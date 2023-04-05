От теории к практике - страница 505

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Красота   ;)

А это совсем замечательно: "у меня не получилось, но я знаю, что это плохо и неправильно, и вообще это ерунда и т.д. и т.п.".   ;)))))

....................

Но процесс идёт, система следит -- выполняет свои функции и не обращает внимания на критиканов.

 

.

даю подсказку: обратите внимание на расположение экстремумов производных.
 
Олег avtomat:

Красота   ;)

А это совсем замечательно: "у меня не получилось, но я знаю, что это плохо и неправильно, и вообще это ерунда и т.д. и т.п.".   ;)))))

Что с вами? Вы с кем разговариваете?)

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Uladzimir Izerski:

Что с вами? Вы с кем разговариваете?)

со всем миром ;)

 
Олег avtomat:

Красота   ;)

А это совсем замечательно: "у меня не получилось, но я знаю, что это плохо и неправильно, и вообще это ерунда и т.д. и т.п.".   ;)))))

....................

Но процесс идёт, система следит -- выполняет свои функции и не обращает внимания на критиканов..

здесь интереснее - когда закроется по этому индикатору продажа, тогда можно будет сделать вывод

 

Не совсем в тему, но достаточный набор для работы. Без ускорений и рывков.

Достаточный набор навигации

Понятно, где начинать и где заканчивать.

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Oleg Papkov:

Не совсем в тему, но достаточный набор для работы. Без ускорений и рывков.

а куча buy с вершины -- это такая хитрая задумка?

 
Олег avtomat:

а куча buy с вершины -- это такая хитрая задумка?

Сделки, это автомат работает. Просто другой экран, для ручной работы, он сейчас простаивает. Сделки не связаны с картинкой. С  шаблоном.

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Олег avtomat:

Красота   ;)

А это совсем замечательно: "у меня не получилось, но я знаю, что это плохо и неправильно, и вообще это ерунда и т.д. и т.п.".   ;)))))

....................

Но процесс идёт, система следит -- выполняет свои функции и не обращает внимания на критиканов.

 

.

даю подсказку: обратите внимание на расположение экстремумов производных.

Кого ты дуришь, дурик

против своих же сигналов попер? :)


[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:

Кого ты дуришь, дурик

против своих же сигналов попер? :)


экая ты хамло...

посмотри что торгуется... короче, глаза протри.

[Удален]  
Олег avtomat:

экая ты хамло...

посмотри что торгуется... короче, глаза протри.

сигнала по евро я не вижу

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