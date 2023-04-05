От теории к практике - страница 1339
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не не не только не Лесорубы Колдуны Ведьмы и так далее) пожалуйста...мне понятия рельсов достаточно..
можно в трех предложениях что это в принципе такое?)
ссылка иностранная
скинул в личку, чтобы тут не ругались
ладно... по ходу надо валить с этой ветки а то реально..полковники...колдуны...рельсы шпалы...так же рассудка лишиться можно)
надеюсь когда нибудь кто нибудь здесь покажет что-то реально стоящее выведенного яйца.
а пока что только наброски, да и то у пары человек всего...
попробуйте взять в управление пару лямов. и тогда детские шалости сразу отпадут)
и вам некогда будет заниматься ерундой.
а скорость разработки вырастет до 20-30 вариантов реализаций анализа рынка за 20 часов в сутки.
и так либо до посинения и гроба, либо до просветления, либо до полного опустошения.
Я лучше буду сигналами со своих роботов с Вами общаться а не словами.
Желаю Всем удачи и успехов!
ладно... по ходу надо валить с этой ветки а то реально..полковники...колдуны...рельсы шпалы...так же рассудка лишиться можно)
надеюсь когда нибудь кто нибудь здесь покажет что-то реально стоящее выведенного яйца.
а пока что только наброски, да и то у пары человек всего...
попробуйте взять в управление пару лямов. и тогда детские шалости сразу отпадут)
и вам некогда будет заниматься ерундой.
а скорость разработки вырастет до 20-30 вариантов реализаций анализа рынка за 20 часов в сутки.
и так либо до посинения и гроба, либо до просветления, либо до полного опустошения.
Желаю Всем удачи и успехов!
да ты свой сигнал не слей сначала
его же тренд не шоркал ишшо
твой мартин вальнется в тренде и делов то...
и кто тебе сказал, что терять надо научиться, а не ждать?
посмотри на график - ева упала и вернулась через 12 лет только. Готов столько ждать? Вот когда будешь готов, только тогда ты Трейдер.
;)
:)))
На самом деле - все остались при своих, да и ладно....
Ни фига здесь или где-либо еще на этом форуме не будет такого, чтобы прям все страждущие, в едином порыве, начали что-то изучать сообща.
Психология... И ничё не поделаешь.
Поэтому - пусть все будет как есть. И только деньги теперь смогут меня утешить.
Ну наконец-то они между собой разобрались, что ни у одного, ни у другого ничего толком нет - одни недоработки и мартингейл.
Ждем результатов Александра.
Ждем результатов Александра.
результат как бы известен заранее.... время бы угадать когда это произойдет , чтобы не листать этот топик
;)
Ну наконец-то они между собой разобрались, что ни у одного, ни у другого ничего толком нет - одни недоработки и мартингейл.
Ждем результатов Александра.
:))) Я буду рад продемонстрировать всем страдальцам КАК надо стричь наличные.
Не боись, ребята!!! Физика еще не такие задачи щелкала! Аминь.
такой нарисуй (по сравнению с верхним моим скрин-шотом, уже не запаздывает, ФормулЕ исправил ;)
собственно по теме ветки: периодичности нет
хоть на тиках, хоть на часиках...
остался последний этап - цель следования цены - тейк профит, дата и время прибытия
---
Copyright © new-rena
С первым согласен, периодичности нет, уже выяснил.
Вклинюсь с вопросом. Много раз задумывался, есть ли какой-либо регламент
у тех кто у руля рынка? Я не смотрю на долгосрок. Интрадей, краткосрок.
Проще говоря, могут мотать нервы час, а могут и до завтра.
Или здесь все-таки не время главное?
С первым согласен, периодичности нет, уже выяснил.
Вклинюсь с вопросом. Много раз задумывался, есть ли какой-либо регламент
у тех кто у руля рынка? Я не смотрю на долгосрок. Интрадей, краткосрок.
Проще говоря, могут мотать нервы час, а могут и до завтра.
Или здесь все-таки не время главное?
пойдут по зеленой
если бы там была селл-ка, пошли бы по черной
жди до опупения
если твоя ставка верная, выиграешь по любому
результат как бы известен заранее.... время бы угадать когда это произойдет , чтобы не листать этот топик
;)
Тебе, дядя, несмотря на заявленные знания физики и математики, в бюро тупости надо работать.