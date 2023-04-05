От теории к практике - страница 496

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Nikolay Demko:

Слабак. И года не продержался.

период переосмысления стратегии на форе точно так же периодичен, как и цена
 



 
Renat Akhtyamov:

Просто рынок в тренде

Я Вам писал уже - Ваша система слепа, но не уточнил:

она не видит тренд

Это же самое касается нейросетевых стратегий

Индикатор по Вашей стратегии я уже давно сделал, на нем этот момент очевиден.

Здесь это было (и далее):

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page450#comment_8074563

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.07.14
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Renat Akhtyamov:

Здесь это было:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page450#comment_8074563

Да, помню я все, Рена... Не надо думать, что я никого не слушаю - я внимательно все читаю.

Тем не менее, приложив гигантские усилия, дальше тупого 0% не могу продвинуться...

Буду ждать просветления :)))

 
Alexander_K:

Да, помню я все, Рена... Не надо думать, что я никого не слушаю - я внимательно все читаю.

Тем не менее, приложив гигантские усилия, дальше тупого 0% не могу продвинуться...

Буду ждать просветления :)))

ок

решение есть

да завалит профитом того, кто решит по видимому общую проблему со временем

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

ок

решение есть

да завалит профитом того, кто решит по видимому общую проблему со временем

;)

1)  


2) и какая проблема со временем?

 
Олег avtomat:

1)  


2) и какая проблема со временем?

Олег, если менять точку начала расчета, будет сигнал другой

Если перерисовывать историю - то же самое.

Не нужно подыгрывать котировщику и играть против себя. //о индюках

 
Renat Akhtyamov:

Олег, если менять точку начала расчета, будет сигнал другой



Так точка начала расчёта это текущее время

 
Evgeniy Chumakov:


Так точка начала расчёта это текущее время

верно

только истолковать можно миллионом логических умозаключений

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Олег, если менять точку начала расчета, будет сигнал другой

Если перерисовывать историю - то же самое.

Не нужно подыгрывать котировщику и играть против себя. //о индюках

Сразу видно, что об этом вопросе ты имеешь очень поверхностное представление.

Уж не знаю, какие индикаторы ты пользуешь (либо не пользуешь)...

Для выхода на рабочий режим моим индикаторам требуется примерно полсотни начальных точек ряда. И далее работает тютелька в тютельку хоть на 1000 точек, хоть на 100000 точек.

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