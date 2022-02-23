Умеете ли вы заходить в точках зарождения тренда?

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Не секрет, что чтобы зарабатывать на рынке, нужно заходить в точках зарождения тренда и кроме того, вставать по тренду, а не против него.

Но многие ли умеют так делать?

Заходите ли вы в точках зарождения тренда, в середине тренда или же уже на излёте тренда(в конце)?

 
webgopnik:

Не секрет, что чтобы зарабатывать на рынке, нужно заходить в точках зарождения тренда и кроме того, вставать по тренду, а не против него.

Но многие ли умеют так делать?

Заходите ли вы в точках зарождения тренда, в середине тренда или же уже на излёте тренда(в конце)?

нет

 

да


привет "практикам" :-)

 
webgopnik:

Не секрет, что чтобы зарабатывать на рынке, нужно заходить в точках зарождения тренда и кроме того, вставать по тренду, а не против него.

Но многие ли умеют так делать?

Заходите ли вы в точках зарождения тренда, в середине тренда или же уже на излёте тренда(в конце)?

Нет
 
Maxim Kuznetsov #:

да


привет "практикам" :-)

Красиво) 
 
зарабатывать можно и на флетах! 
поэтому ответ - нет ! 
 
Никто не знает, что такое тренд, в него все верят. Поэтому здесь важно быть игностиком, чтобы сохранить своё разум в здравии.
 
Ivan Butko #:
Никто не знает, что такое тренд, в него все верят. Поэтому здесь важно быть игностиком, чтобы сохранить своё разум в здравии.

Умею, захожу по трендам, сопровождаю сделки и доливаюсь по ходу движения.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Умею, захожу по трендам, сопровождаю сделки и доливаюсь по ходу движения.

Значит у тебя есть понимание тренда. А определение сможешь ему дать? То есть ответить на вопрос "Что такое тренд"?

 
Не умеем
 
Ivan Butko #:

Значит у тебя есть понимание тренда. А определение сможешь ему дать? То есть ответить на вопрос "Что такое тренд"?

Это большое однонаправленное движение цены в ту или иную сторону большего отрезка времени относительно выбранного таймфрейма.

Как то так. Можете поставить в рамочку.

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