От теории к практике - страница 1339

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Martin_Apis_Bot Cheguevara:

не не не только не Лесорубы Колдуны Ведьмы и так далее) пожалуйста...мне понятия рельсов достаточно..

можно в трех предложениях что это в принципе такое?)

ссылка иностранная

скинул в личку, чтобы тут не ругались

 

ладно... по ходу надо валить с этой ветки а то реально..полковники...колдуны...рельсы шпалы...так же рассудка лишиться можно)

надеюсь когда нибудь кто нибудь здесь покажет что-то реально стоящее выведенного яйца.

а пока что только наброски, да и то у пары человек всего...


попробуйте взять в управление пару лямов. и тогда детские шалости сразу отпадут)

и вам некогда будет заниматься ерундой. 

а скорость разработки вырастет до 20-30 вариантов реализаций анализа рынка за 20 часов в сутки.


и так либо до посинения и гроба, либо до просветления, либо до полного опустошения.


Я лучше буду сигналами со своих роботов с Вами общаться а не словами. 

Желаю Всем удачи и успехов!

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

ладно... по ходу надо валить с этой ветки а то реально..полковники...колдуны...рельсы шпалы...так же рассудка лишиться можно)

надеюсь когда нибудь кто нибудь здесь покажет что-то реально стоящее выведенного яйца.

а пока что только наброски, да и то у пары человек всего...


попробуйте взять в управление пару лямов. и тогда детские шалости сразу отпадут)

и вам некогда будет заниматься ерундой. 

а скорость разработки вырастет до 20-30 вариантов реализаций анализа рынка за 20 часов в сутки.


и так либо до посинения и гроба, либо до просветления, либо до полного опустошения.


Желаю Всем удачи и успехов!

да ты свой сигнал не слей сначала

его же тренд не шоркал ишшо

твой мартин вальнется в тренде и делов то...

и кто тебе сказал, что терять надо научиться, а не ждать?

посмотри на график - ева упала и вернулась через 12 лет только. Готов столько ждать? Вот когда будешь готов, только тогда ты Трейдер.

;)

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:


:)))

На самом деле - все остались при своих, да и ладно....

Ни фига здесь или где-либо еще на этом форуме не будет такого, чтобы прям все страждущие, в едином порыве, начали что-то изучать сообща.

Психология... И ничё не поделаешь.

Поэтому - пусть все будет как есть. И только деньги теперь смогут меня утешить.

 

Ну наконец-то они между собой разобрались, что ни у одного, ни у другого ничего толком нет - одни недоработки и мартингейл.

Ждем результатов Александра. 

 
Макс:

Ждем результатов Александра. 

результат как бы известен заранее.... время бы угадать когда это произойдет , чтобы не листать этот топик 

;)

 
Макс:

Ну наконец-то они между собой разобрались, что ни у одного, ни у другого ничего толком нет - одни недоработки и мартингейл.

Ждем результатов Александра. 

:))) Я буду рад продемонстрировать всем страдальцам КАК надо стричь наличные.

Не боись, ребята!!! Физика еще не такие задачи щелкала! Аминь.

 
Renat Akhtyamov:
такой нарисуй (по сравнению с верхним моим скрин-шотом, уже не запаздывает, ФормулЕ исправил ;)


собственно по теме ветки: периодичности нет

хоть на тиках, хоть на часиках...

остался последний этап - цель следования цены - тейк профит, дата и время прибытия

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Copyright © new-rena

С первым согласен, периодичности нет, уже выяснил.

Вклинюсь с вопросом. Много раз задумывался, есть ли какой-либо регламент
у тех кто у руля рынка? Я не смотрю на долгосрок. Интрадей, краткосрок. 
Проще говоря, могут мотать нервы час, а могут и до завтра. 
Или здесь все-таки не время главное?

 
Andrey Gladyshev:

С первым согласен, периодичности нет, уже выяснил.

Вклинюсь с вопросом. Много раз задумывался, есть ли какой-либо регламент
у тех кто у руля рынка? Я не смотрю на долгосрок. Интрадей, краткосрок. 
Проще говоря, могут мотать нервы час, а могут и до завтра. 
Или здесь все-таки не время главное?

пойдут по зеленой

если бы там была селл-ка, пошли бы по черной

жди до опупения

если твоя ставка верная, выиграешь по любому

 
Igor Makanu:

результат как бы известен заранее.... время бы угадать когда это произойдет , чтобы не листать этот топик 

;)

Тебе, дядя, несмотря на заявленные знания физики и математики, в бюро тупости надо работать.

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