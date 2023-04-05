От теории к практике - страница 537
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Считаю аналогию с гравитацией весьма уместной. На рынке гравитацию создают деньги. Кто-то войдет со 100 долларами, кто-то с несколькими миллиардами. Здесь работают те же законы тяготения и даже та же самая формула, которую я давал выше. Сила притяжения обратно пропорциональна квадрату расстояния и прямо пропорциональна массам. Поэтому и полиномиальная регрессия 2 степени (парабола) самый уместный инструмент. Хотя логичнее было бы использовать гиперболу, ведь именно по законам гиперболы происходит взаимодействие двух гравитационных тел. Но, дело в том, что парабола гораздо удобней для расчетов, а так же парабола и гипербола очень похожи друг на друга на самом важном промежутке.Главное отличие гравитации денег от гравитации небесных тел - это то, что деньги могут внезапно появляться и внезапно исчезать, создавая мощные гравитационные колебания. Но для вычисления этого события и существует такое понятие как пробой канала.
Вот здесь это наглядно видно. Красная линия - парабола, синяя - гипербола.
а если не заморачиваться регрессиями и следовать дальше, чтобы заполнить формулу Великого закона значениями?
например прикинем, что такое масса в нашем случае?
такое бы с чарта определить...
а если не заморачиваться регрессиями и следовать дальше, чтобы заполнить формулу Великого закона значениями?
например прикинем, что такое масса в нашем случае?
такое бы с чарта определить...
как вариант - величина пропорциональная квадрату ширины канала линейного или параболического.
да не вопрос, на то мы и люди, все верят во что то
тут вообще в целом то в чем проблема (или мой интерес), в очередной раз обращусь к видео https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page525#comment_8564120
чем интересен ведущий? - в конце видео он говорит, что люди изначально обьекты живой природы и им не свойственно жить в существующем мире - конец видео
так вот, если так задуматься, то вся наша наука это свод правил, которые мы ввели и этими правилами руководствуемся, безусловно, технических прогресс показывает, что наука "рулит", но тут "палка об двух концах" - если наука "рулит", значит она знает все, но наука не может обьяснить как другие виды (животные) и без нее обьясняют мир -но они живут и думаю без проблем
т.е. к чему веду:
- вот математика, есть десятичная система, есть арифметика - ну как бы ура... но ведь исторически могла бы и сформироваться, к примеру, комплексная математика и мы бы на вопрос сколько время отвечали бы "12 целых и 20 мнимых частей дня"....
- природа не имеет математического обоснования, ибо там нет этих правил которые ввели люди, но люди пытаются этими правилами описать все окружающее
- ну и к теме на которую. я обратил внимание - на Ваше сообщение, то что Вы пытаетесь назвать пространственно временным континиумом, ну это теория, описываемая современной наукой, т.е. среда которую мы не видели и пытаемся описывать способами математики которые описывает лишь условности современной науки
ну и итог, теория которая описывается условностями математики и ничем не подтверждаются, а речь то идет о природных явлениях?
ну иногда есть объяснения явлениям, например гравитация, никто это не может попробовать а ни почувствовать, Эйнштейн вычислил, что гравитация искажает траекторию света, потом доказали опытным путем, так может и с БингБэнгем, нашли же реликтовые волны, может еще что найдут))
Многие живут в "Зоне комфорта", и боятся из неё выйти. Некоторые просто не хотят этого делать.
ну как бы они правы - это естественно, к этому стремится все живое )))))
другой вопрос, что те кто не хочет быть в зоне комфорта пытаются быть новаторами... увы, про новаторов - природа, она давно уже решила, чтобы определить, чо новаторство заслуживает остаться в истории, нужно несколько тысяч новаторов убить и оставить самого сильного - увы, в природе нет понятия жалость или "ну пусть побудет потом посмотрим" - выживает сильнейший, ключевое слово выживает - жестко все в окружающем мире, понятно жто не по человеческими понятиям, но тут и речь о том что человек живет не по законам природы
ну иногда есть объяснения явлениям, например гравитация, никто это не может попробовать а ни почувствовать, Эйнштейн вычислил, что гравитация искажает траекторию света, потом доказали опытным путем, так может и с БингБэнгем, нашли же реликтовые волны, может еще что найдут))
да не вопрос, я поднял тему лишь об исторически сформировавшейся научной деятельности, но она не привязана к законам природы, да все работает, но .. поэтому и 90% уравнений физики описываются интегральными уравнениями, а не арифметической формулой, т.к. процессы которые описывает математика и физика имеют свойство изменяться как во времени так и в состоянии, а простые формулы описывают начальные состояния
как вариант - величина пропорциональная квадрату ширины канала линейного или параболического.
если так, то имеем одну массу
но нам же нужно разбить на две - m1 и m2
и зачем нужен квадрат высоты(ширины), ведь у канала конечное время "жизни"
скорее всего текущая площадь интереснее, она же масса и может послужить проверочной цифрой при попытке разделения на две массы
а вместо регрессии предлагаю:
картинку сделал в конце 16-го, хранил, не находя ей применения.
возможно уже нужна
ну как бы они правы - это естественно, к этому стремится все живое )))))
другой вопрос, что те кто не хочет быть в зоне комфорта пытаются быть новаторами... увы, новатор это природа, она давно решила, чтобы определить, чо новаторство заслуживает остаться в истории, нужно несколько тысяч новаторов убить и оставить самого сильного - увы, в природе нет понятия жалость или "ну пусть побудет потом посмотрим" - выживает сильнейший, ключевое слово выживает - жестко все в окружающем мире, понятно жто не по человеческими понятиям, но тут и речь о том что человек живет не по законам природы
Я понял вашу мысль о выживании)
Тогда вопрос: обсуждение в теме: "От теории к практике" уже дошло до 537 страницы, когда будет практика???
Я понял вашу мысль о выживании)
Тогда вопрос: обсуждение в теме: "От теории к практике" уже дошло до 537 страницы, когда будет практика???
с практикой вес просто... если поймали профит бегите!!!! иначе рынок отнимет у Вас все
)))
с практикой вес просто... если поймали профит бегите!!!! иначе рынок отнимет у Вас все
)))
Это тоже теория)
Это тоже теория)
увы это истина подтвержденная практикой:
АКСИОМЫ БИРЖЕВОГО СПЕКУЛЯНТА
Основная аксиома № 1. О риске.
Вспомогательная аксиома № 1. Всегда играйте на значительные ставки.
Вспомогательная аксиома № 2. Не поддавайтесь мнимому очарованию диверсификации.
Спекулятивная стратегия.
Основная аксиома № 2. О жадности.
Вспомогательная аксиома № 3. Решите заранее, какую прибыль от сделки хотите получить, а получив ее, немедленно закрывайте позицию.
Спекулятивная стратегия.
Основная аксиома № 3. О надежде.
Вспомогательная аксиома № 4. Относитесь к мелким потерям спокойно, как к неизбежности. Будьте готовы к тому, что вам придется пройти через несколько таких потерь на пути к крупному успеху.
Спекулятивная стратегия.
Основная аксиома № 4. О прогнозах.
Спекулятивная стратегия.
Основная аксиома № 5. О моделях.
Вспомогательная аксиома № 5. Остерегайтесь западни исторических параллелей.
Вспомогательная аксиома № 6. Остерегайтесь иллюзии повторяющихся фигур.
Вспомогательная аксиома № 7. Остерегайтесь заблуждения о существовании корреляции и причинной связи.
Вспомогательная аксиома № 8. Остерегайтесь обманчивого игорного предчувствия.
Спекулятивная стратегия.
Основная аксиома № 6. О мобильности.
Вспомогательная аксиома № 9. Не позволяйте поймать себя в ловушку чувств привязанности и ностальгии.
Вспомогательная аксиома № 10. Никогда не стесняйтесь расстаться со своими активами, если появляется более привлекательная альтернатива.
Спекулятивная стратегия.
Основная аксиома № 7. Об интуиции.
Вспомогательная аксиома № 11. Никогда не путайте интуицию с надеждой.
Спекулятивная стратегия.
Основная аксиома № 8. О религии и оккультизме.
Вспомогательная аксиома № 12. Если бы астрология работала, то все астрологи были бы богатыми людьми.
Вспомогательная аксиома № 13. Не стоит открещиваться от суеверий. Они могут быть забавными, если занимают положенное им место.
Спекулятивная стратегия.
Основная аксиома № 9. Об оптимизме и пессимизме.
Спекулятивная стратегия.
Основная аксиома № 10. О консенсусе.
Вспомогательная аксиома № 14. Никогда не следуйте чужим прихотям. Часто наилучшее время для покупки наступает тогда, когда никто другой этого не хочет.
Спекулятивная стратегия.
Основная аксиома № 11. Об упорстве.
Вспомогательная аксиома № 15. Никогда не пытайтесь спасти плохие инвестиции за счет усреднения.
Спекулятивная стратегия.
Основная аксиома № 12. О планировании.
Вспомогательная аксиома №16. Избегайте долгосрочных инвестиций.
увы это истина подтвержденная практикой:
Хорошая выборка, в смысле по объёму)
Вспомогательная аксиома №16 ... а как-же тогда Баффет со страниц форбса? Да и ещё к половине аксиом есть вопросы.