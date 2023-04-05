От теории к практике - страница 538

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Renat Akhtyamov:

если так, то имеем одну массу

но нам же нужно разбить на две - m1 и m2

и зачем нужен квадрат высоты(ширины), ведь у канала конечное время "жизни"

скорее всего текущая площадь интереснее, она же масса и может послужить проверочной цифрой при попытке разделения на две массы

а вместо регрессии предлагаю:

картинку сделал в конце 16-го, хранил, не находя ей применения.

возможно уже нужна

Я говорил - "как вариант". 
Подходов в решении может быть масса. 

Тем более "Ваша" площадь и "мой" квадрат ширины по сути пропорциональные величины, если Вы говорите о площади сечения канала. (Я каналы воспринимаю именно не плоскими.) 
Если же Вы говорите о площади всего канала на экране монитора, т.е. "масса" у Вас зависит от длины канала, то не соглашусь. Т.к. длину канала массой M определяет момент, когда эта масса будет захвачена каналом большей массы или "столкновением" с соизмеримой массой для их объединения и рождения нового канала с новой массой и вектором направления. Тем более как вычислять площадь, если ширина канала в пипсах, а длина в секундах. 
Я не рассматриваю канал как две массы, а как одну общую  массу с общим центром массы. Ведь даже в нашей солнечной системе масса Солнца составляет 99,866 % от общей массы солнечной системы. Хотя и центр массы всей солнечной системы иногда выходит за пределы самого Солнца. 
Конечно здесь не все однозначно. Я не утверждаю, что масса канала - это постоянная величина. Она может даже увеличиваться при уменьшении ширины. Поэтому возможно ваша интегральная модель более предпочтительнее. 

ЗЫ. Правда и текущая ширина тоже считается интегрально. Так что одинаково.
 
Novaja:

ну иногда есть объяснения явлениям, например гравитация, никто это не может попробовать а ни почувствовать, Эйнштейн вычислил, что гравитация искажает траекторию света, потом доказали опытным путем, так может и с БингБэнгем, нашли же реликтовые волны, может еще что найдут))

Просто удобно считать что у света есть некоторая траектория(луч), потому что источник излучает достаточное статистическое количество событий для физиологической интерпретации их в виде некого луча. Причем до индивида доходит всего лишь малая часть от всех событий, к тому же многократно переизлученных. Не будет массы, не будет события "свет". По экспериментируйте на простой картинке(в картинке о преломлении источники расставьте/замените, среды по комбинируйте), так чтобы понимать ценность вычислений о гравитации и света, если интересно или скучно посмотрите еще на хроматическую и поляризационную дисперсию:

гравитация и свет

 
Vitaly Muzichenko:

Хорошая выборка, в смысле по объёму)

Вспомогательная аксиома №16 ... а как-же тогда Баффет со страниц форбса? Да и ещё к половине аксиом есть вопросы.

ну Баффет  это профессионал, Вы же не сможете узнать был ли у него инсайд или подкуп?, а в целом это история выжившего, Вы же не приводите примеры убытков  Баффета, а они есть, ибо он давно занимается инвестиционной деятельностью, а значит были неудачи

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page525#comment_8563254

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.09.03
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Элемментарным понятием изменения цены есть тик и связанные с ним величины, но в понимании отношения приращения цены DeltaP к приращению количества сделок DeltaV за один тик. Чем больше это значение, тем больше  величина "заряда" TickQ. Полярность тика определяется знаком DeltaP. Большое значение или резкое увеличесние TickQ  говорит о появлении на рынке либо больших сумм, либо больших обещаний, которые работают почти также как и большие суммы. Сделка большим лотом или выставленный вблизи  цены отложенный ордер тем же большим лотом. Не важно, что его могут быстро убрать. Он все равно сделает погоду.
Чего-то в голове определяется, не пойму чего.
Увеличение за единицу времени однополярных TickQ со значением nTickQ   =  eTrend (элементарный тренд) больше некоего порогового значения StartTrend.
Вот. Это уже пространство с электродинамическими законамерностями может быть... Величина заряда, его полярность. (I=U/R)
 
Novaja:
но и возможность этой денежной массы постоянно увеличиваться, (дополнительная контролированная периодическая эмиссия)

все страны деньги контролированно печатают. так как печатают все, поэтому курс и не падает относительно других валют.

Andrei:

Никакого поступательного движения в цене нет - ценой управляют центробанки согласно их ценовой политики поэтому искать в этом логику и тем более экономическую целесообразность наивно.

А вселенная тут вообще не причем и вообще известно что космоса нет, а про вселенную вообще ничего не известно науке.

есть много видов ценовых политик. каждый центробанк выбирает свою.
может быть "плавающий курс в пределах коридора", может быть "привязка к доллару", может быть что-то другое...
Oleg Papkov:
Псевдоматематичность движению цены на рынке форекс в нынешние времена придает то,что толпа на своих терминалах использует осцилляторы, в частности Стохастик. И кидается из стороны в сторону, каждый на выбранном таймфрейме. А еще кидается с своими деньгами с таймфрейма на таймфрейм.   Кленты есть на всех тайфреймах. Вот тебе псевдоброуновское движение. Увеличение-уменьшение количества сделок сродни температуре. Колво сделок  и лотов в среднем увеличивается - нагрев, уменьшается - остывание. Волатильность (амплитуда) .  Микрокиданья в ту или иную сторону на микротаймфрейме суммируются  или вычитаются и начинают участвовать в гигантских флуктуациях  с хаотической картинкой на разных таймфреймах .
ну, толпа никак не влияет на рынок. домашние трейдеры. я проверял.

есть еще институционалы:
центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации и т. д.


может кто-то из них и участвует в спекуляциях.

Igor Makanu:

да не вопрос, на то мы и люди, все верят во что то

тут вообще в целом то в чем проблема (или мой интерес), в очередной раз обращусь к видео https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page525#comment_8564120

чем интересен ведущий? - в конце видео он говорит, что люди изначально обьекты живой природы и им не свойственно жить в существующем мире - конец видео

так вот, если так задуматься, то вся наша наука это свод правил, которые мы ввели и этими правилами руководствуемся, безусловно, технических прогресс показывает, что наука "рулит", но тут "палка об двух концах" - если наука "рулит", значит она знает все, но наука не может обьяснить как другие виды (животные) и без нее обьясняют мир -но они живут и думаю без проблем

т.е. к чему веду: 

- вот математика, есть десятичная система, есть арифметика - ну как бы ура... но ведь исторически могла бы и сформироваться, к примеру, комплексная математика и мы бы на вопрос сколько время отвечали бы "12 целых и 20 мнимых частей дня"....

- природа не имеет математического обоснования, ибо там нет этих правил которые ввели люди, но люди пытаются этими правилами описать все окружающее

- ну и к теме на которую. я обратил внимание - на Ваше сообщение, то что Вы пытаетесь назвать пространственно временным континиумом, ну это теория, описываемая современной наукой, т.е. среда которую мы не видели и пытаемся описывать способами математики которые описывает лишь условности современной науки

ну и итог, теория которая описывается условностями математики и ничем не подтверждаются, а речь то идет о природных явлениях?

после таких тем  к форексу не хочется возвращаться. форекс - это так пошло.
 
Vitaly Muzichenko:

Многие живут в "Зоне комфорта", и боятся из неё выйти. Некоторые просто не хотят этого делать.

Да нет.

Просто чтобы выйти из "зоны комфорта" - надо сперва в ней оказаться.  А у нас денег нет. 

 
Igor Makanu:

а в целом это история выжившего, Вы же не приводите примеры убытков  Баффета, а они есть, ибо он давно занимается инвестиционной деятельностью, а значит были неудачи

Именно.

Все приводят историю про Баффета, что он делать, чтобы стать богатым.

Но при этом ничего не говорится про тех, кто делал тоже самое - а не только не стал богатым, но и потерял то, что имел.

 
Nikolai Semko:
Вот для этого и нужна базовая задача ИИ - распознание образов.

ну , например, распознала моя система такой образ:


что делать с выбросами? сгладить каким-то фильтром?

 
RRR5:

ну распознала моя система с графика, например, такой образ:


что делать с выбросами? сгладить каким то фильтром?

МНК не заметит выборосов.

Берешь все H-пики (вместе с выбросами), интерполируешь третьей степенью (хоть моим классом, хоть через ALGLIB), получаешь верхннюю границу. Точно, как у тебя на графике. Берешь все L-пики (тоже с выбросами) - получаешь нижнюю границу, как у тебя.

Лично я брал просто цены Close, интерполировал среднюю линию, а потом находил отклонения от средней, и проводил границы (той же кривой, как и средняя, только смещенной). Если брать все отклонения - то границы пройдут по пикам выбросов. Если взять только 90% отклонений - то пики будут отсеяны.

 
Georgiy Merts:

МНК не заметит выборосов.

Берешь все H-пики (вместе с выбросами), интерполируешь третьей степенью (хоть моим классом, хоть через ALGLIB), получаешь верхннюю границу. Точно, как у тебя на графике. Берешь все L-пики (тоже с выбросами) - получаешь нижнюю границу, как у тебя.

Лично я брал просто цены Close, интерполировал среднюю линию, а потом находил отклонения от средней, и проводил границы (той же кривой, как и средняя, только смещенной). Если брать все отклонения - то границы пройдут по пикам выбросов. Если взять только 90% отклонений - то пики будут отсеяны.

допустим, там не мнк. появились вот такие 2 кривые с выбросами. что теперь с ними делать.
если полиномы к ним применить, то еще нужно знать степень полинома. то есть задавать сколько там изгибов будет. а если неизвестно сколько изгибов.

вот на моей картинке 2 изгиба, там полином 2-ой степени не подойдет.

нужно будет про фильтры всякие почитать...
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