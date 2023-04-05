От теории к практике - страница 640

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danminin:

разве 5 сделок это статистика? это же статистическая погрешность.

как вам чебышев говорил, какая должна быть длина выборки? 1440 значений.

:)))) В точку. Точнее - выборку из 300 сделок (покрытие 99% нормального распределения) надо иметь, чтобы судить об устойчивости ТС.

 

По тому же принципу, с учетом эксцесса, прогнал "дракона" GBPJPY за 2018 г.

Итого: 10 сделок (+7/-3). Прибыль: +200 пунктов.

Скользящее окно - сутки (1440 значений CLOSE M1).

 
Alexander_K2:

:)) Ща, ща на реал поставлю. Айн момент...

в личку ответил
 
Renat Akhtyamov:
в личку ответил

Интересно. Спасибо.

 

К прочтению:

https://en.wikipedia.org/wiki/Kurtosis

Читать надо именно англоязычную страницу, особое внимание уделяя интерпретациям эксцесса.

Чё-то мне кажется, что эксцесс скользящего распределения приращений и есть параметр "тренд/флет", который я уже год ищу...

 

Фактически, эксцесс - это мера отклонения распределения от нормального. Своеобразный аналог негэнтропии...

Ась? Чего говорите? Где результаты? А вот фиг вам, а не результаты. Подождете.

 

Провёл бестолковое исследование...

Во сколько часов был образован Максимум дня за последние 60 дней (Часовой пояс GMT +3)

Во сколько часов был образован Минимум дня за последние 60 дней (Часовой пояс GMT +3)

Диапазон между максимумом и минимумом дня в часах.


 
Evgeniy Chumakov:

Провёл бестолковое исследование...

Во сколько часов был образован Максимум дня за последние 60 дней (Часовой пояс GMT +3)

Во сколько часов был образован Минимум дня за последние 60 дней (Часовой пояс GMT +3)

Диапазон между максимумом и минимумом дня в часах.


очень интересно. только по таблицам мне не понятно  в котором часу,бывает максимум и минииум дня.
 
Evgeniy Chumakov:

Провёл бестолковое исследование...

Во сколько часов был образован Максимум дня за последние 60 дней (Часовой пояс GMT +3)

Во сколько часов был образован Минимум дня за последние 60 дней (Часовой пояс GMT +3)

Диапазон между максимумом и минимумом дня в часах.


Хорошие движения начинаются в +/-  11:00, 15:00, 17:00, 22:00 (мск). Если много угадаек стоят в сторону предполагаемого движения, то этого будет минимум-максимум дня в противоположную сторону. Максимум/минимум дня после движения может быть размазан с +/- 18:00 до конца дня.

 
опять сигнал недоступен?
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