От теории к практике - страница 503

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Олег avtomat:

1) Это не МА.   

2) Это не ПИД-регулятор.

3) Система функционирует на любых ТФ.

4) Для эффективной работы необходимо учитывать состояние старшего\текущего\младшего ТФ.

Почитаю более внимательно твою ветку. Все равно делать нечего :))) Ищу новые идеи...

[Удален]  

А вот так будет ещё проще и наглядней  ;))

EURUSD_H__20180831 

.

[Удален]  
Alexander_K:

Почитаю более внимательно твою ветку. Все равно делать нечего :))) Ищу новые идеи...

ну разве что от нечего делать... мож найдёшь чего...   

[Удален]  

Для большей наглядности можно ещё 4-ю производную влупить:

EURUSD_H_b_20180831 

.

шутка ;)
 
Олег avtomat:


Делаю, как и обещал, картинку более наглядной.

Вот так будет нагляднее. Как по-вашему? 

 

Отображены 1-я, 2-я, 3-я производные - v,w,r - скорость, ускорение, рывок.  

можно их подписать подробно, и линии сделать разных цветов. Как считаете?


зы

Зачем вы удалили свои посты?

Я писала, чтоб топикстартеру не мешать в теме. Моё мнение на счёт скорости ускорения и рывка это как писала, Вы не можете заглянуть в будушее, возьмите фильтр НР, он перерисовывает, там есть параметр лямда, его можно регулировать, Вы получаете что- то типа полинома в  n - ой степени, делая этот параметр более чувствительным, можно заметить как сам хвостик начинает выписывать фигуры вверх вниз, все быстрее, уменьшаете параметр, до ЛР( линии.регрессии), он выписывает уже медленнее, ( слить можно медленнее)), т.е. впереди все равно неопределённость.
 
Олег avtomat:

1) Это не МА.   

2) Это не ПИД-регулятор.

3) Система функционирует на любых ТФ.

4) Для эффективной работы необходимо учитывать состояние старшего\текущего\младшего ТФ.

Вы считаете, что принцип трёх экранов поможет? У нас везде разные скорости, возможно это попытка поймать какой- то унисон в движении в какой-то момент, не знаю, один раз поймаешь, другой раз нет.
 
Alexander_K:

Почитаю более внимательно твою ветку. Все равно делать нечего :))) Ищу новые идеи...

Это как взять приращения (скорость), потом взять приращения от приращений( ускорение), и ещё раз повторить, то будет уже рывок, а потом смотреть, чтобы все смотрело в одну сторону, открываемся. Такая вот затея. Могут быть нюансы, но что-то приблизительно. Я когда-то пыталась коэффициент детерминации подстраивать это корреляция в квадрате, уходящий поезд. Возможно это у меня не вышло. 
 
Novaja:
Вы считаете, что принцип трёх экранов поможет? У нас везде разные скорости, возможно это попытка поймать какой- то унисон в движении в какой-то момент, не знаю, один раз поймаешь, другой раз нет.

нет

это попытка борьбы с шумом

что является типичным для систем, использующих пересесение линий для выработки сигнала в продажу или в покупку

ps:

а на самом деле шума нет!

но рынок крайне доволен, когда торгуют по средней цене ;)

чем выше порядок производной, тем круче усреднение
 
Renat Akhtyamov:

нет

это попытка борьбы с шумом

что является типичным для систем, использующих пересесение линий для выработки сигнала в продажу или в покупку

ps:

а на самом деле шума нет!

но рынок крайне доволен, когда торгуют по средней цене ;)

чем выше порядок производной, тем круче усреднение
Не то слово круче, оно вырывает))
А если серьёзно, усредняющие фильтры как способ на борьбу с шумом, но конкретно в этой стратегии, там должно быть либо часть либо все движение в унисон.
P.S.Шума нет +1 ))
 
Novaja:
Не то слово круче, оно вырывает))
А если серьёзно, усредняющие фильтры как способ на борьбу с шумом, но конкретно в этой стратегии, там должно быть либо часть либо все движение в унисон.
P.S.Шума нет +1 ))

типа такого (смотрите внимательно, смена сигнала каааак раз по серединке) :


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