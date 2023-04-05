От теории к практике - страница 450

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Evgeniy Chumakov:
А я считал, что обычно надо подумать, а потом делать. А не на оборот сначала делать, а потом думать что натворил.

Вы честно ответили, что не торговали никогда? Это важно!

 
Uladzimir Izerski:

Вы честно ответили, что не торговали никогда? Это важно!


Никогда, и никогда по этой системе разные понятия.

 
Evgeniy Chumakov:


Никогда, и никогда по этой системе разные понятия.

С вами ясно.)

 
Uladzimir Izerski:

С вами ясно.)


А с вами нет.  Вы что хотели?

 
Evgeniy Chumakov:


А с вами нет.  Вы что хотели?

От вас?

Готовую формулу для грааля)))))

 
Uladzimir Izerski:

От вас?

Готовую формулу для грааля)))))


У вас же есть своя, вот и пользуйтесь )))))))
 
Uladzimir Izerski:

От вас?

Готовую формулу для грааля)))))

вариант, я тоже)

но судя по тому, что счета по этой системе в ливантосах, формула пока не готова

;)

 

Чутка переработал формулу для расчёта канала.  За 13 число по паре GBPUSD с окном наблюдения 30 минут  одна вот такая сделка.  




Теперь нужно провести больше тестов и на разных парах, так как это может быть частный случай.  Нужно определиться какая формула лучше, точнее формула одна, а вот данные разные.  

 
Renat Akhtyamov:


но судя по тому, что счета по этой системе в ливантосах, формула пока не готова


Это потому, что думают -  "по этой системе" .       А в итоге получают то, о чем говорил Александр.

 
Evgeniy Chumakov:


Это потому, что думают -  "по этой системе" .       А в итоге получают то, о чем говорил Александр.

имеешь ввиду грааль-сливатор?

Женя, прими за шутку, без обид

Покажи картинку за 14-е июня по евро, не меняя никаких коэффициентов

и тогда

в зависимости от итога

постулаты этой ветки начнут звучать убедительно

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