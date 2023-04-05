От теории к практике - страница 538
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если так, то имеем одну массу
но нам же нужно разбить на две - m1 и m2
и зачем нужен квадрат высоты(ширины), ведь у канала конечное время "жизни"
скорее всего текущая площадь интереснее, она же масса и может послужить проверочной цифрой при попытке разделения на две массы
а вместо регрессии предлагаю:
картинку сделал в конце 16-го, хранил, не находя ей применения.
возможно уже нужна
Я говорил - "как вариант".
Подходов в решении может быть масса.
Тем более "Ваша" площадь и "мой" квадрат ширины по сути пропорциональные величины, если Вы говорите о площади сечения канала. (Я каналы воспринимаю именно не плоскими.)ЗЫ. Правда и текущая ширина тоже считается интегрально. Так что одинаково.
Если же Вы говорите о площади всего канала на экране монитора, т.е. "масса" у Вас зависит от длины канала, то не соглашусь. Т.к. длину канала массой M определяет момент, когда эта масса будет захвачена каналом большей массы или "столкновением" с соизмеримой массой для их объединения и рождения нового канала с новой массой и вектором направления. Тем более как вычислять площадь, если ширина канала в пипсах, а длина в секундах.
Я не рассматриваю канал как две массы, а как одну общую массу с общим центром массы. Ведь даже в нашей солнечной системе масса Солнца составляет 99,866 % от общей массы солнечной системы. Хотя и центр массы всей солнечной системы иногда выходит за пределы самого Солнца.
Конечно здесь не все однозначно. Я не утверждаю, что масса канала - это постоянная величина. Она может даже увеличиваться при уменьшении ширины. Поэтому возможно ваша интегральная модель более предпочтительнее.
ну иногда есть объяснения явлениям, например гравитация, никто это не может попробовать а ни почувствовать, Эйнштейн вычислил, что гравитация искажает траекторию света, потом доказали опытным путем, так может и с БингБэнгем, нашли же реликтовые волны, может еще что найдут))
Просто удобно считать что у света есть некоторая траектория(луч), потому что источник излучает достаточное статистическое количество событий для физиологической интерпретации их в виде некого луча. Причем до индивида доходит всего лишь малая часть от всех событий, к тому же многократно переизлученных. Не будет массы, не будет события "свет". По экспериментируйте на простой картинке(в картинке о преломлении источники расставьте/замените, среды по комбинируйте), так чтобы понимать ценность вычислений о гравитации и света, если интересно или скучно посмотрите еще на хроматическую и поляризационную дисперсию:
Хорошая выборка, в смысле по объёму)
Вспомогательная аксиома №16 ... а как-же тогда Баффет со страниц форбса? Да и ещё к половине аксиом есть вопросы.
ну Баффет это профессионал, Вы же не сможете узнать был ли у него инсайд или подкуп?, а в целом это история выжившего, Вы же не приводите примеры убытков Баффета, а они есть, ибо он давно занимается инвестиционной деятельностью, а значит были неудачи
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page525#comment_8563254
Чего-то в голове определяется, не пойму чего.
Увеличение за единицу времени однополярных TickQ со значением nTickQ = eTrend (элементарный тренд) больше некоего порогового значения StartTrend.
Вот. Это уже пространство с электродинамическими законамерностями может быть... Величина заряда, его полярность. (I=U/R)
но и возможность этой денежной массы постоянно увеличиваться, (дополнительная контролированная периодическая эмиссия)
все страны деньги контролированно печатают. так как печатают все, поэтому курс и не падает относительно других валют.
Никакого поступательного движения в цене нет - ценой управляют центробанки согласно их ценовой политики поэтому искать в этом логику и тем более экономическую целесообразность наивно.
А вселенная тут вообще не причем и вообще известно что космоса нет, а про вселенную вообще ничего не известно науке.
может быть "плавающий курс в пределах коридора", может быть "привязка к доллару", может быть что-то другое...
Псевдоматематичность движению цены на рынке форекс в нынешние времена придает то,что толпа на своих терминалах использует осцилляторы, в частности Стохастик. И кидается из стороны в сторону, каждый на выбранном таймфрейме. А еще кидается с своими деньгами с таймфрейма на таймфрейм. Кленты есть на всех тайфреймах. Вот тебе псевдоброуновское движение. Увеличение-уменьшение количества сделок сродни температуре. Колво сделок и лотов в среднем увеличивается - нагрев, уменьшается - остывание. Волатильность (амплитуда) . Микрокиданья в ту или иную сторону на микротаймфрейме суммируются или вычитаются и начинают участвовать в гигантских флуктуациях с хаотической картинкой на разных таймфреймах .
есть еще институционалы:
центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации и т. д.
может кто-то из них и участвует в спекуляциях.
да не вопрос, на то мы и люди, все верят во что то
тут вообще в целом то в чем проблема (или мой интерес), в очередной раз обращусь к видео https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page525#comment_8564120
чем интересен ведущий? - в конце видео он говорит, что люди изначально обьекты живой природы и им не свойственно жить в существующем мире - конец видео
так вот, если так задуматься, то вся наша наука это свод правил, которые мы ввели и этими правилами руководствуемся, безусловно, технических прогресс показывает, что наука "рулит", но тут "палка об двух концах" - если наука "рулит", значит она знает все, но наука не может обьяснить как другие виды (животные) и без нее обьясняют мир -но они живут и думаю без проблем
т.е. к чему веду:
- вот математика, есть десятичная система, есть арифметика - ну как бы ура... но ведь исторически могла бы и сформироваться, к примеру, комплексная математика и мы бы на вопрос сколько время отвечали бы "12 целых и 20 мнимых частей дня"....
- природа не имеет математического обоснования, ибо там нет этих правил которые ввели люди, но люди пытаются этими правилами описать все окружающее
- ну и к теме на которую. я обратил внимание - на Ваше сообщение, то что Вы пытаетесь назвать пространственно временным континиумом, ну это теория, описываемая современной наукой, т.е. среда которую мы не видели и пытаемся описывать способами математики которые описывает лишь условности современной науки
ну и итог, теория которая описывается условностями математики и ничем не подтверждаются, а речь то идет о природных явлениях?
Многие живут в "Зоне комфорта", и боятся из неё выйти. Некоторые просто не хотят этого делать.
Да нет.
Просто чтобы выйти из "зоны комфорта" - надо сперва в ней оказаться. А у нас денег нет.
а в целом это история выжившего, Вы же не приводите примеры убытков Баффета, а они есть, ибо он давно занимается инвестиционной деятельностью, а значит были неудачи
Именно.
Все приводят историю про Баффета, что он делать, чтобы стать богатым.
Но при этом ничего не говорится про тех, кто делал тоже самое - а не только не стал богатым, но и потерял то, что имел.
Вот для этого и нужна базовая задача ИИ - распознание образов.
ну , например, распознала моя система такой образ:
что делать с выбросами? сгладить каким-то фильтром?
ну распознала моя система с графика, например, такой образ:
что делать с выбросами? сгладить каким то фильтром?
МНК не заметит выборосов.
Берешь все H-пики (вместе с выбросами), интерполируешь третьей степенью (хоть моим классом, хоть через ALGLIB), получаешь верхннюю границу. Точно, как у тебя на графике. Берешь все L-пики (тоже с выбросами) - получаешь нижнюю границу, как у тебя.
Лично я брал просто цены Close, интерполировал среднюю линию, а потом находил отклонения от средней, и проводил границы (той же кривой, как и средняя, только смещенной). Если брать все отклонения - то границы пройдут по пикам выбросов. Если взять только 90% отклонений - то пики будут отсеяны.
МНК не заметит выборосов.
Берешь все H-пики (вместе с выбросами), интерполируешь третьей степенью (хоть моим классом, хоть через ALGLIB), получаешь верхннюю границу. Точно, как у тебя на графике. Берешь все L-пики (тоже с выбросами) - получаешь нижнюю границу, как у тебя.
Лично я брал просто цены Close, интерполировал среднюю линию, а потом находил отклонения от средней, и проводил границы (той же кривой, как и средняя, только смещенной). Если брать все отклонения - то границы пройдут по пикам выбросов. Если взять только 90% отклонений - то пики будут отсеяны.
если полиномы к ним применить, то еще нужно знать степень полинома. то есть задавать сколько там изгибов будет. а если неизвестно сколько изгибов.
вот на моей картинке 2 изгиба, там полином 2-ой степени не подойдет.
нужно будет про фильтры всякие почитать...