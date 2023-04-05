От теории к практике - страница 713

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Алексей Тарабанов:

3. Глупо пытаться описать тенденцию аппаратом статистики, независимо от применяемых коэффициентов и прочих костылей. Детерминированный процесс никогда не получит адекватной вероятностной модели, ваять ее - просто глупо. Есть случайная составляющая, но это для скальперов. 

Даже если процесс детерминированный, то это еще не означает возможность его прогнозирования. И еще, детерминированность или случайность зависит исключительно от вашей информированности о процессе.

 
Yuriy Asaulenko:

Даже если процесс детерминированный, то это еще не означает возможность его прогнозирования. И еще, детерминированность или случайность зависит исключительно от вашей информированности о процессе.

1. Прогнозируйте. Я не против. 

2. Я просто понимаю процесс, а не информирован о нем. 

 
Alexander_K:

Друзья, посмотрите, плиз, на график GBPUSD за октябрь-ноябрь 2018 г. Это тесты на моей новой ТС.

Зеленые кружки - входы положительных сделок с "возвратом к средней" (всего 5 сделок с общим профитом = 282 пункта).

Красный кружок - вход отрицательной сделки, который моментально дал убыток -160 пунктов.

Кому-нибудь, кто торгует по контртрендовой торговле, удалось избежать такой неудачи? Как??! Подскажите или покажите на графике, плиз... Ну, помогите мне маленько, а?

Какие стоп-лоссы у вашей ТС?

 

Цена имеет память и ходит четко по своим коридорам или каналам или назовите как хотите.

Нижний индикатор показывает отклонение цены от среднего значения.

Как видим ничего хорошего не принесет в торговле применение способов анализа равномерное распределение, Лапласы, Гауссы, Коши и еще там что-то, АК_2.

Нужно знать коридор и время начала коридора, среднюю цену в ней и только тогда увидим распределение. А это будет только на истории, а будущий канал "кролик в шляпе" неизвестно когда начнётся и где будет, выше или ниже. Но в коридоре будет обязательно. 

EURUSDH1_05_11

 
Uladzimir Izerski:

Цена имеет память и ходит четко по своим коридорам или каналам или назовите как хотите.

Нижний индикатор показывает отклонение цены от среднего значения.

Как видим ничего хорошего не принесет в торговле применение способов анализа равномерное распределение, Лапласы, Гауссы, Коши и еще там что-то, АК_2.

Нужно знать коридор и время начала коридора, среднюю цену в ней и только тогда увидим распределение. А это будет только на истории, а будущий канал "кролик в шляпе" неизвестно когда начнётся и где будет, выше или ниже. . 


В глубокой теории их (корридоры) можно ловить. В реальной практике и в "ручном" режиме их даже ловят. Канал это рыночно-согласованная цена "старших товарищей" то есть участников рынка с бОльшими средствами и временными горизонтами.

В трёх словах всё очень просто - чем ближе цена подходит к внешним границам канала тем выше волатильность.
К сожалению волатильность это такая штука которую сложно померить "прямо сейчас". И меняться она может просто по часам+календарю, по хайповым событиям.
И ещё 100500 всяких "но" и нюансов, которые порождают миллионы стратегий

 
Maxim Kuznetsov:

В глубокой теории их (корридоры) можно ловить. В реальной практике и в "ручном" режиме их даже ловят. Канал это рыночно-согласованная цена "старших товарищей" то есть участников рынка с бОльшими средствами и временными горизонтами.

В трёх словах всё очень просто - чем ближе цена подходит к внешним границам канала тем выше волатильность.
К сожалению волатильность это такая штука которую сложно померить "прямо сейчас". И меняться она может просто по часам+календарю, по хайповым событиям.
И ещё 100500 всяких "но" и нюансов, которые порождают миллионы стратегий

Нам никуда от этого не деться. Имеем, что имеем. Надо приспосабливаться. Лучших условий никто не предоставит.))

 
Алексей Тарабанов:

1. Прогнозируйте. Я не против. 

2. Я просто понимаю процесс, а не информирован о нем. 

Понимать процесс можно только в случае, если вы о нём хорошо информированы.

 
khorosh:

Понимать процесс можно только в случае, если вы о нём хорошо информированы.

Скажем так, инсайдерской информацией я не обладаю. 

Повторюсь: моделировать процесс не нужно, необходимо его распознать. Это главное. 

ЗЫ Кстати, тренда по золоту по-прежнему нет, а длинная позиция по-прежнему открыта. 

 
Yuriy Asaulenko:

Даже если процесс детерминированный, то это еще не означает возможность его прогнозирования. И еще, детерминированность или случайность зависит исключительно от вашей информированности о процессе.

А прогнозирование - это хобби. В реальной торговле не обязательно. 

Что касается Вашего утверждения о том, что выбирая детерминированность, или случайность, я ориентируюсь на степень собственного понимания вопроса - отвечу от третьего лица: "я вообще понимаю, о чем речь? Или может попробуем теорию вероятностей,- она все объяснит и все разрулит". Это подход невежды, ничего теория вероятностей не разрулит, даже если упорно оценивать вероятность того, что ускорение силы тяжести равно 9.81 м/с2, число Пи 3,14, а Е 2,7182818285. И никакое распределение плотности вероятности никогда этого не изменит. Учите физику. 

 


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