От теории к практике - страница 645
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А что?
ПРосто нет понимания ... где выбросы а где нет...конечно это видно .. но на глаз...а если нормализовать то это в реальности может даже бы можно было использовать.
Вот приращение в процентах от абсолютной суммы приращений за окно наблюдения.
Вот приращение в процентах от абсолютной суммы приращений за окно наблюдения.
ок. Теперь можешь найти 1.6 СКО? и посмотреть относительно этой величины выбросы и указать эти места на анализируемом графике? если не трудно..
достаточно чтобы знать 99% всего что там есть или нет с ходу)
Я алготрейдер и настолько замучился с рынками, что могу с ходу протестировать в голове приблизительно то, что вижу.
В вашем случае наверное будет в итоге лет за 10 около 60-65% прибыльных сделок, но сама средняя прибыль от сделки даст убыток или ноль в лучшем случае, так как она не сможет перекрыть спред из за сильной зашумленности графика.
В вашем случае нужно ставить маленькие стопы и бесконечный ТП и вообще его не ставить и надеяться на выброс чтобы перекрыть убытки и получить небольшую (около 30% прибыли от суммарных убытков до этого) прибыль. Вот все, что можно сделать.
Залог успеха в торговле зависит от вероятности исхода. Вероятность зависит от правильного направления входа рынок и правильно выбранного временного диапазона. Направление входа будет зависеть от качественного теханализа, фундаментальных , новостных данных и слухов то же. Набор этих данных даёт б0лее высокую вероятность положительного исхода, чем только цена.
ок. Теперь можешь найти 1.6 СКО? и посмотреть относительно этой величины выбросы и указать эти места на анализируемом графике? если не трудно..
если всё правильно то вот, первые 1000 минут
вторые 1000 минут
Ассиметрия приращений за 3000 минут EURUSD окно 480 минут (Цена предварительно преобразована)
похоже на эквити топикстаровского счета)
Ассиметрия приращений за 3000 минут EURUSD окно 480 минут (Цена предварительно преобразована)
Приращение ассиметрии.
цена преобразована логарифмически ?
похоже на эквити топикстаровского счета)
Свое кажи :)