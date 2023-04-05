От теории к практике - страница 540
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ну , например, распознала моя система такой образ:
что делать с выбросами? сгладить каким-то фильтром?
И что??? Его вес от этого не изменился, как и полезные свойства, а курс это всего навсего манипуляция на рынке.
Бывает после такого выброса цена корректируется не намного и идёт в сторону выброса, а иногда так как у Вас показано
о. умно.
у меня модель рынка - канал. она не предполагает, что цена после какого-то импульса, пойдет в сторону импульса. она предполагает вот такие вот "выбросы".
если на графике какой-то валютной пары много таких импульсов - то эта модель не подойдет для такой валютной пары. нужно чтобы прибыль по прибыльным сделкам превышала убыток по импульсам.
пример импульса у Uladzimir Izerski
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page533#comment_8590149
доллара печатают каждый год 7%. а инфляция в америке 2% в год.
золото является деньгами, только потому что в него верят, что это деньги.
Вполне объяснимо. Доллары - мировая валюта и потребляются всеми странами. Если бы все печатаемые доллары тратились только в Штатах, то инфляция бы была бешенная, смели бы все полки в магазинах.
Бывает после такого выброса цена корректируется не намного и идёт в сторону выброса, а иногда так как у Вас показано
ну, верно
а почему?надеюсь не потому что индюк так нарисовал, каким бы он не был...
допустим, там не мнк. появились вот такие 2 кривые с выбросами. что теперь с ними делать.
если полиномы к ним применить, то еще нужно знать степень полинома. то есть задавать сколько там изгибов будет. а если неизвестно сколько изгибов.
вот на моей картинке 2 изгиба, там полином 2-ой степени не подойдет.
нужно будет про фильтры всякие почитать...
Степень полинома совершенно не связана с тем, сколько изгибов на твоем графике. Полином 2 степени - прекрасно пойдет. На нем будет один изгиб, и он ляжет близко к горизонтальному.
Полином 3 степени - смоделирует оба изгиба.
Полином 4 степени - смоделирует 3 изгиба. И так далее. Но все это - совершенно лишнее. Для моделирования канала или средней - вполне достаточно полинома 2 или 3 степени.
Непонятно, зачем городить еще какие-то фильтры ?
ответ выше
А по весу оно так и не изменилось
Да и покупная способность у него осталась приблизительно на том же уровне.
Вполне объяснимо. Доллары - мировая валюта и потребляются всеми странами. Если бы все печатаемые доллары тратились только в Штатах, то инфляция бы была бешенная, смели бы все полки в магазинах.
А по весу оно так и не изменилось
Да и покупная способность у него осталась приблизительно на том же уровне.
нам нужен инструмент, которым мы могли бы мерить корзину валют. и чтобы она всегда равнялась единице.
золото не подходит так как оно само имеет свои колебания.
люди то больше верят в золото как в деньги, то меньше.
Степень полинома совершенно не связана с тем, сколько изгибов на твоем графике. Полином 2 степени - прекрасно пойдет. На нем будет один изгиб, и он ляжет близко к горизонтальному.
Полином 3 степени - смоделирует оба изгиба.
Полином 4 степени - смоделирует 3 изгиба. И так далее. Но все это - совершенно лишнее. Для моделирования канала или средней - вполне достаточно полинома 2 или 3 степени.
Непонятно, зачем городить еще какие-то фильтры ?
кажись понял на какую функцию нужно делать регрессию...
(кто призабыл, речь идет об вот этой вот задаче: #5220, #5222 )
Можно попробовать использовать два полинома.
то есть 2 полинома, которые объединены в одной общей точке. последняя точка первого полинома является первой точкой второго.
Эта штука справится и с такой фигурой
и с такой
и с такой
и с многими другими
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