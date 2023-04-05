От теории к практике - страница 447

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Olga Shelemey:

Я думаю, правильное скользящее окно = 24 часа. Это надо только экспериментально подтвердить.

Это все равно, что работать на М5 с машкой периодом 288, что, очевидно, делает некий bas, на полосах Боллинджера рубящий баблоны. Это все, что я смог понять из его простынь, которые он тут катает.

ну логика как бы присутствует, но могу сразу сказать - есть на рынке одна закономерность, которая из в дня в день идет - это межсессионный флет.... а Вы уверены,что и эту закономерность нужно анализировать?

я не сколько теоретик и совсем не практик, но так получилось,что пишу по просьбам и за оплату коды советников, так вот - те заказчики которые реально хотят торговать советниками, все просят сделать возможность торговли по определенному времени, я иногда тестирую чужие идеи - так вот, если советник привязан к определенному времени суток, то его прибыльность увеличивается. Вот в принципе и все мои размышления.

 
Alexander_K2:

Распределение реальных тиковых котировок в скользящем временном окне = 4 часа:

Гистограмма представлена для 500.000 значений.

Нет пуассоновского потока...

Поэтому, со следующей недели перехожу в окно = 8 часам.

попробую сделать Вам сборщик тиков. Устал читать то, как Вы мучаетесь с этим.

Сейчас узнаю кое что....:

https://www.mql5.com/ru/forum/265056

Вопрос по массивам
Вопрос по массивам
  • 2018.07.12
  • www.mql5.com
Сколько элементов массива может быть максимум и какое количество операций возможно над таким массивом произвести за 1 тик...
 
Alexander_K2:

Вывод: для перехода к практически стационарному процессу и дисперсии = const, необходим переход в скользящее окно большей размерности.

Все.


Если больше окно, то можно и на минутки перейти.   

 
Alexander_K2:

Вывод: для перехода к практически стационарному процессу и дисперсии = const, необходим переход в скользящее окно большей размерности.

Все.

Опять очередное мракобесие - данный стационарный процесс с отчетами "раз в году как рак на горе свиснет" не имеет никакого отношения к реальному ВР на входе.

Поэтому и цена ему ноль, так как торговать всё равно нужно по исходному процессу.

Короче, имеем пьесу "Горе от ума" во всей её красе с главным актером нелепо танцующим танец "лебединое озеро". ))

 
Andrei:

Опять очередное мракобесие - данный стационарный процесс с отчетами "раз в году как рак на горе свиснет" не имеет никакого отношения к реальному ВР на входе.

Поэтому и цена ему ноль, так как торговать всё равно нужно по исходному процессу.

Короче, имеем пьесу "Горе от ума" во всей её красе с главным актером нелепо танцующим танец "лебединое озеро". ))

Ум - это очки, которые обезьяна не знает, куда приложить.) Но тем не менее методом проб и ошибок, может что-то и получится. Есть же физики-теоретики, и есть физики экспериментаторы. Александр больше экспериментатор.

 

Канал и приращения с периодом 60 минут.


 

А вот как было с ценой

Как видно цена вернулась,  правда перед этим ушла вниз приблизительно на 117 пятизначных пунктов.

А вот так выглядит график плотности в момент пробития


 

Вот что-то нужно ещё, вроде скорости или инерции ,  может что-то вроде этого

Волны де Бройля


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8F


Только для меня это за пределами понимания.

 

Чёт хотел посчитать углы треугольника, начал считать гипотинузу (почему решил, что треугольник прямоугольный, а кто его знает )  в общем пришел к следующему.

Данные:

d - значение дисперсии в данный момент

tn - время периода в минутах преобразованное некоторым образом


Гипотенуза^2 = d^2  + tn^2


Вывод:  Sqrt(Гипотенуза) = d


Получается треугольник с двумя одинаковыми сторонами равными d и одной стороной tn  ,  понятно что угла 90 градусов там нет. 


Из этих данных можно посчитать угол между сторонами d  и получить некий угол дисперсии, а также между сторонами d и tn.  Угол между сторонами d намного меньше.   
 
Alexander_K2:

А вот теперь смотрите чудеса.

Посмотрим, как выглядит распределение вероятностей суммы тиковых приращений в скользящем окне = 8 часов (на тех же самых данных, на которых я строил гистограмму для скользящего окна = 4 часа):

Его статистики:

Видим, что это распределение уже практически является распределением Гаусса.

Есть мнение, что уже в скользящем окне = 12 часов, мы будем наблюдать стационарный процесс Орнштейна-Уленбека с "возвратом к средней".

Аллилуйя, братишки!!!

ГРААЛЬНАШ!


Копчиком чувствую, что распределение должно быть одинаковым при любом скользящем окне.    Почему не знаю.   Может это как смотреть на картину маслом с разного расстояния, из далека отчетливей чем с близи, а сути не меняется.    

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