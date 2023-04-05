От теории к практике - страница 499
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Кроме того, даже формулировка подразумевает опоздать на один шаг
Вам знакомо понятие каузальности?
Я потом все это постираю, чтобы не захламлять ветку из уважения к топикстартеру.
вам не следует путать понятия: "период" и "длина выборки" - это совсем не одно и то же.
В нестационарных системах нестационарными могут быть не только амплитуда, но и частота, и фаза.
Например, знакомая всем простая и понятная синусоида
будет выглядеть так
а уж как она будет себя вести, зависит от нестационарных параметров. И поведение её может кардинально отличаться и совсем не походить на синусоидальное.
Кроме того не всегда работает правило, что высший ТФ даёт принятие решения для меньшего, т.к. это может быть и наоборот, уже тики тикают в другом направлении, так что селяви. А основываться только на том что тренд долговечный или инерционный ещё какое то время, это как перерисовываюшиеся индикаторы, хвостик постоянно влияет, как в таком случае принимать решение?
Любимые вами ТВиМС ответа на этот вопрос не дадут, и не могут дать его в принципе.
.
высший ТФ - ведущий
низший ТФ - ведомый
Это закон. Другое дело, что мы не всегда вовремя можем распознать изменения задания ведущего ведомому.
Просто ушла уже от категории период, мне ближе длина выборки.
это лишь наглядный пример
На каком основании это является законом? Только лишь на том что большие тренды долговременны?
Общая теория систем -- ознакомьтесь и вы получите интересующие вас основания.
В любом случае это пойдёт вам на пользу.
зы
в гугле найдёте. Для технарей. (но только не для менеджеров\гуманитариев, есть там и такие поделки)
Я помню, раньше у Вас был блог на каком то сайте я не помню уже, меня это сильно увлекало, но меняешься ты и меняются твои ожидания. Те вещи о которых Вы говорите я пробовала на графиках, смотрела поведение всех производных, однако вопрос о принятии решения он остаётся в данном случае открытым.
Интересно.
И что у вас получилось с производными? Или не получилось?
Вот очень правильные слова:
Ещё более сильные слова:
Без цели нет системы.
Главное- систеообразующий фактор, все, с чего начинается, а у Вас в основе лежит постулат, закон, константа, все.
В данном случае вы мои слова о законе, относящиеся к проблеме иерархии, совершенно произвольно и безосновательно переносите на всё и вся.
Что для вас, в вашем понимании, является системообразующим фактором?
Пылинка задаёт тон во Вселенной? Или Вселенная диктует пылинке её рамки?
Без основы нет системы, я бы так сказала, должен быть фундамент, точка опоры.
Для хаоса тоже нужен фундамент, нужна точка опоры. Но без цели хаос остаётся хаосом, и системой не становится до тех пор, пока не проявится цель.
Вы вывели аксиому:
низший ТФ - ведомый
Ну что ж, тики вам ближе и понятней. Но попробуйте всё же понять, что одна часовая свеча - это кумулятивная сумма тиков за час, а одна дневная свеча - это кумулятивная сумма тиков за день. Тренд, существующий на дневном ТФ, поглощает и часовые свечи, и тики.
Хромает не постулат. Хромает ваше восприятие и понимание постулата.