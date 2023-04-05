От теории к практике - страница 646

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TheXpert:

это не провокация )

закономерности есть, их не может не быть исходя из принципа построения рынка.

их лучше искать в очень мелких и в очень крупных ТФ.

остальное даже комментировать смысла нет

 

За 3000 минут с окном наблюдения W = 480 был один сигнал. 

Тут никаких ассиметрий не использовал. Только преобразованная цена, медиана, приращения , дисперсия по известной формуле.

 
Novaja:
Иди туда, не зная куда, принеси то, не зная что, как в сказке... 

Я например помню, кто что писал и почему оказался прав.

А кто не помнит, может просто перечитать ветку сначала)

 
secret:

Я например помню, кто что писал и почему оказался прав.

А кто не помнит, может просто перечитать ветку сначала)

Ооо было бы круто если перечислить кто в чем прав оказался) подвели бы черту вы не против?
 

Это ж будет долгая писанина, похожая на спам)

Если кратко, можно просто прочитать с десяток первых страниц каждой ветки А_К )

 
Alexander_K2:

По тому же принципу, с учетом эксцесса, прогнал "дракона" GBPJPY за 2018 г.

Итого: 10 сделок (+7/-3). Прибыль: +200 пунктов.

Скользящее окно - сутки (1440 значений CLOSE M1).

Что-то визуально окно очень короткое, не похоже на сутки.

Если верить вашей горизонтальной шкале, то с окном сутки должно быть примерно так:


 
"Вы шуміце шуміце надамною бярозы,
Калышыце люляйце свой напеў векавы,
А я лягу прылягу край гасцінца старога
На духмяным пракосе недаспелай травы.
А я лягу прылягу край гасцінца старога

На духмяным пракосе недаспелай травы." (с чувством, протяжно)


Жизнь не закончена, друзья мои...

Еще раз прошу принять участие в этой ветке граалеведов с немыслимым стэйтом и теоретическими знаниями.

Без вас - никак, в глазах потемнело...

 
secret:

Что-то визуально окно очень короткое, не похоже на сутки.

Если верить вашей горизонтальной шкале, то с окном сутки должно быть примерно так:


Класс.

 
ааа, понял. Врёт у вас шкала горизонтальная. Не часы там должны быть, а дни, примерно.
 

А когда у тебя сделка была по GBPCAD что в просадке, навереное на продажу?     Посмотрел у меня получается 10 числа где-то в 3 часа идёт сигнал на покупку.


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