От теории к практике - страница 649

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И да - жизнь, повторю, не заканчивается.

Не сказали своего последнего слова нейросети, алгоритмы трендовой торговли, да и, вообще, молодежь должна умыть позорных стариков, типа меня - показав как надо зарабатывать деньги.

Перехожу в разряд читателей.

 
Evgeniy Chumakov:

Вот у одного чела в профиле скриншот.  Видно что канал построен не просто по цене.  Может ренко ... я не в курсе.

Он подсматривает в будущее, этот канал.

 
secret:

Дарю бесплатно: окно для расчета средней и для расчета дисперсии должно быть разным.

Хм... А ты, кажись, не так прост, Бас... Я думал и немного в теме говорил об этом. Разница - в 2 раза, по моим расчетам, должна быть. Но, пусть теперь молодежь на эту тему думает - пора уже.

 
Не в 2 раза, на порядки. Почему - да, пусть "молодежь" сама подумает)
 
Народ, ну а что думаете про ветку ФеликсВайта на пауке давнишнюю про сентимент? Было интересно читать, но тема.... не раскрыта)) и самому додуматься за годы не удалось. Просто вижу кризис жанра)) А то что торговать надо сентимент, надеюсь спорить никто не станет. Лично сам бьюсь годами, но биться устал))) 
 

Ну, я не вижу кризиса) и биться годами не надо, разумеется.

Что до ФВ, то в интернетиках утверждают, что тема раскрыта - народ находил публикацию некоего Aleksey Yudin, якобы это и есть ФеликсВайт.

Если я правильно помню материалы на пауке, под сантиментом понимали некую комбинацию направленности цены (монотонности) и объема. Несложно всё это самому закодить и погонять в оптимизаторе.

Лично моё имхо, что на валютах это неприменимо, из-за отсутствия объемов, и иной природы ценообразования валютных пар, чем у акций.

 

Что за.... написал такое послание и не отослалось. В общем ветка и называлась у него сентимент на ФХ. От фонды отличие было только в эмуляци объемов на минутках. А то что может юдин может дисер Ситниковой и тд и тп))))) Домыслы. У него в явном виде была тренсформация времени цены и объема....... А потом наличие некой предсказуемости... Кто-то еще кроме сикрета может ковырял вопрос? 

А кризис он виден))) Прям аш сквозит... ))

 
vladevgeniy:
Народ, ну а что думаете про ветку ФеликсВайта на пауке давнишнюю про сентимент? Было интересно читать, но тема.... не раскрыта)) и самому додуматься за годы не удалось. Просто вижу кризис жанра)) А то что торговать надо сентимент, надеюсь спорить никто не станет. Лично сам бьюсь годами, но биться устал))) 
а что там стейтмент был?
 
vladevgeniy:

Что за.... написал такое послание и не отослалось. В общем ветка и называлась у него сентимент на ФХ. От фонды отличие было только в эмуляци объемов на минутках. А то что может юдин может дисер Ситниковой и тд и тп))))) Домыслы. У него в явном виде была тренсформация времени цены и объема....... А потом наличие некой предсказуемости... Кто-то еще кроме сикрета может ковырял вопрос? 

А кризис он виден))) Прям аш сквозит... ))

дайте ссылку на ветку
 
secret:

Ну, я не вижу кризиса) и биться годами не надо, разумеется.

Что до ФВ, то в интернетиках утверждают, что тема раскрыта - народ находил публикацию некоего Aleksey Yudin, якобы это и есть ФеликсВайт.

Если я правильно помню материалы на пауке, под сантиментом понимали некую комбинацию направленности цены (монотонности) и объема. Несложно всё это самому закодить и погонять в оптимизаторе.

Лично моё имхо, что на валютах это неприменимо, из-за отсутствия объемов, и иной природы ценообразования валютных пар, чем у акций.

ну сантимент, в обычном понимании, это соотношение продавцов и покупателей.



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