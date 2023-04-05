От теории к практике - страница 505
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Красота ;)
А это совсем замечательно: "у меня не получилось, но я знаю, что это плохо и неправильно, и вообще это ерунда и т.д. и т.п.". ;)))))
....................
Но процесс идёт, система следит -- выполняет свои функции и не обращает внимания на критиканов.
.даю подсказку: обратите внимание на расположение экстремумов производных.
Красота ;)
А это совсем замечательно: "у меня не получилось, но я знаю, что это плохо и неправильно, и вообще это ерунда и т.д. и т.п.". ;)))))
Что с вами? Вы с кем разговариваете?)
Что с вами? Вы с кем разговариваете?)
со всем миром ;)
Красота ;)
А это совсем замечательно: "у меня не получилось, но я знаю, что это плохо и неправильно, и вообще это ерунда и т.д. и т.п.". ;)))))
....................
Но процесс идёт, система следит -- выполняет свои функции и не обращает внимания на критиканов..
здесь интереснее - когда закроется по этому индикатору продажа, тогда можно будет сделать вывод
Не совсем в тему, но достаточный набор для работы. Без ускорений и рывков.
Понятно, где начинать и где заканчивать.
Не совсем в тему, но достаточный набор для работы. Без ускорений и рывков.
а куча buy с вершины -- это такая хитрая задумка?
а куча buy с вершины -- это такая хитрая задумка?
Сделки, это автомат работает. Просто другой экран, для ручной работы, он сейчас простаивает. Сделки не связаны с картинкой. С шаблоном.
Красота ;)
А это совсем замечательно: "у меня не получилось, но я знаю, что это плохо и неправильно, и вообще это ерунда и т.д. и т.п.". ;)))))
....................
Но процесс идёт, система следит -- выполняет свои функции и не обращает внимания на критиканов.
.даю подсказку: обратите внимание на расположение экстремумов производных.
Кого ты дуришь, дурик
против своих же сигналов попер? :)
Кого ты дуришь, дурик
против своих же сигналов попер? :)
экая ты хамло...
посмотри что торгуется... короче, глаза протри.
экая ты хамло...
посмотри что торгуется... короче, глаза протри.
сигнала по евро я не вижу