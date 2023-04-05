От теории к практике - страница 504
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типа такого (смотрите внимательно, смена сигнала каааак раз по серединке) :
типа такого (смотрите внимательно, смена сигнала каааак раз по серединке) :
Офигеть, какая красота, такие картины можно продавать, чем не бизнес))
в интернете их море и бесплатно
Индикатор « e-Rainbow»
типа такого (смотрите внимательно, смена сигнала каааак раз по серединке) :
типа такого (смотрите внимательно, смена сигнала каааак раз по серединке) :
Должна быть вот так.)
типа такого (смотрите внимательно, смена сигнала каааак раз по серединке) :
а если взять среднее от машек, будет что нибудь путнее?
Подкину идею для А_К. Индикаторы д.б. ортогональными, иначе они ни о чем. Сумеете найти ортогональные - будет вам победа.
Должна быть вот так.)
Чтобы продать что-то ненужное надо купить что-то ненужное))
а вот ветка времен и народов
экскурс в многообразие и красоту индикаторов
наслаждайтесь
https://www.mql5.com/ru/forum/102881
Не, у Рената там шедевр, не картина, искусство, я бы такую волну себе на стену повесила))
У меня искусство в простоте;)