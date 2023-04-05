От теории к практике - страница 641
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опять сигнал недоступен?
А чё позориться? Финита ля комедия... Не, не слив, конечно - но, большая просадка. И эксцесс не помогает. Тьфу... Пропади все пропадом.
А чё позориться? Финита ля комедия... Не, не слив, конечно - но, большая просадка. И эксцесс не помогает. Тьфу... Пропади все пропадом.
Отрицательный результат тоже имеет ценность. Зато Вы доказали и теорией и практикой то, о чем Вам писали еще год назад.
Отрицательный результат тоже имеет ценность. Зато Вы доказали и теорией и практикой то, о чем Вам писали еще год назад.
Да....
Я, конечно, на основании практики, начал сомневаться, то вожделенный ключ "тренд/флет" вообще существует...
Но, вот смотрю щас на графики:
Конкретно щас по GBPCAD идет отрицательная сделка, а по EURAUD и AUDCHF - положительные.
И надо ж такому случиться, что из-за использования условия OrdersTotal()=0, т.е. работе только с одной открытой сделкой, я попал именно на GBPCAD! Тьфу, еще раз...
Мож тоже сразу несколько сделок открывать? Хз... Мож в этом секрет? Тьфу...
А может нужно сепарировать пары на отдельные валюты?
Да....
Я, конечно, на основании практики, начал сомневаться, то вожделенный ключ "тренд/флет" вообще существует...
Но, вот смотрю щас на графики:
Конкретно щас по GBPCAD идет отрицательная сделка, а по EURAUD и AUDCHF - положительные.
И надо ж такому случиться, что из-за использования условия OrdersTotal()=0, т.е. работе только с одной открытой сделкой, я попал именно на GBPCAD! Тьфу, еще раз...
Мож тоже сразу несколько сделок открывать? Хз... Мож в этом секрет? Тьфу...
Смотрите лучше на график цены, а не на синхрофазотроны.
Цена ходит в своих определенных горизонтах стабильно и закономерно. Там её надо ловить. Можно сеткой))
Смотрите лучше на график цены, а не на синхрофазотроны.
Цена ходит в своих определенных горизонтах стабильно и закономерно. Там её надо ловить. Можно сеткой))
По GBPCAD кажи! Чё мне EURUSD?
А может нужно сепарировать пары на отдельные валюты?
Полезная штука, надо сказать. Когда-то в ходу был и соответствующий индикатор, который чётко показывал причину роста или падения любого курса валют из числа "запрограммированных"
For GoldTrader:
Александр, дружище! Посмотрел твою функцию и хватаюсь за нее как утопающий за соломинку...
Если я не использую MagicNumber, то условие if (OrderMagicNumber()==MN) можно выкинуть?
Потом вставить эту функцию в советник, и перед открытием ордера делать проверку не
а
В этом случае, сделка по EURUSD откроется в независимости, сколько уже есть открытых позиций?
Правильно я понимаю?
Заранее - спасибо.
Вот на данный момент ФунтКад
Отрицательный результат тоже имеет ценность. Зато Вы доказали и теорией и практикой то, о чем Вам писали еще год назад.