От теории к практике - страница 1220
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какая задержка у бомбы?)
Вопрос прямо в цель
Именно задержка и помогла найти ошибку.
На неделе была такая свеча:
представляешь, её индюк заметил, но только на следующем баре.
Точно такой же комбинацией свечей развели как то раз на тиковом индюке.
Маялся я день и ночь,сделал.
Теперь задержки нет, всё гуд.
проводим вертикали вверх для проверки сигнала индикатора и вуаля!
теперь уже не возврат к средней, а торговля по рынку....Если задержка индюка идет хотя бы на 1 бар, то кроме торговли в противотренд ничего на нем не получится. При этом он будет зарабатывать в тренде и лить во флете, либо наоборот.
Вопрос прямо в цель
Именно задержка и помогла найти ошибку.
На неделе была такая свеча:
представляешь, её индюк заметил, но только на следующем баре.
Точно такой же комбинацией свечей развели как то раз на тиковом индюке.
Маялся я день и ночь,сделал.
Теперь задержки нет, всё гуд.
проводим вертикали вверх для проверки сигнала индикатора и вуаля!
теперь уже не возврат к средней, а торговля по рынку....Если задержка индюка идет хотя бы на 1 бар, то кроме торговли в противотренд ничего на нем не получится. При этом он будет зарабатывать в тренде и лить во флете, либо наоборот.
Излом, на вашем рисунке, вижу с опозданием на 1 бар. Зрение у меня хорошее). Никто от этого не уйдет, кроме лимитников.
Такая свеча мощная, аш в подвал провалилась))) От формуле космическое)))))))))
А кроме шуток.. UP or DOWN ?? ) Кривулина че показывает-то?
Такая свеча мощная, аш в подвал провалилась))) От формуле космическое)))))))))
А кроме шуток.. UP or DOWN ?? ) Кривулина че показывает-то?
это не свеча, это самостоятельно нарисованная линия, которая демонстрирует, что индюк не сдвинут )
вообще, во всякого рода индюках, самое интересное - последний бар
покупать
;)
уломал ;)
вот:
Мне интересно посмотреть на два бара вперед :-)
Мне интересно посмотреть на два бара вперед :-)
и мне
думаю пока
идея есть, не без этого
разложить по полочкам пока не могу
там будет не два, не три бара
будет конкретная цель, цена
это не свеча, это самостоятельно нарисованная линия, которая демонстрирует, что индюк не сдвинут )
вообще, во всякого рода индюках, самое интересное - последний бар
покупать
;)
Можно разжувать, как у вас несколько подвальных кривулин указывают смену направления. Смотрел-смотрел так и не сообразил.
Можно разжувать, как у вас несколько подвальных кривулин указывают смену направления. Смотрел-смотрел так и не сообразил.
на какой картинке?
оопс, а ее уже нет тут. та где в подвале слева валюты сверху вниз, а справа в подвале под свечой вниз несколько цветных кривулин.