От теории к практике - страница 503
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1) Это не МА.
2) Это не ПИД-регулятор.
3) Система функционирует на любых ТФ.
4) Для эффективной работы необходимо учитывать состояние старшего\текущего\младшего ТФ.
Почитаю более внимательно твою ветку. Все равно делать нечего :))) Ищу новые идеи...
А вот так будет ещё проще и наглядней ;))
.
Почитаю более внимательно твою ветку. Все равно делать нечего :))) Ищу новые идеи...
ну разве что от нечего делать... мож найдёшь чего...
Для большей наглядности можно ещё 4-ю производную влупить:
.шутка ;)
Делаю, как и обещал, картинку более наглядной.
Вот так будет нагляднее. Как по-вашему?
Отображены 1-я, 2-я, 3-я производные - v,w,r - скорость, ускорение, рывок.
можно их подписать подробно, и линии сделать разных цветов. Как считаете?
зы
Зачем вы удалили свои посты?
1) Это не МА.
2) Это не ПИД-регулятор.
3) Система функционирует на любых ТФ.
4) Для эффективной работы необходимо учитывать состояние старшего\текущего\младшего ТФ.
Почитаю более внимательно твою ветку. Все равно делать нечего :))) Ищу новые идеи...
Вы считаете, что принцип трёх экранов поможет? У нас везде разные скорости, возможно это попытка поймать какой- то унисон в движении в какой-то момент, не знаю, один раз поймаешь, другой раз нет.
нет
это попытка борьбы с шумом
что является типичным для систем, использующих пересесение линий для выработки сигнала в продажу или в покупку
ps:
а на самом деле шума нет!
но рынок крайне доволен, когда торгуют по средней цене ;)чем выше порядок производной, тем круче усреднение
нет
это попытка борьбы с шумом
что является типичным для систем, использующих пересесение линий для выработки сигнала в продажу или в покупку
ps:
а на самом деле шума нет!
но рынок крайне доволен, когда торгуют по средней цене ;)чем выше порядок производной, тем круче усреднение
Не то слово круче, оно вырывает))
типа такого (смотрите внимательно, смена сигнала каааак раз по серединке) :