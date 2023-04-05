От теории к практике - страница 500

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Novaja:
Так все взаимосвязано, и пылинка и вселенная и то и другое поддается влиянию друг на друга, неотъемлемо.
Системообразующий фактор должен подчиняться системе так же как и система этому фактору, основа основ.

Системообразующий фактор не подчиняется системе. 

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Novaja:
Тут надо бы почитать основы термодинамики. 

И вспомнить знаменитое "Порядок из хаоса" Пригожина. Лауреат Нобелевской премии по химии 1977 года.

Основная масса его работ посвящена неравновесной термодинамике и статистической механике необратимых процессов. Одно из главных достижений заключалось в том, что было показано существование неравновесных термодинамических систем, которые, при определённых условиях, поглощая вещество и энергию из окружающего пространства, могут совершать качественный скачок к усложнению (диссипативные структуры). Причём такой скачок не может быть предсказан, исходя из классических законов статистики. Такие системы позже были названы его именем. Расчёт таких систем стал возможен благодаря его работам, выполненным в 1947 году.

В области статистической механики провел глубокие исследования уравнения Лиувилля для ансамбля на основе формальной аналогии его решений с решениями уравнения Шрёдингера.

Доказал одну из основных теорем линейной термодинамики неравновесных процессов — о минимуме производства энтропии в открытой системе. Для нелинейной области в соавторстве с Гленсдорфом сформулировал общий критерий эволюции Гленсдорфа-Пригожина. Ввёл (в работе «The Rediscovery of Time») термин «переоткрытие времени», определяющий проблему объяснения существования явления времени.

В 1982 году Пригожин становится иностранным членом Академии наук СССР[11]. Его работы многократно переводились на русский язык. К его работам обращаются многие ученые, не только физики и химики, но и биологи, палеонтологи и математики, историки, филологи.
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Novaja:
У Вас, извините меня, какой процент сделок в + ? Впрочем не важно, если постулат то должно быть 100%.

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От теории к практике

Олег avtomat, 2018.08.31 00:11

Любимые вами ТВиМС ответа на этот вопрос не дадут, и не могут дать его в принципе.

.

высший ТФ - ведущий
низший ТФ - ведомый

Это закон. Другое дело, что мы не всегда вовремя можем распознать изменения задания ведущего ведомому.

я уже говорил вам, но приходится повторить.
 
Alexander_K2:

Если это гипергеометрическое распределение, то да - Novaja права: надо увеличивать объем выборки... До недели что ли? До месяца? Тоска...

а зачем вам грааль? вам же государство пенсию плотит.
ладно бы там наркоман, деньги очень нужны...
а то и деньги имеет и так граалю хочет, аж тресется. )
 
Smokchi Struck:
а зачем вам грааль? вам же государство пенсию плотит.
ладно бы там наркоман, деньги очень нужны...
а то и деньги имеет и так граалю хочет, аж тресется. )

:))))

Мне пензию никто не плотит - еще не заработал:))) И, судя по развитию событий, и не будут платить :))

Но, не в этом дело - мне просто интересно было. А щас - уже нет, не осилил...

 

Перечитал всего Орлова...(см. прикрепленный файл).

По сути - у него все сводится к тому, что ничего на рынке не важно и ничего не работает, кроме двух вещей:

Объема выборки и расстояния между центрами выборочных распределений за промежуток времени tau.

По сути, он предлагает ждать выхода цены за пределы дисперсии в определенном скользящем окне и через промежуток времени << величины скользящего окна (!!! не как у меня в том же окне, а много меньшем!!!), закрывать сделку по контртрендовой стратегии. Все.

Файлы:
Books.zip  3263 kb
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Alexander_K:

Перечитал всего Орлова...(см. прикрепленный файл).

По сути - у него все сводится к тому, что ничего на рынке не важно и ничего не работает, кроме двух вещей:

Объема выборки и расстояния между центрами выборочных распределений за промежуток времени tau.

По сути, он предлагает ждать выхода цены за пределы дисперсии в определенном скользящем окне и через промежуток времени << величины скользящего окна (!!! не как у меня в том же окне, а много меньшем!!!), закрывать сделку по контртрендовой стратегии. Все.

Ознакомься с тактикой трёх экранов. (это у меня срабатывают ассоциации по прочтении твоих слов)

Для целей зарабатывания на форексе это будет намного полезнее.

 
Alexander_K:

Но, не в этом дело - мне просто интересно было. А щас - уже нет, не осилил...

как это нет? а так сможете?


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Novaja:
Ну Олег, это как бы сказать , у меня постулат с оговорками

 

 
Alexander_K:

:))))

Мне пензию никто не плотит - еще не заработал:))) И, судя по развитию событий, и не будут платить :))

Но, не в этом дело - мне просто интересно было. А щас - уже нет, не осилил...

а. так вам просто интересно разгадать загадку?

чтобы вы выбрали,
чтобы вам предложили хороший торговый сигнал, который дает по 50% в месяц, чтобы вы в него вложились, но секрет сигнала вам рассказывать не будут, и вы никогда его не узнаете.
или
чтобы вам рассказали секрет грааля, но не дали возможности на нем зарабатывать?
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