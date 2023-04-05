От теории к практике - страница 502

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Vladimir:

Так ведь и у матстата проблемы с основами для рядов курсов Форекса, эти ряды не имеют свойства статистической устойчивости (стремления относительных частот к вероятностям), отчего не выполняются законы больших чисел. Какие уж там критерии. 

Ну, во-первых, некоторые методы для работы с выборкой из разнораспределённых величин в матстате имеются. Во-вторых, предположение о неизменности распределения приращений было выдвинуто именно ТС, а не матстатом. Было бы правильным проверить это предположение стандартными способами.

 
Aleksey Nikolayev:

предположение о неизменности распределения приращений было выдвинуто именно ТС, а не матстатом. Было бы правильным проверить это предположение стандартными способами.

Уже давно отвергнуто, Алексей... Увы, если бы так было - эта тема не разрослась бы до таких размеров.

Но, к примеру, Орлов открыто плюет на эту нестационарность, принимая ее как есть. Тупо советует по-быстрее выходить из сделки. А вход осуществлять по стандартным статистическим методам анализа ВР при достаточно больших объемах выборки.

 

Да, именно так - быстрее выходить из сделки, не доводя дело до трагической развязки и продолжению карьеры возле привокзального туалета...

Насколько быстрее? Насколько временное окно для принятия решения о выходе из сделки должно быть меньше окна для входа в сделку?

А я чё, знаю что ли?!!

 
Alexander_K:

Уже давно отвергнуто, Алексей... Увы, если бы так было - эта тема не разрослась бы до таких размеров.

Хорошо, что отвергнуто, но плохо, что это сделано не по результатам применения какого-либо критерия (навроде Колмогорова-Смирнова). Это было бы полезно как вам, так и нам - читателям ветки.

 
Alexander_K2:

То же самое за позапрошлую неделю:

Блин, какого черта я не слушал Колдуна?

Вот что значит руководитель проекта - говорит, значит надо делать!

Увеличивать окно? До недели что ли? И так сделок почти нет...

Тьфу... Расстроился я что-то... Пора умывать руки....

Это графики биномиального распределения в зависимости от p. Что то мне подсказывает, что они похожи на на Ваши графики, Александр, кроме последнего (там практически нормальное распределение).

Материалы взяты http://hr-portal.ru/statistica/gl3/gl3.php

 
Александр, какие стат характеристики по плавающим распределениям выборки? Эксцесс, асимметрия и др., можете показать парочку, те, которые сильно разбегаются?
 
Novaja:
Александр, какие стат характеристики по плавающим распределениям выборки? Эксцесс, асимметрия и др., можете показать парочку, те, которые сильно разбегаются?

Пока не могу. В отъезде - буду через неделю.

[Удален]  

Novaja:
Посмотрела, Ваша система построена на разнопериодных производных или на производных от производных?


Олег avtomat:

Интересные у вас обороты, однако... ;)

Скажу проще: это следящая система. Её задачей является выявление локального и глобального движений (для текущего ТФ). Блок принятия решения -- это уже надстройка.


зы

Сейчас сообразил, как мне сделать результат ещё более простым и наглядным. Следующая картинка будет уже с этими изменениями.

Делаю, как и обещал, картинку более наглядной.

Вот так будет нагляднее. Как по-вашему? 

GOLD_W_a_20180831 

Отображены 1-я, 2-я, 3-я производные - v,w,r - скорость, ускорение, рывок.  (отфильтрованные разности соответствующего порядка)

можно их подписать подробно, и линии сделать разных цветов. Как считаете?


зы

Зачем вы удалили свои посты?

 
Олег avtomat:


Т.е. МА на больших таймфреймах у тебя как задание для дискретного ПИД-регулятора, что ли? Появилось большое рассогласование, открываешь сделку?

[Удален]  
Alexander_K:

Т.е. МА на больших таймфреймах у тебя как задание для дискретного ПИД-регулятора, что ли? Появилось большое рассогласование, открываешь сделку?

1) Это не МА.   

2) Это не ПИД-регулятор.

3) Система функционирует на любых ТФ.

4) Для эффективной работы необходимо учитывать состояние старшего\текущего\младшего ТФ.

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