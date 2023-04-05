От теории к практике - страница 1263

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Alexander_K:
Вот эта циклическая структура рынка - и есть самая большая тайна. Людям, думаю, об этом знать не положено. Это и есть Грааль.


а это что?(обьемы) не цикличность разве?)

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

то есть твоя характеристическая оценка рынка и выделение ее так сказать участков состоит в выявлении по сути скорости движения рынка? 

я это если что тоже реализовал. у меня и это уже есть.

скажу Тебе сразу :

первое кризисное движение рынка оно же называется каким-то животным)) и Ты сольешь депозит. это неизбежно. 

Тебе тоже придется хочешь Ты этого или нет найти способ распознавать и причем очень вовремя распознавать эти два процесса и переход рынка между ними.

Я не буду спорить. Рынок нас рассудит. Однако, чё-то за 3 месяца тестов на демо даже намека на слив не было. Общий доход +70%. Рынок имеет цикличность на нелинейной шкале времени и точка. Если я и солью, то из-за жадности, но не концептуальной ошибки.

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:


а это что?(обьемы) не цикличность разве?)

Это не объемы.( это кол-во тиков в ед. времени
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:


а это что?(обьемы) не цикличность разве?)

Именно об этом и речь. Надо умело только этот факт использовать.

 
Alexander_K:

 Рынок имеет цикличность на нелинейной шкале времени и точка. Если я и солью, то из-за жадности, но не концептуальной ошибки.

Не привлекай лишних сущностей. (с)
Вот из-за этого ты и сольешь.
 
Yuriy Asaulenko:

Вот из-за этого ты и сольешь.

Это невозможно. Речь может вестись только о повышении доходности с 25-30%/мес. до +100%/мес. И с июня я начну убеждать в этом страждущих уже на реале. Посмотрим.

 
Alexander_K:

Однако, чё-то за 3 месяца тестов на демо даже намека на слив не было.

Это потому что трендов уже полгода нет.
 
secret:
Это потому что трендов уже полгода нет.

:))) Раньше, чё-то все мне говорили - вот перед реалом погоняй 3 месяца на демо. Теперь уже и этого мало :)))

P.S. Картоху уже посадил? Урожай-то хоть будет?

 
Alexander_K:

:))) Раньше, чё-то все мне говорили - вот перед реалом погоняй 3 месяца на демо. Теперь уже и этого мало :)))

P.S. Картоху уже посадил? Урожай-то хоть будет?

Почему сигнал, а не памм?

Если эквити будет в стиле 45 градусов, то на памм больше нальют, чем тут.

 
Alexander_K:

:))) Раньше, чё-то все мне говорили - вот перед реалом погоняй 3 месяца на демо. Теперь уже и этого мало :)))

3 мес - нормально. Я больше месяца не гоняю.
Напомни сколько всего сделок было?
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