От теории к практике - страница 504

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Renat Akhtyamov:

типа такого (смотрите внимательно, смена сигнала каааак раз по серединке) :


Офигеть, какая красота, такие картины можно продавать, чем не бизнес))
По смене сигнала это на картинке так, участок, а иногда бывает выше либо ниже, понятно)) 

 
Renat Akhtyamov:

типа такого (смотрите внимательно, смена сигнала каааак раз по серединке) :


красиво. дай индикатор.
 
Novaja:
Офигеть, какая красота, такие картины можно продавать, чем не бизнес))
По смене сигнала это на картинке так, участок, а иногда бывает выше либо ниже, понятно)) 

в интернете их море и бесплатно

Индикатор « e-Rainbow»

 
Renat Akhtyamov:

типа такого (смотрите внимательно, смена сигнала каааак раз по серединке) :


смена сигнала как раз по машке с наименьшим периодом
 
Renat Akhtyamov:

типа такого (смотрите внимательно, смена сигнала каааак раз по серединке) :


 Должна быть вот так.)

EURUSDH1

 
Renat Akhtyamov:

типа такого (смотрите внимательно, смена сигнала каааак раз по серединке) :


а если взять среднее от машек, будет что нибудь путнее?
 
Smokchi Struck:
а если взять среднее от машек, будет что нибудь путнее?

Подкину идею для А_К. Индикаторы д.б. ортогональными, иначе они ни о чем. Сумеете найти ортогональные - будет вам победа.

 
Uladzimir Izerski:

 Должна быть вот так.)


Не, у Рената там шедевр, не картина, искусство, я бы такую волну себе на стену повесила))
 
Novaja:
Чтобы продать что-то ненужное надо купить что-то ненужное))

а вот ветка времен и народов

экскурс в многообразие и красоту индикаторов

наслаждайтесь

https://www.mql5.com/ru/forum/102881

А такой рисунок видели?
А такой рисунок видели?
  • 2007.03.28
  • www.mql5.com
Мне часто приходится бывать на разных форумах. Точнее, помногу раз в день. И бывает, что попадаются очень интересные скриншоты из терминала...
 
Novaja:
Не, у Рената там шедевр, не картина, искусство, я бы такую волну себе на стену повесила))

У меня искусство в простоте;)

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