От теории к практике - страница 498

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Вот здесь, к примеру, утверждается, что оптимальный объем выборки =30 дней. Месяц! С ума сойти... 
 

Раз уж продолжить говорить про тренд, то тупо кинуть на график машку и тогда логичнее входить на покупку выше средней.  

Правда не могу утверждать, что будут сигналы на покупку  тогда, а если будут тогда логичней.

 
Alexander_K:
Вот здесь, к примеру, утверждается, что оптимальный объем выборки =30 дней. Месяц! С ума сойти... 

Разные авторы пишут по разному потому что у всех их есть одно общее, они все берут некую периодичность, обоснованную экономически периодичность.

Могу перечислить все: торговые сессии, первая периодичность, она повторяется ежедневно.

Далее недельная, каждую пятницу масса народу кроет свои позы, в понедельник открывает. В среду день двойного свопа.

Далее месячная. Ну оно понятно, каждая фирма делает ежемесячный отчёт.

Далее квартальная, потом сезонная лето-зима.

Годовая. Пятилетняя. 12-ти летняя.

60-ти летняя. Циклы Кондратьева.

К этому добавляется периодичность выхода экономических индикаторов. Там ещё всё сложнее, они выходят не периодично по времени, а с условиями по календарю (ну типа в последний четверг месяца, в такой постановке могут быть подвижки между периодами от 3-х недель до 5-ти, хотя в среднем 4-ри) но все заранее знают дату их выхода.

 
Alexander_K:
Вот здесь, к примеру, утверждается, что оптимальный объем выборки =30 дней. Месяц! С ума сойти... 

Ежики плакали, кололись, но продолжали пожирать кактус))

Не пора ли плюнуть на всю эту дребедень и заняться более трезвыми и осмысленными идеями?

 
Andrei:

Ежики плакали, кололись, но продолжали пожирать кактус)) Не пора ли плюнуть на всю эту дребедень и заняться более трезвыми и осмысленными идеями?

Ежики сначала плакали, а потом кололись?))) 
 
Олег avtomat:

Ну что ж, вам и каги в руки ;)))  

Про тренд вы, конечно же, пропустили мимо ушей.  (если о нём не говорить, то его как бы и нет, верно? ;)))

Вот Вы образованный человек, не менее образованный человек написал и защитил диссертацию, и вывел некоторые характеристики процесса, совершенно простыми подручными средствами с помощью таких элементарных построений, его выводы не менее значимы как характеристики Херста и Мандельброта. Простота обработки данных и наглядность в противовес сложности и неоднозначности.
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Novaja:
Вот Вы образованный человек, не менее образованный человек написал и защитил диссертацию, и вывел некоторые характеристики процесса, совершенно простыми подручными средствами с помощью таких элементарных построений, его выводы не менее значимы как характеристики Херста и Мандельброта. Простота обработки данных и наглядность в противовес сложности и неоднозначности.

https://avtomat.fxmag.ru/Izbn/ 

просто и наглядно -- это на поверхности, как результат.

А от неоднозначности, присущей процессу, вам не избавиться в принципе, однако её можно задавить искусственными мерами. Но есть ещё и неоднозначность иного рода -- это неоднозначность принятия решения.
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Novaja:
Посмотрела, Ваша система построена на разнопериодных производных или на производных от производных?

Интересные у вас обороты, однако... ;)

Скажу проще: это следящая система. Её задачей является выявление локального и глобального движений (для текущего ТФ). Блок принятия решения -- это уже надстройка.


зы

Сейчас сообразил, как мне сделать результат ещё более простым и наглядным. Следующая картинка будет уже с этими изменениями.

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Novaja:
Это из области скорость ускорение ускорение ускорения, и т.д. 
Такую систему думает построить Александр, как увидел, что распределения разьезжаются, но что это в итоге даст? Постоянно впрыгивать в последний вагон?

Этот ваш ответ говорит о том, что вам направление, именуемое "следящие системы", совершенно незнакомо.

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Novaja:
Олег, посмотрите, ведь осциляторы на базе производных они периодозависимые. 

и что?   Что, посмотрев, я должен увидеть?

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