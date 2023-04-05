От теории к практике - страница 496
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Слабак. И года не продержался.
Просто рынок в тренде
Я Вам писал уже - Ваша система слепа, но не уточнил:
она не видит тренд
Это же самое касается нейросетевых стратегийИндикатор по Вашей стратегии я уже давно сделал, на нем этот момент очевиден.
Здесь это было (и далее):
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page450#comment_8074563
Здесь это было:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page450#comment_8074563
Да, помню я все, Рена... Не надо думать, что я никого не слушаю - я внимательно все читаю.
Тем не менее, приложив гигантские усилия, дальше тупого 0% не могу продвинуться...
Буду ждать просветления :)))
Да, помню я все, Рена... Не надо думать, что я никого не слушаю - я внимательно все читаю.
Тем не менее, приложив гигантские усилия, дальше тупого 0% не могу продвинуться...
Буду ждать просветления :)))
ок
решение есть
да завалит профитом того, кто решит по видимому общую проблему со временем
;)
ок
решение есть
да завалит профитом того, кто решит по видимому общую проблему со временем
;)
1) #4946
2) и какая проблема со временем?
1) #4946
2) и какая проблема со временем?
Олег, если менять точку начала расчета, будет сигнал другой
Если перерисовывать историю - то же самое.
Не нужно подыгрывать котировщику и играть против себя. //о индюках
Олег, если менять точку начала расчета, будет сигнал другой
Так точка начала расчёта это текущее время.
Так точка начала расчёта это текущее время.
верно
только истолковать можно миллионом логических умозаключений
Олег, если менять точку начала расчета, будет сигнал другой
Если перерисовывать историю - то же самое.
Не нужно подыгрывать котировщику и играть против себя. //о индюках
Сразу видно, что об этом вопросе ты имеешь очень поверхностное представление.
Уж не знаю, какие индикаторы ты пользуешь (либо не пользуешь)...
Для выхода на рабочий режим моим индикаторам требуется примерно полсотни начальных точек ряда. И далее работает тютелька в тютельку хоть на 1000 точек, хоть на 100000 точек.