От теории к практике - страница 645

Новый комментарий
 
Evgeniy Chumakov:
А что?

ПРосто нет понимания ... где выбросы а где нет...конечно это видно .. но на глаз...а если нормализовать то это в реальности может даже бы можно было использовать.

 

Вот приращение в процентах от абсолютной суммы приращений за окно наблюдения.



 
Evgeniy Chumakov:

Вот приращение в процентах от абсолютной суммы приращений за окно наблюдения.



ок. Теперь можешь найти 1.6 СКО? и посмотреть относительно этой величины выбросы и указать эти места на анализируемом графике? если не трудно..

 
Martin Cheguevara:

достаточно чтобы знать 99% всего что там есть или нет с ходу)

Я алготрейдер и настолько замучился с рынками, что могу с ходу протестировать в голове приблизительно то, что вижу. 

В вашем случае наверное будет в итоге лет за 10 около 60-65% прибыльных сделок, но сама средняя прибыль от сделки даст убыток или ноль в лучшем случае, так как она не сможет перекрыть спред из за сильной зашумленности графика.

В вашем случае нужно ставить маленькие стопы и бесконечный ТП и вообще его не ставить и надеяться на выброс чтобы перекрыть убытки и получить небольшую (около 30% прибыли от суммарных убытков до этого) прибыль. Вот все, что можно сделать.

Залог успеха в торговле зависит от вероятности исхода. Вероятность зависит от правильного направления входа рынок и правильно выбранного временного диапазона. Направление входа будет зависеть от качественного теханализа, фундаментальных , новостных  данных и слухов то же. Набор этих данных даёт б0лее высокую вероятность положительного исхода, чем только цена.

 
Martin Cheguevara:

ок. Теперь можешь найти 1.6 СКО? и посмотреть относительно этой величины выбросы и указать эти места на анализируемом графике? если не трудно..


если всё правильно то вот, первые 1000 минут


вторые 1000 минут


 
Ну вот отлично а на графике цены можно будет отобразить пресечения выбросов линией СКО ... например стрелочками?)
 
И поставь период расчета СКО 1000 значений. так СКО не будет "скакать сильно"
 
Evgeniy Chumakov:

Ассиметрия приращений за 3000 минут EURUSD  окно 480 минут (Цена предварительно преобразована)



похоже на эквити топикстаровского счета)

 
Evgeniy Chumakov:

Ассиметрия приращений за 3000 минут EURUSD  окно 480 минут (Цена предварительно преобразована)

Приращение ассиметрии.


цена преобразована логарифмически ? 

 
danminin:

похоже на эквити топикстаровского счета)

Свое кажи :)

1...638639640641642643644645646647648649650651652...1981
Новый комментарий