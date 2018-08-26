Распределение непрерывной величины
@Evgeniy Chumakov, не могли бы Вы сообщить, о какой непрерывной случайной величине идет речь?Если Вы о присылаемых ДЦ очень часто, до нескольких раз в секунду, курсах, то они дискретны. Присылаются их изменения на величину от пункта и больше. Также эти курсы не случайные, а получаются в результате работы вполне детерминированных алгоритмов фильтрации.
Дабы не засорять ветку автора своими изложениями создаю отдельную тему.
Ветка с чего всё началось, так сказать творческий вдохновитель @Alexander_K , он же @Alexander_K2 , а также еще несколько людей и кот в одном лице : https://www.mql5.com/ru/forum/221552
- Формулировать выводы Ваших математических изысков хотя бы в понятиях "и тогда тут покупаем (продаём)" ибо мы тут не в крестики
нолики выиграть собрались, а деньги зарабатывать и соответственно нам нужно покупать и продавать.
- Возможно даже на первых порах необходимо учитывать влияние таких тем как оптимальные объёмы сделок, торговые сессии,
новости (и праздники), Level2, задержки исполнения, проскальзывания и многое другое. Ибо, Уважаемый, даже не пользуясь высокой,
а тем более неуместно примененной математикой за пять минут можно написать или нагуглить робота, который на абстрактном графике цены
будет давать Вам миллионы процентов в год. Особенно если тестировать на нулевом спреде и обнулить прочие транзакционные издержки.
- Не публиковать скрины графиков и расчетов на которых видно только то, что в день Х произошел выброс на солнце (на графике цены)
и при этом произошло полярное сияние (значительное смещение статистических характеристик). Всегда можно найти на ценовом ряде
за несколько лет несколько моментов (времени, а не вероятностно-статистических моментов), когда будет срабатывать самая безумная
математическая теория. Как и в любом научном эксперименте тут важна статиcтически значимая вероятность повторяемости.
И особенно повторяемости в будующем, которое как смею напомнить "ещё не определено".
Вы пытаетесь определить какой из моментов (не времени, а в статистическом смысле) больше походит на колокол Грааля, не понимая,
что все Ваши граали перевернутые и могут только сливать. Причём сливать вне зависимости от наличия толстых и тонких хвостов, кишок, рогов и копыт.
Сливать только потому, то Вы ищете возможно не то и возможно не там, возможно чёрную кошку или инопланетный разум.
А надо искать где дешевле купить и где дороже продать.
И в заключение фотографии граалей:
Неправильный грааль (ибо в нём невозможно удерживать прибыль - она выльется):
Правильный грааль:
С уважением к Вашим изысканиям! Пишите есчо.
@Evgeniy Chumakov, не могли бы Вы сообщить, о какой непрерывной случайной величине идет речь?Если Вы о присылаемых ДЦ очень часто, до нескольких раз в секунду, курсах, то они дискретны. Присылаются их изменения на величину от пункта и больше. Также эти курсы не случайные, а получаются в результате работы вполне детерминированных алгоритмов фильтрации.
Хорошо! Пусть будет не случайной, переименовал ветку. Также напомню, что в отличии от Александра я работаю с минутными графиками.
Для уважаемых читателей ветки:
1. Я некогда в отличии от Александра не говорил, что гонюсь за граалем.
2. Здесь никто и никому не обещал прибыли.
3. Не стоит глядя на графики притягивать к ним свои фантазии и выдавать их за истину.
4. Я некого не призываю торговать по этим графикам.
5. Я никому и ничего не должен доказывать, а следовательно могу публиковать картинки любого дня и отрезка времени по своему усмотрению.
Для уважаемых читателей ветки:
1. Я некогда в отличии от Александра не говорил, что гонюсь за граалем.
2. Здесь никто и никому не обещал прибыли.
3. Не стоит глядя на графики притягивать к ним свои фантазии и выдавать их за истину.
4. Я некого не призываю торговать по этим графикам.
5. Я никому и ничего не должен доказывать, а следовательно могу публиковать картинки любого дня и отрезка времени по своему усмотрению.
Тогда о чём и зачем эта ветка?
Собственно тема обсосана до костей вполне понятным языком, например:
Непрерывная случайная величина и её функция распределения.
Функция плотности распределения
http://mathprofi.ru/nepreryvnaya_sluchaynaya_velichina.html
Зачем нужны графики по которым не нужно торговать?
Может лучше публиковать такие изыски на форумах посвященных чистой математике, не скомпрометированной еретической торговлей?
Хотя наверно если ничего и никому не доказывать оттуда наверно будут гнать ссаными тряпками...
Это тупиковый путь.
Вам бы учебники открыть, да разобраться с базовыми понятиями ТВиМС (а заодно и с грамматикой), а не слепо повторять чушь, набросанную вашим "физиком".
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Дабы не засорять ветку автора своими изложениями создаю отдельную тему.
Ветка с чего всё началось, так сказать творческий вдохновитель @Alexander_K , он же @Alexander_K2 , а также еще несколько людей и кот в одном лице : https://www.mql5.com/ru/forum/221552
Для уважаемых читателей ветки:
1. Я некогда в отличии от Александра не говорил, что гонюсь за граалем.
2. Здесь никто и никому не обещал прибыли.
3. Не стоит глядя на графики притягивать к ним свои фантазии и выдавать их за истину.
4. Я некого не призываю торговать по этим графикам.
5. Я никому и ничего не должен доказывать, а следовательно могу публиковать картинки любого дня и отрезка времени по своему усмотрению.