От теории к практике - страница 640
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разве 5 сделок это статистика? это же статистическая погрешность.
как вам чебышев говорил, какая должна быть длина выборки? 1440 значений.
:)))) В точку. Точнее - выборку из 300 сделок (покрытие 99% нормального распределения) надо иметь, чтобы судить об устойчивости ТС.
По тому же принципу, с учетом эксцесса, прогнал "дракона" GBPJPY за 2018 г.
Итого: 10 сделок (+7/-3). Прибыль: +200 пунктов.
Скользящее окно - сутки (1440 значений CLOSE M1).
:)) Ща, ща на реал поставлю. Айн момент...
в личку ответил
Интересно. Спасибо.
К прочтению:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurtosis
Читать надо именно англоязычную страницу, особое внимание уделяя интерпретациям эксцесса.
Чё-то мне кажется, что эксцесс скользящего распределения приращений и есть параметр "тренд/флет", который я уже год ищу...
Фактически, эксцесс - это мера отклонения распределения от нормального. Своеобразный аналог негэнтропии...
Ась? Чего говорите? Где результаты? А вот фиг вам, а не результаты. Подождете.
Провёл бестолковое исследование...
Во сколько часов был образован Максимум дня за последние 60 дней (Часовой пояс GMT +3)
Во сколько часов был образован Минимум дня за последние 60 дней (Часовой пояс GMT +3)
Диапазон между максимумом и минимумом дня в часах.
Провёл бестолковое исследование...
Во сколько часов был образован Максимум дня за последние 60 дней (Часовой пояс GMT +3)
Во сколько часов был образован Минимум дня за последние 60 дней (Часовой пояс GMT +3)
Диапазон между максимумом и минимумом дня в часах.
Провёл бестолковое исследование...
Во сколько часов был образован Максимум дня за последние 60 дней (Часовой пояс GMT +3)
Во сколько часов был образован Минимум дня за последние 60 дней (Часовой пояс GMT +3)
Диапазон между максимумом и минимумом дня в часах.
Хорошие движения начинаются в +/- 11:00, 15:00, 17:00, 22:00 (мск). Если много угадаек стоят в сторону предполагаемого движения, то этого будет минимум-максимум дня в противоположную сторону. Максимум/минимум дня после движения может быть размазан с +/- 18:00 до конца дня.