От теории к практике - страница 1263
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Вот эта циклическая структура рынка - и есть самая большая тайна. Людям, думаю, об этом знать не положено. Это и есть Грааль.
а это что?(обьемы) не цикличность разве?)
то есть твоя характеристическая оценка рынка и выделение ее так сказать участков состоит в выявлении по сути скорости движения рынка?
я это если что тоже реализовал. у меня и это уже есть.
скажу Тебе сразу :
первое кризисное движение рынка оно же называется каким-то животным)) и Ты сольешь депозит. это неизбежно.
Тебе тоже придется хочешь Ты этого или нет найти способ распознавать и причем очень вовремя распознавать эти два процесса и переход рынка между ними.
Я не буду спорить. Рынок нас рассудит. Однако, чё-то за 3 месяца тестов на демо даже намека на слив не было. Общий доход +70%. Рынок имеет цикличность на нелинейной шкале времени и точка. Если я и солью, то из-за жадности, но не концептуальной ошибки.
а это что?(обьемы) не цикличность разве?)
а это что?(обьемы) не цикличность разве?)
Именно об этом и речь. Надо умело только этот факт использовать.
Рынок имеет цикличность на нелинейной шкале времени и точка. Если я и солью, то из-за жадности, но не концептуальной ошибки.
Это невозможно. Речь может вестись только о повышении доходности с 25-30%/мес. до +100%/мес. И с июня я начну убеждать в этом страждущих уже на реале. Посмотрим.
Однако, чё-то за 3 месяца тестов на демо даже намека на слив не было.
Это потому что трендов уже полгода нет.
:))) Раньше, чё-то все мне говорили - вот перед реалом погоняй 3 месяца на демо. Теперь уже и этого мало :)))
P.S. Картоху уже посадил? Урожай-то хоть будет?
:))) Раньше, чё-то все мне говорили - вот перед реалом погоняй 3 месяца на демо. Теперь уже и этого мало :)))
P.S. Картоху уже посадил? Урожай-то хоть будет?
Почему сигнал, а не памм?
Если эквити будет в стиле 45 градусов, то на памм больше нальют, чем тут.
:))) Раньше, чё-то все мне говорили - вот перед реалом погоняй 3 месяца на демо. Теперь уже и этого мало :)))