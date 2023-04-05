От теории к практике - страница 500
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Так все взаимосвязано, и пылинка и вселенная и то и другое поддается влиянию друг на друга, неотъемлемо.
Системообразующий фактор не подчиняется системе.
Тут надо бы почитать основы термодинамики.
И вспомнить знаменитое "Порядок из хаоса" Пригожина. Лауреат Нобелевской премии по химии 1977 года.
У Вас, извините меня, какой процент сделок в + ? Впрочем не важно, если постулат то должно быть 100%.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Олег avtomat, 2018.08.31 00:11
Любимые вами ТВиМС ответа на этот вопрос не дадут, и не могут дать его в принципе.
.
высший ТФ - ведущий
низший ТФ - ведомый
Это закон. Другое дело, что мы не всегда вовремя можем распознать изменения задания ведущего ведомому.
Если это гипергеометрическое распределение, то да - Novaja права: надо увеличивать объем выборки... До недели что ли? До месяца? Тоска...
ладно бы там наркоман, деньги очень нужны...
а то и деньги имеет и так граалю хочет, аж тресется. )
а зачем вам грааль? вам же государство пенсию плотит.
ладно бы там наркоман, деньги очень нужны...
а то и деньги имеет и так граалю хочет, аж тресется. )
:))))
Мне пензию никто не плотит - еще не заработал:))) И, судя по развитию событий, и не будут платить :))
Но, не в этом дело - мне просто интересно было. А щас - уже нет, не осилил...
Перечитал всего Орлова...(см. прикрепленный файл).
По сути - у него все сводится к тому, что ничего на рынке не важно и ничего не работает, кроме двух вещей:
Объема выборки и расстояния между центрами выборочных распределений за промежуток времени tau.
По сути, он предлагает ждать выхода цены за пределы дисперсии в определенном скользящем окне и через промежуток времени << величины скользящего окна (!!! не как у меня в том же окне, а много меньшем!!!), закрывать сделку по контртрендовой стратегии. Все.
Перечитал всего Орлова...(см. прикрепленный файл).
По сути - у него все сводится к тому, что ничего на рынке не важно и ничего не работает, кроме двух вещей:
Объема выборки и расстояния между центрами выборочных распределений за промежуток времени tau.
По сути, он предлагает ждать выхода цены за пределы дисперсии в определенном скользящем окне и через промежуток времени << величины скользящего окна (!!! не как у меня в том же окне, а много меньшем!!!), закрывать сделку по контртрендовой стратегии. Все.
Ознакомься с тактикой трёх экранов. (это у меня срабатывают ассоциации по прочтении твоих слов)
Для целей зарабатывания на форексе это будет намного полезнее.
Но, не в этом дело - мне просто интересно было. А щас - уже нет, не осилил...
как это нет? а так сможете?
Ну Олег, это как бы сказать , у меня постулат с оговорками
#3662
:))))
Мне пензию никто не плотит - еще не заработал:))) И, судя по развитию событий, и не будут платить :))
Но, не в этом дело - мне просто интересно было. А щас - уже нет, не осилил...
чтобы вы выбрали,
чтобы вам предложили хороший торговый сигнал, который дает по 50% в месяц, чтобы вы в него вложились, но секрет сигнала вам рассказывать не будут, и вы никогда его не узнаете.
или
чтобы вам рассказали секрет грааля, но не дали возможности на нем зарабатывать?