От теории к практике - страница 540

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RRR5:

ну , например, распознала моя система такой образ:


что делать с выбросами? сгладить каким-то фильтром?

Бывает после такого выброса цена корректируется не намного и идёт в сторону выброса, а иногда так как у Вас показано 
 
Konstantin Nikitin:

И что??? Его вес от этого не изменился, как и полезные свойства, а курс это всего навсего манипуляция на рынке.

ответ выше
 
Novaja:
Бывает после такого выброса цена корректируется не намного и идёт в сторону выброса, а иногда так как у Вас показано 

о. умно.

у меня модель рынка - канал. она не предполагает, что цена после какого-то импульса, пойдет в сторону импульса. она предполагает вот такие вот "выбросы".

если на графике какой-то валютной пары много таких импульсов - то эта модель не подойдет для такой валютной пары. нужно чтобы прибыль по прибыльным сделкам превышала убыток по импульсам.

пример импульса у  Uladzimir Izerski

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page533#comment_8590149

 
RRR5:
доллара печатают каждый год 7%. а инфляция в америке 2% в год.


золото является деньгами, только потому что в него верят, что это деньги.

Вполне объяснимо. Доллары - мировая валюта и потребляются всеми странами. Если бы все печатаемые доллары тратились только в Штатах, то инфляция бы была бешенная, смели бы все полки в магазинах.

 
Novaja:
Бывает после такого выброса цена корректируется не намного и идёт в сторону выброса, а иногда так как у Вас показано 

ну, верно

а почему?

надеюсь не потому что индюк так нарисовал, каким бы он не был...
 
RRR5:
допустим, там не мнк. появились вот такие 2 кривые с выбросами. что теперь с ними делать.
если полиномы к ним применить, то еще нужно знать степень полинома. то есть задавать сколько там изгибов будет. а если неизвестно сколько изгибов.

вот на моей картинке 2 изгиба, там полином 2-ой степени не подойдет.

нужно будет про фильтры всякие почитать...

Степень полинома совершенно не связана с тем, сколько изгибов на твоем графике. Полином 2 степени - прекрасно пойдет. На нем будет один изгиб, и он ляжет близко к горизонтальному.

Полином 3 степени - смоделирует оба изгиба.

Полином 4 степени - смоделирует 3 изгиба. И так далее.  Но все это - совершенно лишнее. Для моделирования канала или средней - вполне достаточно полинома 2 или 3 степени.

Непонятно, зачем городить еще какие-то фильтры ?

 
RRR5:
ответ выше


А по весу оно так и не изменилось
Да и покупная способность у него осталась приблизительно на том же уровне.

 
khorosh:

Вполне объяснимо. Доллары - мировая валюта и потребляются всеми странами. Если бы все печатаемые доллары тратились только в Штатах, то инфляция бы была бешенная, смели бы все полки в магазинах.

Баксов в мире всего-то 10% ввп США. Вообще фигня. Даже не шелохнутся.)
 
Konstantin Nikitin:


А по весу оно так и не изменилось
Да и покупная способность у него осталась приблизительно на том же уровне.

нам нужен инструмент, которым мы могли бы мерить корзину валют. и чтобы она всегда равнялась единице.
золото не подходит так как оно само имеет свои колебания.
люди то больше верят в золото как в деньги, то меньше.

Georgiy Merts:

Степень полинома совершенно не связана с тем, сколько изгибов на твоем графике. Полином 2 степени - прекрасно пойдет. На нем будет один изгиб, и он ляжет близко к горизонтальному.

Полином 3 степени - смоделирует оба изгиба.

Полином 4 степени - смоделирует 3 изгиба. И так далее.  Но все это - совершенно лишнее. Для моделирования канала или средней - вполне достаточно полинома 2 или 3 степени.

Непонятно, зачем городить еще какие-то фильтры ?

то был график немного из другой области. не будем отходить от темы.
 

кажись понял на какую функцию нужно делать регрессию...
(кто призабыл, речь идет об вот этой вот задаче: , )

Можно попробовать использовать  два полинома.

то есть 2 полинома, которые объединены в одной общей точке. последняя точка первого полинома является первой точкой второго.


Эта штука справится и с такой фигурой

и с такой

и с такой

и с многими другими



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