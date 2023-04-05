От теории к практике - страница 451
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имеешь ввиду грааль-сливатор?
Женя, прими за шутку, без обид
Покажи картинку за 14-е июня по евро,
и тогда
в зависимости от итога
постулаты этой ветки начнут звучать убедительно
С каким периодом?
С каким периодом?
Вот с периодом 240 минут. Александр вроде тоже с таким периодом работал.
Цена:
Канал дисперсии.
Да! Стоит признать был не плохой замес, сначала пробой верхнего и сразу же нижнего уровня. Допустим я открылся после пробоя верхнего, всё отлично. А после нижнего... Либо пропуск сигнала (потому-что за двумя зайцами не угонишься) , либо глянуть на секретный параметр (какой не скажу), где чётко видна нисходящая тенденция. Получается пробой верхнего канала это пробой против тренда, а следующая свеча пробой по тренду.
п.с. я показал тот участок где были пробои уровней канала.
Вот с периодом 240 минут. Александр вроде тоже с таким периодом работал.
Да! Стоит признать был не плохой замес, сначала пробой верхнего и сразу же нижнего уровня. Допустим я открылся после пробоя верхнего, всё отлично. А после нижнего... Либо пропуск сигнала (потому-что за двумя зайцами не угонишься) , либо глянуть на секретный параметр (какой не скажу), где чётко видна нисходящая тенденция. Получается пробой верхнего канала это пробой против тренда, а следующая свеча пробой по тренду.
п.с. я показал тот участок где были пробои уровней канала.
а что там дальше?
там же самое интересное
я по прежнему пока не увидел решения проблемы, после которой К2 закрыл сигнал
а что там дельше?
там же самое интересное
я по прежнему не увидел решения проблемы, после которой К2 закрыл сигнал
Скажи время. Дальше за 14 число у меня нет пробития уровней. Смотри график справа на лево, к нулю.
Скажи время. Дальше за 14 число у меня нет пробития уровней.
давай рассмотрим период с 13-го по 15-е, также евро
и если сигнал будет в продажу
тогда посмотрим период с 13-го по сегодняшнее
Лично я предполагаю, что все сигналы исчезнут и останется только один - 13-го.
давай рассмотрим период с 13-го по 15-е, также евро
и если сигнал будет в продажу
тогда посмотрим период с 13-го по сегодняшнее
Лично я предполагаю, что все сигналы исчезнут и останется только один - 13-го.
А почему останется 13-го если уже есть 14 числа на продажу. Короче после футбола гляну 13 число.
Предварительное заключение: первоначальный мой метод расчёта уровней канала самодостаточен, чем второй вариант.
А почему останется 13-го если уже есть 14 числа на продажу. Короче после футбола гляну 13 число.
Предварительное заключение: первоначальный мой метод расчёта уровней канала самодостаточен, чем второй вариант.
ну ты ж сам говорил, сначала подумать, а потом делать
не говори гоп....
ну ты ж сам говорил, сначала подумать, а потом делать
не говори гоп....
Ренат! Продолжение здесь : https://www.mql5.com/ru/forum/265509#comment_8075344