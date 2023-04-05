От теории к практике - страница 641

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danminin:
опять сигнал недоступен?

А чё позориться? Финита ля комедия... Не, не слив, конечно - но, большая просадка. И эксцесс не помогает. Тьфу... Пропади все пропадом.

 
Alexander_K2:

А чё позориться? Финита ля комедия... Не, не слив, конечно - но, большая просадка. И эксцесс не помогает. Тьфу... Пропади все пропадом.

Отрицательный результат тоже имеет ценность. Зато Вы доказали и теорией и практикой то, о чем Вам писали еще год назад.

 
Dmitriy Skub:

Отрицательный результат тоже имеет ценность. Зато Вы доказали и теорией и практикой то, о чем Вам писали еще год назад.

Да....

Я, конечно, на основании практики, начал сомневаться, то вожделенный ключ "тренд/флет" вообще существует...

Но, вот смотрю щас на графики:

Конкретно щас по GBPCAD идет отрицательная сделка, а по EURAUD и AUDCHF - положительные.

И надо ж такому случиться, что из-за использования условия OrdersTotal()=0, т.е. работе только с одной открытой сделкой, я попал именно на GBPCAD! Тьфу, еще раз...

Мож тоже сразу несколько сделок открывать? Хз... Мож в этом секрет? Тьфу...

 
Alexander_K2:  Мож в этом секрет? Тьфу...

А может нужно сепарировать пары на отдельные валюты? 

 
Alexander_K2:

Да....

Я, конечно, на основании практики, начал сомневаться, то вожделенный ключ "тренд/флет" вообще существует...

Но, вот смотрю щас на графики:

Конкретно щас по GBPCAD идет отрицательная сделка, а по EURAUD и AUDCHF - положительные.

И надо ж такому случиться, что из-за использования условия OrdersTotal()=0, т.е. работе только с одной открытой сделкой, я попал именно на GBPCAD! Тьфу, еще раз...

Мож тоже сразу несколько сделок открывать? Хз... Мож в этом секрет? Тьфу...

Смотрите лучше на график цены, а не на синхрофазотроны.

Цена ходит в своих определенных горизонтах стабильно и закономерно. Там её надо ловить. Можно сеткой))

EURUSDM5_1110

 
Uladzimir Izerski:

Смотрите лучше на график цены, а не на синхрофазотроны.

Цена ходит в своих определенных горизонтах стабильно и закономерно. Там её надо ловить. Можно сеткой))


По GBPCAD кажи! Чё мне EURUSD?

 
Evgeniy Chumakov:

А может нужно сепарировать пары на отдельные валюты? 

Полезная штука, надо сказать. Когда-то в ходу был и соответствующий индикатор, который чётко показывал причину роста или падения любого курса валют из числа "запрограммированных"

 

For GoldTrader:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Market Orders function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int TotalOrders(string sy) {    // sy - Currency Pair

int orders=0;

   for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) {
     if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
       if (OrderMagicNumber()==MN) {
         if (OrderSymbol()==sy) {
           if (OrderType()==OP_SELL || OrderType()==OP_BUY) {
             orders++;
           }
         }
       }
     }
   }
   
return(orders);

Александр, дружище! Посмотрел твою функцию и хватаюсь за нее как утопающий за соломинку...

Если я не использую MagicNumber, то условие if (OrderMagicNumber()==MN) можно выкинуть?

Потом вставить эту функцию в советник, и перед открытием ордера делать проверку не

total_orders_EURUSD=OrdersTotal();
if(total_orders_EURUSD==0)

а

total_orders_EURUSD=TotalOrders(EURUSD);
if(total_orders_EURUSD==0)

В этом случае, сделка по EURUSD откроется в независимости, сколько уже есть открытых позиций?

Правильно я понимаю?

Заранее - спасибо.

 

Вот на данный момент ФунтКад

GBPCAD

 
Dmitriy Skub:

Отрицательный результат тоже имеет ценность. Зато Вы доказали и теорией и практикой то, о чем Вам писали еще год назад.

В данном случае лучше подтверждать цитатой, кто- что писал, и почему был прав.
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