере Херста (его аналога), если хотите.
довольно странное утверждение...
Ну а если я не нарисую, то и тренда нет? ;) типа, он только в моей голове? ;)
увы, я так считаю, не рисуем линию, не видим то, что хотели назвать трендом, линию тренда Вы же нарисуете использовав лишь 2-4 свечи, а то, что остальные бары не участвуют в этом графическом построении, ну значит так и предполагалось