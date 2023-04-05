От теории к практике - страница 499

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Novaja:
Кроме того, даже формулировка подразумевает опоздать на один шаг

Вам знакомо понятие каузальности?

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Novaja:
Я потом все это постираю, чтобы не захламлять ветку из уважения к топикстартеру. 
Периодозависимые это говорит о том, что будут показывать противоречивые сигналы в зависимости от выбранного периода или длины выборки

вам не следует путать понятия: "период" и "длина выборки" - это совсем не одно и то же.

В нестационарных системах нестационарными могут быть не только амплитуда, но и частота, и фаза.

Например, знакомая всем простая и понятная синусоида


будет выглядеть так


а уж как она будет себя вести, зависит от нестационарных параметров. И поведение её может кардинально отличаться и совсем не походить на синусоидальное.

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Novaja:
Кроме того не всегда работает правило, что высший ТФ даёт принятие решения для меньшего, т.к. это может быть и наоборот, уже тики тикают в другом направлении, так что селяви. А основываться только на том что тренд долговечный или инерционный ещё какое то время, это как перерисовываюшиеся индикаторы, хвостик постоянно влияет, как в таком случае принимать решение?

Любимые вами ТВиМС ответа на этот вопрос не дадут, и не могут дать его в принципе.

.

высший ТФ - ведущий
низший ТФ - ведомый

Это закон. Другое дело, что мы не всегда вовремя можем распознать изменения задания ведущего ведомому.

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Novaja:
Просто ушла уже от категории период, мне ближе длина выборки.
По синусоиде добавляются дополнительные параметры, все только усложняется. Каким образом все это хозяйство контролировать?

это лишь наглядный пример

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Novaja:
На каком основании это является законом? Только лишь на том что большие тренды долговременны?

Общая теория систем -- ознакомьтесь и вы получите интересующие вас основания.

В любом случае это пойдёт вам на пользу.

зы

в гугле найдёте.  Для технарей.   (но только не для менеджеров\гуманитариев, есть там и такие поделки)

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Novaja:
Я помню, раньше у Вас был блог на каком то сайте я не помню уже, меня это сильно увлекало, но меняешься ты и меняются твои ожидания. Те вещи о которых Вы говорите я пробовала на графиках, смотрела поведение всех производных, однако вопрос о принятии решения он остаётся в данном случае открытым.

Интересно. 

И что у вас получилось с производными? Или не получилось?

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Novaja:
Вот очень правильные слова:
Без определения системообразующего фактора ни одна концепция по теории систем не может быть плодотворной. 

Ещё более сильные слова:

Без цели нет системы.

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Novaja:
Главное- систеообразующий фактор, все, с чего начинается, а у Вас в основе лежит постулат, закон, константа, все.

В данном случае вы мои слова о законе, относящиеся к проблеме иерархии, совершенно произвольно и безосновательно переносите на всё и вся.

Что для вас, в вашем понимании, является системообразующим фактором?

Пылинка задаёт тон во Вселенной? Или Вселенная диктует пылинке её рамки?

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Novaja:
Без основы нет системы, я бы так сказала, должен быть фундамент, точка опоры.

Для хаоса тоже нужен фундамент, нужна точка опоры. Но без цели хаос остаётся хаосом, и системой не становится до тех пор, пока не проявится цель. 

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Novaja:
Вы вывели аксиому:
высший ТФ - ведущий
низший ТФ - ведомый 
на каком основании?
Вот так просто и все, тогда куда деть факторы, которые ежеминутно ежесекундно потиково влияют на принятие решение отдельного индивидуума? А совокупность этих принятых решений с их психологией,  вот так просто в мусорное ведро. Есть постулат, а может постулат хромает?

Ну что ж, тики вам ближе и понятней. Но попробуйте всё же понять, что одна часовая свеча - это кумулятивная сумма тиков за час, а одна дневная свеча - это кумулятивная сумма тиков за день. Тренд, существующий на дневном ТФ, поглощает и часовые свечи, и тики.

Хромает не постулат. Хромает ваше восприятие и понимание постулата.

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