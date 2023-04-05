От теории к практике - страница 646
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это не провокация )
закономерности есть, их не может не быть исходя из принципа построения рынка.
их лучше искать в очень мелких и в очень крупных ТФ.
остальное даже комментировать смысла нет
За 3000 минут с окном наблюдения W = 480 был один сигнал.
Тут никаких ассиметрий не использовал. Только преобразованная цена, медиана, приращения , дисперсия по известной формуле.
Иди туда, не зная куда, принеси то, не зная что, как в сказке...
Я например помню, кто что писал и почему оказался прав.
А кто не помнит, может просто перечитать ветку сначала)
Я например помню, кто что писал и почему оказался прав.
А кто не помнит, может просто перечитать ветку сначала)
Это ж будет долгая писанина, похожая на спам)
Если кратко, можно просто прочитать с десяток первых страниц каждой ветки А_К )
По тому же принципу, с учетом эксцесса, прогнал "дракона" GBPJPY за 2018 г.
Итого: 10 сделок (+7/-3). Прибыль: +200 пунктов.
Скользящее окно - сутки (1440 значений CLOSE M1).
Что-то визуально окно очень короткое, не похоже на сутки.
Если верить вашей горизонтальной шкале, то с окном сутки должно быть примерно так:
На духмяным пракосе недаспелай травы." (с чувством, протяжно)
Жизнь не закончена, друзья мои...
Еще раз прошу принять участие в этой ветке граалеведов с немыслимым стэйтом и теоретическими знаниями.
Без вас - никак, в глазах потемнело...
Что-то визуально окно очень короткое, не похоже на сутки.
Если верить вашей горизонтальной шкале, то с окном сутки должно быть примерно так:
Класс.
А когда у тебя сделка была по GBPCAD что в просадке, навереное на продажу? Посмотрел у меня получается 10 числа где-то в 3 часа идёт сигнал на покупку.