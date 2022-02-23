Умеете ли вы заходить в точках зарождения тренда?
webgopnik:
Заходите ли вы в точках зарождения тренда, в середине тренда или же уже на излёте тренда(в конце)?
Не секрет, что чтобы зарабатывать на рынке, нужно заходить в точках зарождения тренда и кроме того, вставать по тренду, а не против него.
Но многие ли умеют так делать?
Заходите ли вы в точках зарождения тренда, в середине тренда или же уже на излёте тренда(в конце)?
нет
webgopnik:Нет
Заходите ли вы в точках зарождения тренда, в середине тренда или же уже на излёте тренда(в конце)?
Не секрет, что чтобы зарабатывать на рынке, нужно заходить в точках зарождения тренда и кроме того, вставать по тренду, а не против него.
Но многие ли умеют так делать?
Заходите ли вы в точках зарождения тренда, в середине тренда или же уже на излёте тренда(в конце)?
зарабатывать можно и на флетах!
поэтому ответ - нет !
поэтому ответ - нет !
Никто не знает, что такое тренд, в него все верят. Поэтому здесь важно быть игностиком, чтобы сохранить своё разум в здравии.
Ivan Butko #:
Никто не знает, что такое тренд, в него все верят. Поэтому здесь важно быть игностиком, чтобы сохранить своё разум в здравии.
Никто не знает, что такое тренд, в него все верят. Поэтому здесь важно быть игностиком, чтобы сохранить своё разум в здравии.
Умею, захожу по трендам, сопровождаю сделки и доливаюсь по ходу движения.
Не умеем
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Не секрет, что чтобы зарабатывать на рынке, нужно заходить в точках зарождения тренда и кроме того, вставать по тренду, а не против него.
Но многие ли умеют так делать?
Заходите ли вы в точках зарождения тренда, в середине тренда или же уже на излёте тренда(в конце)?