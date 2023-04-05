От теории к практике - страница 446

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Alexander_K2:

Колхозник, ты когда с этой ветки смоешься? 

Откуда такая ненависть к трудящимся полей и огородов?)) Ведь пользы от них населению может быть гораздо больше, чем от некоторых физиков...
 
Andrei:
Откуда такая ненависть к трудящимся полей и огородов?)) Ведь пользы от них населению может быть гораздо больше, чем от некоторых физиков...

Совершенно верно, это дискриминация по классовому признаку. Физики - белая кость, остальные - низшая раса.)

 
khorosh:

Совершенно верно, это дискриминация по классовому признаку. Физики - белая кость, остальные - низшая раса.)

а ботаники, программисты?

каждый человек все-таки бог в своем деле

мну например зачисляют уже в финансисты знакомые

 
Alexander_K2:

Колхозник, ты когда с этой ветки смоешься? 

Вилами и лопатой неустанно буду снимать лапшу, щедро развешиваемую нешарящими физиками на уши страждущим труженикам.

 
Alexander_K2:

Лана - снимай. Мои позорные +2% не дают мне тут права что-либо впаривать. Согласен.

Увеличьте лот в 10 раз и будет вам щастье. ))
 
Alexander_K2:

Но, увы, вся проблема в размерности скользящего окна N.

Его практически невозможно подобрать на все случаи жизни.

Это значение должно быть "плавающим". Но, как это сделать - не знаю.

Обратитесь к специалистам по алгоритмам и вам что-нибудь придумают... Каждый должен заниматься своим делом - химик химичить, а физик физичить...

 
Alexander_K2: Это значение должно быть "плавающим". Но, как это сделать - не знаю.


Может подбирать пока значение плотности в текущей точке x не станет подходить под какой-то критерий.

 

Прочитав посты Александра про пару  AUDCAD за 11 число решил отвлечься от текущих дел и глянуть что - там происходило.

У меня такие данные за 11 число.    Некоторое время вырезано, ну там где ничего не происходило.

Пробой нижнего значения канала случился в 17 часов GMT +3


 
Alexander_K2:

Все-таки, Евгений, у тебя хитрО сделано. Не совсем, как у меня. Когда торговый сигнал откроешь? Хоть на демо. Любопытно взглянуть.


Не скоро.  Нужно сначала всё обмозговать. Подумать критерии фильтра входа в сделку.

Может кто про плотности что-нибудь подскажет, куда дальше копать.

 
Alexander_K2:

Распределение реальных тиковых котировок в скользящем временном окне = 4 часа:

Гистограмма представлена для 500.000 значений.

Нет пуассоновского потока...

Поэтому, со следующей недели перехожу в окно = 8 часам.

а Вы время суток учитываете? дело  в том, что тики в разное время суток имеют разное количество - они привязаны к торговым сессиям

поэтому вот просто собирать тики хоть за 4 часа хоть за 8 не имеет смысла - посмотрите тиковые объемы в терминале, они каждый день имеют тенденцию увеличиваться в одно и то же время

ЗЫ; тут посмотрите https://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236

Еще раз про таймзоны, GMT, серверное и локальное время
Еще раз про таймзоны, GMT, серверное и локальное время
  • 2010.01.17
  • www.mql5.com
На форуме не раз обсуждались аналогичные темы и уже найдены многие ответы...
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