Деньги или святой грааль?

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  • 68% (36)
  • 32% (17)
Всего проголосовало: 53
 
Что бы Вы выбрали?
 
Чтоб вы выбрали ? вечную жизнь или жизнь после смерти ? 
 

У людей больная тема о граалях. Еще какой нибудь опрос сразу придумайте, что бы больше просто выбора не было. А ума не хватает например создать тему, как усовершенствовать ТС чтобы был доход 100% годовых с мин просадкой и т.д.?

 
да это тренд детектор2, создает ниочемные темы/опросы чтобы поднять быстро рейтинг, пустышка
 
Второй вариант ответа - нонсенс. Если знать основные принципы, заработать на этом можно всегда.
 
Fast528:
да это тренд детектор2, создает ниочемные темы/опросы чтобы поднять быстро рейтинг, пустышка
да, это я.   Га Га Га Га !

 
Sergey Vradiy:
Второй вариант ответа - нонсенс. Если знать основные принципы, заработать на этом можно всегда.
ну придумайте вариант, как можно не дать заработать.
например, фотки зарабатывающих в казино рассылают по всем казино мира и их не пускают в заведения. что-то типа этого...
забанят вашу фамилию у всех поставщиков ликвидности... запретят по решению суда вам торговать на форекс...

вы подписываете договор, что обязуетесь переехать в страну, в которой форекс запрещен, без права выезда с нее...

ай, не важно! нельзя заработать и всё! не важно каким методом.
 
Dmitiry Ananiev:
Чтоб вы выбрали ? вечную жизнь или жизнь после смерти ? 

У меня для вас посылка, но только я вам ее  не отдам - у вас докУментов нету...

В голосовалке нету правильного варианта - "автор - малолетний дебил".

 
Я выбираю деньги наличкой или на счет в банке. Не нужны мне ни сигналы, ни граали.
 
Georgiy Merts:

 "автор - малолетний дебил".

Рискуете получить веничек из берёзовых веток) 

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