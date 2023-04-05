От теории к практике - страница 451

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Renat Akhtyamov:

имеешь ввиду грааль-сливатор?

Женя, прими за шутку, без обид

Покажи картинку за 14-е июня по евро,

и тогда

в зависимости от итога

постулаты этой ветки начнут звучать убедительно


С каким периодом?       
 
Evgeniy Chumakov:


С каким периодом?       
С таким же, как на картинках выше
 

Вот с периодом 240 минут.   Александр вроде тоже с таким периодом работал.


Цена:




Канал дисперсии. 



Да! Стоит признать был не плохой замес, сначала пробой верхнего и сразу же нижнего уровня. Допустим я открылся после пробоя верхнего, всё отлично.  А после нижнего... Либо пропуск сигнала (потому-что за двумя зайцами не угонишься) , либо глянуть на секретный параметр (какой не скажу),  где чётко видна нисходящая тенденция.  Получается пробой верхнего канала это пробой против тренда,  а следующая свеча пробой по тренду.

п.с. я показал тот участок где были пробои уровней канала.

 
Evgeniy Chumakov:

Вот с периодом 240 минут.   Александр вроде тоже с таким периодом работал.

Да! Стоит признать был не плохой замес, сначала пробой верхнего и сразу же нижнего уровня. Допустим я открылся после пробоя верхнего, всё отлично.  А после нижнего... Либо пропуск сигнала (потому-что за двумя зайцами не угонишься) , либо глянуть на секретный параметр (какой не скажу),  где чётко видна нисходящая тенденция.  Получается пробой верхнего канала это пробой против тренда,  а следующая свеча пробой по тренду.

п.с. я показал тот участок где были пробои уровней канала.

а что там дальше?

там же самое интересное

я по прежнему пока не увидел решения проблемы, после которой К2 закрыл сигнал

 
Renat Akhtyamov:

а что там дельше?

там же самое интересное

я по прежнему не увидел решения проблемы, после которой К2 закрыл сигнал


Скажи время.   Дальше за 14 число у меня нет пробития уровней. Смотри график справа на лево, к нулю.

 
Так, перерыв на футбол.
 
Evgeniy Chumakov:


Скажи время.   Дальше за 14 число у меня нет пробития уровней.

давай рассмотрим период с 13-го по 15-е, также евро

и если сигнал будет в продажу

тогда посмотрим период с 13-го по сегодняшнее

Лично я предполагаю, что все сигналы исчезнут и останется только один - 13-го.

 
Renat Akhtyamov:

давай рассмотрим период с 13-го по 15-е, также евро

и если сигнал будет в продажу

тогда посмотрим период с 13-го по сегодняшнее

Лично я предполагаю, что все сигналы исчезнут и останется только один - 13-го.


А почему останется 13-го если уже есть 14 числа на продажу.  Короче после футбола гляну 13 число.   


Предварительное заключение:  первоначальный мой метод расчёта уровней канала самодостаточен, чем второй вариант.

 
Evgeniy Chumakov:


А почему останется 13-го если уже есть 14 числа на продажу.  Короче после футбола гляну 13 число.   


Предварительное заключение:  первоначальный мой метод расчёта уровней канала самодостаточен, чем второй вариант.

ну ты ж сам говорил, сначала подумать, а потом делать

не говори гоп....

 
Renat Akhtyamov:

ну ты ж сам говорил, сначала подумать, а потом делать

не говори гоп....


Ренат! Продолжение здесь : https://www.mql5.com/ru/forum/265509#comment_8075344
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