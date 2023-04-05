От теории к практике - страница 450
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я считал, что обычно надо подумать, а потом делать. А не на оборот сначала делать, а потом думать что натворил.
Вы честно ответили, что не торговали никогда? Это важно!
Вы честно ответили, что не торговали никогда? Это важно!
Никогда, и никогда по этой системе разные понятия.
Никогда, и никогда по этой системе разные понятия.
С вами ясно.)
С вами ясно.)
А с вами нет. Вы что хотели?
А с вами нет. Вы что хотели?
От вас?
Готовую формулу для грааля)))))
От вас?
Готовую формулу для грааля)))))
У вас же есть своя, вот и пользуйтесь )))))))
От вас?
Готовую формулу для грааля)))))
вариант, я тоже)
но судя по тому, что счета по этой системе в ливантосах, формула пока не готова
;)
Чутка переработал формулу для расчёта канала. За 13 число по паре GBPUSD с окном наблюдения 30 минут одна вот такая сделка.
Теперь нужно провести больше тестов и на разных парах, так как это может быть частный случай. Нужно определиться какая формула лучше, точнее формула одна, а вот данные разные.
но судя по тому, что счета по этой системе в ливантосах, формула пока не готова
Это потому, что думают - "по этой системе" . А в итоге получают то, о чем говорил Александр.
Это потому, что думают - "по этой системе" . А в итоге получают то, о чем говорил Александр.
имеешь ввиду грааль-сливатор?
Женя, прими за шутку, без обид
Покажи картинку за 14-е июня по евро, не меняя никаких коэффициентов
и тогда
в зависимости от итога
постулаты этой ветки начнут звучать убедительно