От теории к практике - страница 713
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3. Глупо пытаться описать тенденцию аппаратом статистики, независимо от применяемых коэффициентов и прочих костылей. Детерминированный процесс никогда не получит адекватной вероятностной модели, ваять ее - просто глупо. Есть случайная составляющая, но это для скальперов.
Даже если процесс детерминированный, то это еще не означает возможность его прогнозирования. И еще, детерминированность или случайность зависит исключительно от вашей информированности о процессе.
Даже если процесс детерминированный, то это еще не означает возможность его прогнозирования. И еще, детерминированность или случайность зависит исключительно от вашей информированности о процессе.
1. Прогнозируйте. Я не против.
2. Я просто понимаю процесс, а не информирован о нем.
Друзья, посмотрите, плиз, на график GBPUSD за октябрь-ноябрь 2018 г. Это тесты на моей новой ТС.
Зеленые кружки - входы положительных сделок с "возвратом к средней" (всего 5 сделок с общим профитом = 282 пункта).
Красный кружок - вход отрицательной сделки, который моментально дал убыток -160 пунктов.
Кому-нибудь, кто торгует по контртрендовой торговле, удалось избежать такой неудачи? Как??! Подскажите или покажите на графике, плиз... Ну, помогите мне маленько, а?
Какие стоп-лоссы у вашей ТС?
Цена имеет память и ходит четко по своим коридорам или каналам или назовите как хотите.
Нижний индикатор показывает отклонение цены от среднего значения.
Как видим ничего хорошего не принесет в торговле применение способов анализа равномерное распределение, Лапласы, Гауссы, Коши и еще там что-то, АК_2.
Нужно знать коридор и время начала коридора, среднюю цену в ней и только тогда увидим распределение. А это будет только на истории, а будущий канал "кролик в шляпе" неизвестно когда начнётся и где будет, выше или ниже. Но в коридоре будет обязательно.
Цена имеет память и ходит четко по своим коридорам или каналам или назовите как хотите.
Нижний индикатор показывает отклонение цены от среднего значения.
Как видим ничего хорошего не принесет в торговле применение способов анализа равномерное распределение, Лапласы, Гауссы, Коши и еще там что-то, АК_2.
Нужно знать коридор и время начала коридора, среднюю цену в ней и только тогда увидим распределение. А это будет только на истории, а будущий канал "кролик в шляпе" неизвестно когда начнётся и где будет, выше или ниже. .
В глубокой теории их (корридоры) можно ловить. В реальной практике и в "ручном" режиме их даже ловят. Канал это рыночно-согласованная цена "старших товарищей" то есть участников рынка с бОльшими средствами и временными горизонтами.
В трёх словах всё очень просто - чем ближе цена подходит к внешним границам канала тем выше волатильность.
К сожалению волатильность это такая штука которую сложно померить "прямо сейчас". И меняться она может просто по часам+календарю, по хайповым событиям.
И ещё 100500 всяких "но" и нюансов, которые порождают миллионы стратегий
В глубокой теории их (корридоры) можно ловить. В реальной практике и в "ручном" режиме их даже ловят. Канал это рыночно-согласованная цена "старших товарищей" то есть участников рынка с бОльшими средствами и временными горизонтами.
В трёх словах всё очень просто - чем ближе цена подходит к внешним границам канала тем выше волатильность.
К сожалению волатильность это такая штука которую сложно померить "прямо сейчас". И меняться она может просто по часам+календарю, по хайповым событиям.
И ещё 100500 всяких "но" и нюансов, которые порождают миллионы стратегий
Нам никуда от этого не деться. Имеем, что имеем. Надо приспосабливаться. Лучших условий никто не предоставит.))
1. Прогнозируйте. Я не против.
2. Я просто понимаю процесс, а не информирован о нем.
Понимать процесс можно только в случае, если вы о нём хорошо информированы.
Понимать процесс можно только в случае, если вы о нём хорошо информированы.
Скажем так, инсайдерской информацией я не обладаю.
Повторюсь: моделировать процесс не нужно, необходимо его распознать. Это главное.
ЗЫ Кстати, тренда по золоту по-прежнему нет, а длинная позиция по-прежнему открыта.
Даже если процесс детерминированный, то это еще не означает возможность его прогнозирования. И еще, детерминированность или случайность зависит исключительно от вашей информированности о процессе.
А прогнозирование - это хобби. В реальной торговле не обязательно.
Что касается Вашего утверждения о том, что выбирая детерминированность, или случайность, я ориентируюсь на степень собственного понимания вопроса - отвечу от третьего лица: "я вообще понимаю, о чем речь? Или может попробуем теорию вероятностей,- она все объяснит и все разрулит". Это подход невежды, ничего теория вероятностей не разрулит, даже если упорно оценивать вероятность того, что ускорение силы тяжести равно 9.81 м/с2, число Пи 3,14, а Е 2,7182818285. И никакое распределение плотности вероятности никогда этого не изменит. Учите физику.