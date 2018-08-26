Распределение непрерывной величины

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Дабы не засорять ветку автора своими изложениями создаю отдельную тему.

Ветка с чего всё началось, так сказать творческий вдохновитель @Alexander_K , он же @Alexander_K2 , а также еще несколько людей и кот в одном лице : https://www.mql5.com/ru/forum/221552


Для уважаемых читателей ветки:

1. Я некогда в отличии от Александра не говорил, что гонюсь за граалем. 

2. Здесь никто и  никому не обещал прибыли.

3. Не стоит глядя на графики притягивать к ним свои фантазии и выдавать их за истину.

4. Я некого не призываю торговать по этим графикам. 

5. Я никому и ничего не должен доказывать, а следовательно могу публиковать картинки любого дня и отрезка времени по своему усмотрению.

От теории к практике
От теории к практике
  • 2017.12.01
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 

EURUSD 13.06.2018

Канал дисперсии

Цена после пробоя нижнего уровня канала:

 

Привет!

т.е. это грааль ?

 


 
верхняя и нижняя линии - это standard deviation x 2?
 

@Evgeniy Chumakov, не могли бы Вы сообщить, о какой непрерывной случайной величине идет речь?

Если Вы о присылаемых ДЦ очень часто, до нескольких раз в секунду, курсах, то они дискретны. Присылаются их изменения на величину от пункта и больше. Также эти курсы не случайные, а получаются в результате работы вполне детерминированных алгоритмов фильтрации.
 
Evgeniy Chumakov:

Дабы не засорять ветку автора своими изложениями создаю отдельную тему.

Ветка с чего всё началось, так сказать творческий вдохновитель @Alexander_K , он же @Alexander_K2 , а также еще несколько людей и кот в одном лице : https://www.mql5.com/ru/forum/221552

Уважаемый! Чтобы и эта ветка не стала мусорной свалкой недоработанных математических идей предлагаю Вам следующее:

- Формулировать выводы Ваших математических изысков хотя бы в понятиях "и тогда тут покупаем (продаём)" ибо мы тут не в крестики

нолики выиграть собрались, а деньги зарабатывать и соответственно нам нужно покупать и продавать.

- Возможно даже на первых порах необходимо учитывать влияние таких тем как оптимальные объёмы сделок, торговые сессии,

новости (и праздники), Level2, задержки исполнения, проскальзывания и многое другое. Ибо, Уважаемый, даже не пользуясь высокой,

а тем более неуместно примененной математикой за пять минут можно написать или нагуглить робота, который на абстрактном графике цены

будет давать Вам миллионы процентов в год. Особенно если тестировать на нулевом спреде и обнулить прочие транзакционные издержки.

- Не публиковать скрины графиков и расчетов на которых видно только то, что в день Х произошел выброс на солнце (на графике цены)

и при этом произошло полярное сияние (значительное смещение статистических характеристик). Всегда можно найти на ценовом ряде

за несколько лет несколько моментов (времени, а не вероятностно-статистических моментов), когда будет срабатывать самая безумная

математическая теория. Как и в любом научном эксперименте тут важна статиcтически значимая вероятность повторяемости.

И особенно повторяемости в будующем, которое как смею напомнить "ещё не определено".

Вы пытаетесь определить какой из моментов (не времени, а в статистическом смысле) больше походит на колокол Грааля, не понимая,

что все Ваши граали перевернутые и могут только сливать. Причём сливать вне зависимости от наличия толстых и тонких хвостов, кишок, рогов и копыт.

Сливать только потому, то Вы ищете возможно не то и возможно не там, возможно чёрную кошку или инопланетный разум.

А надо искать где дешевле купить и где дороже продать.

И в заключение фотографии граалей:

Неправильный грааль (ибо в нём невозможно удерживать прибыль - она выльется):

Грааль неправильный

Правильный грааль:

Грааль правильный

С уважением к Вашим изысканиям! Пишите есчо.
 
Vladimir:

@Evgeniy Chumakov, не могли бы Вы сообщить, о какой непрерывной случайной величине идет речь?

Если Вы о присылаемых ДЦ очень часто, до нескольких раз в секунду, курсах, то они дискретны. Присылаются их изменения на величину от пункта и больше. Также эти курсы не случайные, а получаются в результате работы вполне детерминированных алгоритмов фильтрации.


Хорошо!  Пусть будет не случайной, переименовал ветку.  Также напомню, что в отличии от Александра я работаю с минутными графиками.

 

Для уважаемых читателей ветки:

1. Я некогда в отличии от Александра не говорил, что гонюсь за граалем

2. Здесь никто и  никому не обещал прибыли.

3. Не стоит глядя на графики притягивать к ним свои фантазии и выдавать их за истину.

4. Я некого не призываю торговать по этим графикам. 

5. Я никому и ничего не должен доказывать, а следовательно могу публиковать картинки любого дня и отрезка времени по своему усмотрению.

 
Evgeniy Chumakov:

Для уважаемых читателей ветки:

1. Я некогда в отличии от Александра не говорил, что гонюсь за граалем. 

2. Здесь никто и  никому не обещал прибыли.

3. Не стоит глядя на графики притягивать к ним свои фантазии и выдавать их за истину.

4. Я некого не призываю торговать по этим графикам. 

5. Я никому и ничего не должен доказывать, а следовательно могу публиковать картинки любого дня и отрезка времени по своему усмотрению.

Тогда о чём и зачем эта ветка?

Собственно тема обсосана до костей вполне понятным языком, например:

Непрерывная случайная величина и её функция распределения.
Функция плотности распределения

http://mathprofi.ru/nepreryvnaya_sluchaynaya_velichina.html

Зачем нужны графики по которым не нужно торговать?

Может лучше публиковать такие изыски на форумах посвященных чистой математике, не скомпрометированной еретической торговлей?

Хотя наверно если ничего и никому не доказывать оттуда наверно будут гнать ссаными тряпками...

[Удален]  

Это тупиковый путь.

Вам бы учебники открыть, да разобраться с базовыми понятиями ТВиМС (а заодно и с грамматикой), а не слепо повторять чушь, набросанную вашим "физиком".

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