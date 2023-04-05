От теории к практике - страница 711
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ИМХО, практическое существование такого параметра - это утопия. Для вычисления этого параметра нужны предыдущие исходные данные - это очевидно. А слом модели всегда происходит резко.
Поэтому, этот параметр (даже если он существует), всегда будет катастрофически опаздывать. В момент слома алгоритм ничего не зафиксирует - от слова совсем.
Могу проиллюстрировать это на примере Херста (его аналога), если хотите.
ну да, ничто не символизирует об окончании тренда.
это те, что хотели покупать, уже все купили, и начали закрывать свои позиции.
увы, я так считаю, не рисуем линию, не видим то, что хотели назвать трендом, линию тренда Вы же нарисуете использовав лишь 2-4 свечи, а то, что остальные бары не участвуют в этом графическом построении, ну значит так и предполагалось
Тренд -- это устойчивое направленное движение. А вовсе не линия, нарисованная кем-то на графике, с использованием каких-то свечей.
Могу проиллюстрировать это на примере Херста (его аналога), если хотите.
Не, не рабочие вещи не нужны.
Если из известного ничего не канает - тогда нужны гипотезы, где рыть.
Тренд -- это устойчивое направленное движение. А вовсе не линия, нарисованная кем-то на графике, с использованием каких-то свечей.
да, именно так, но на форуме все кому не лень то рисуют линию и называют ее трендом, то ищут эту линию в математических изысканиях
тренд по Доу это реально то, что тренд, а линия это линия )))
а давайте подумаем, почему вообще происходят развороты тренда.
это те, что хотели покупать, уже все купили, и начали закрывать свои позиции.
Вижу еще одно заблуждение в понимании рынков.
Что значит "начали закрывать свои позиции"?
В большинстве своём все считают, что рынок форекс исключительно спекулятивный, но на самом деле это не так. Большинство крупных сделок на рынке сияминутные. Купил или продал и был таков. Им не надо ждать какого то закрытия.
А есть спекулятивные сделки со своими заморочками, которые и являются ликвидностью на рынке. Их много и Они несут всю тяжесть потерь. Без них бы рынок проседал очень глубоко. Спекулянты нужны как пища для крупных игроков. Лавируя между крупняком много не урвешь, но поживиться можно.
В большинстве своём все считают, что рынок форекс исключительно спекулятивный, но на самом деле это не так. Большинство крупных сделок на рынке сияминутные. Купил или продал и был таков. Им не надо ждать какого то закрытия.
ну если принимать такую позицию, то значит развороты тренда случайны и автору топика нечего искать.
ну если принимать такую позицию, то значит развороты тренда случайны и автору топика нечего искать.
Нет. Они не случайны, но во многом зависят от внешних факторов. ФА, резонансные катастрофы, слухи.
Друзья, посмотрите, плиз, на график GBPUSD за октябрь-ноябрь 2018 г. Это тесты на моей новой ТС.
Зеленые кружки - входы положительных сделок с "возвратом к средней" (всего 5 сделок с общим профитом = 282 пункта).
Красный кружок - вход отрицательной сделки, который моментально дал убыток -160 пунктов.
Кому-нибудь, кто торгует по контртрендовой торговле, удалось избежать такой неудачи? Как??! Подскажите или покажите на графике, плиз... Ну, помогите мне маленько, а?
Визуально, прибыль в 5-й сделке и убыток в 6-й примерно совпадают. Откуда тогда цифры +282 за 5 сделок и -160 за одну? вы ничего не попутали?
Вообще, 5 прибыльных к одной убыточной это очень хороший результат и ни в коем случае не неудача.
Другое дело, будет ли та же картина на дистанции в сотню сделок)