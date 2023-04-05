От теории к практике - страница 644
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Спасибо за этот пост. Практически полностью соответствует моим исследованиям и даже более. Проделана большая работа, чтобы такое написать. Респект!
Спасиб Бро!) Рад что не только Я пытаюсь прояснить ситуацию. надеюсь всемогущий альпари нас за это не накажет XD
Я просто совершенно точно знаю, что на рынке нет никаких закономерностей кроме:
это утверждение и все последующие пункты бред )
Оооооочень мудрый комментарий. Прям таки обжигающе-правдив)
К слову, провокация не есть решение.
Я тоже могу написать что то, что вы пишете - Брэд и что, кому от этого стало лучше?? XD
4. чем выше ТФ тем случайнее цена потому что на нижних ТФ хоть выстрелы есть. а на верхних толстые хвосты просто не появляются так как 90% квантиль практически равер 1.6 сигма. Распределение имет вид близкий к Гауссовому.
Я бы даже сказала от двойного экспоненциального через нормальное к равномерному.
+1)
Ассиметрия приращений за 3000 минут EURUSD окно 480 минут (Цена предварительно преобразована)
Приращение ассиметрии.
Ассиметрия приращений за 3000 минут EURUSD окно 480 минут (Цена предварительно преобразована)
Приращение ассиметрии.
Ассиметрия приращений за 3000 минут EURUSD окно 480 минут (Цена предварительно преобразована)
Приращение ассиметрии.
нормализовать от 0 до 100% получится?
К слову, провокация не есть решение.
это не провокация )
закономерности есть, их не может не быть исходя из принципа построения рынка.
их лучше искать в очень мелких и в очень крупных ТФ.
остальное даже комментировать смысла нет
нормализовать от 0 до 100% получится?
А что?