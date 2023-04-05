От теории к практике - страница 652
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Та картинка что вы дали, это сведения по одному ДЦ
угу
только одно НО
это тоже констатация фактов
сразу прогноз - если выростет цена, оранжевых станет больше (и наооборот)
Да пусть хоть по ста ДЦ, это неважно) клиенты ДЦ слишком тощи, чтобы двигать цену) тем более, все их сделки замыкаются внутри ДЦ.
Слушал-слушал я ЧеГевару (про Гаусса на больших ТФ и квантиль=1.6 и т.д.) и решил налабать простой индикатор:
Общий профит: +733 полновесных пункта.
Гаусс здесь ни при чем. Просто в масштабе годов валютные пары стоят на месте - посмотрите график W1.
Вот вам и возвратность.
Да пусть хоть по ста ДЦ, это неважно) клиенты ДЦ слишком тощи, чтобы двигать цену) тем более, все их сделки замыкаются внутри ДЦ.
там данные разложены на больших спекулянтов, маленьких спекулянтов,
дилеров, управляющих активами, фонды
это с сайта с мониторингами
есть еще такие данные по СМЕ
там данные разложены на больших спекулянтов, маленьких спекулянтов,
дилеров, управляющих активами, фонды
внешне - графики верные (то же самое самостоятельно можно построить по отчетам СОТ)
настрой рынка (дилеры+банки) против разномастных спекулей налицо
;)
не думаю, что на рынке 5 из 100 % спекулей выигрывает
разве что временно....
внешне - графики верные (то же самое самостоятельно можно построить по отчетам СОТ)
настрой рынка (дилеры+банки) против разномастных спекулей налицо
;)
не думаю, что на рынке 5 из 100 % спекулей выигрывает
разве что временно....
Все участники рынка поддерживают баланс рынка. Спекулянты выдергивают горячие каштаны из костра. Некоторые довольно успешно.
внешне - графики верные (то же самое самостоятельно можно построить по отчетам СОТ)
настрой рынка (дилеры+банки) против разномастных спекулей налицо
;)
не думаю, что на рынке 5 из 100 % спекулей выигрывает
разве что временно....
ну большие спекулянты, малые, это ясно. а что такое commercials?
Все участники рынка поддерживают баланс рынка. Спекулянты выдергивают горячие каштаны из костра. Некоторые довольно успешно.
Владимир, попробуйте составить график одной операции по продаже с учетом всех расходов, доходов и убытков
Допустим три участника - трейдер, ДЦ, банк
И все подвиги спекулей превратятся в обычные клиентские отношения, при которых цена начнет рости