Деньги или святой грааль?
- От теории к практике
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- Печально, но факт: 95% трейдеров теряют деньги на Forex
Что бы Вы выбрали?
Чтоб вы выбрали ? вечную жизнь или жизнь после смерти ?
У людей больная тема о граалях. Еще какой нибудь опрос сразу придумайте, что бы больше просто выбора не было. А ума не хватает например создать тему, как усовершенствовать ТС чтобы был доход 100% годовых с мин просадкой и т.д.?
да это тренд детектор2, создает ниочемные темы/опросы чтобы поднять быстро рейтинг, пустышка
Второй вариант ответа - нонсенс. Если знать основные принципы, заработать на этом можно всегда.
Fast528:да, это я. Га Га Га Га !
да это тренд детектор2, создает ниочемные темы/опросы чтобы поднять быстро рейтинг, пустышка
да это тренд детектор2, создает ниочемные темы/опросы чтобы поднять быстро рейтинг, пустышка
Sergey Vradiy:ну придумайте вариант, как можно не дать заработать.
Второй вариант ответа - нонсенс. Если знать основные принципы, заработать на этом можно всегда.
Второй вариант ответа - нонсенс. Если знать основные принципы, заработать на этом можно всегда.
например, фотки зарабатывающих в казино рассылают по всем казино мира и их не пускают в заведения. что-то типа этого...
забанят вашу фамилию у всех поставщиков ликвидности... запретят по решению суда вам торговать на форекс...
вы подписываете договор, что обязуетесь переехать в страну, в которой форекс запрещен, без права выезда с нее...
ай, не важно! нельзя заработать и всё! не важно каким методом.
Dmitiry Ananiev:
Чтоб вы выбрали ? вечную жизнь или жизнь после смерти ?
Чтоб вы выбрали ? вечную жизнь или жизнь после смерти ?
У меня для вас посылка, но только я вам ее не отдам - у вас докУментов нету...
В голосовалке нету правильного варианта - "автор - малолетний дебил".
Georgiy Merts:
"автор - малолетний дебил".
Рискуете получить веничек из берёзовых веток)
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