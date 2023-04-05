От теории к практике - страница 644

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Alexander_K2:

Спасибо за этот пост. Практически полностью соответствует моим исследованиям и даже более. Проделана большая работа, чтобы такое написать. Респект!

Спасиб Бро!) Рад что не только Я пытаюсь прояснить ситуацию. надеюсь всемогущий альпари нас за это не накажет XD

 
Martin Cheguevara:

Я просто совершенно точно знаю, что на рынке нет никаких закономерностей кроме:

это утверждение и все последующие пункты бред )
 
TheXpert:
это утверждение и все последующие пункты бред )

Оооооочень мудрый комментарий. Прям таки обжигающе-правдив)

К слову, провокация не есть решение.

Я тоже могу написать что то, что вы пишете - Брэд  и что, кому от этого стало лучше?? XD

 
Martin Cheguevara:

4. чем выше ТФ тем случайнее цена потому что на нижних ТФ хоть выстрелы есть. а на верхних толстые хвосты просто не появляются так как 90% квантиль практически равер 1.6 сигма. Распределение имет вид близкий к Гауссовому.

Я бы даже сказала от двойного экспоненциального через нормальное к равномерному. 
 
Novaja:
Я бы даже сказала от двойного экспоненциального через нормальное к равномерному. 

+1)

 

Ассиметрия приращений за 3000 минут EURUSD  окно 480 минут (Цена предварительно преобразована)

Приращение ассиметрии.


 
Evgeniy Chumakov:

Ассиметрия приращений за 3000 минут EURUSD  окно 480 минут (Цена предварительно преобразована)

Приращение ассиметрии.


По верхнему графику можно узнать как преобразована?
 
Evgeniy Chumakov:

Ассиметрия приращений за 3000 минут EURUSD  окно 480 минут (Цена предварительно преобразована)

Приращение ассиметрии.


нормализовать от 0 до 100% получится?

 
Martin Cheguevara:

К слову, провокация не есть решение.

это не провокация )

закономерности есть, их не может не быть исходя из принципа построения рынка.

их лучше искать в очень мелких и в очень крупных ТФ.

остальное даже комментировать смысла нет

 
Martin Cheguevara:

нормализовать от 0 до 100% получится?

А что?

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