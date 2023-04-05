От теории к практике - страница 222
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За 1.5 месяца более +200%.
отчет сделайте нормальный: правой кнопкой, сохранить как детализированный отчеттам будут все статистики по счету и график прироста
Я остановился на 5-ом отчаливании. Зашел в ветку-бааа, а тут как отчаливали так и отчаливают (уже 125-е отчаливание?).
Не, ну реально уже не знаю, что писать. А вот тестюшка знает - уже конспекты пишет ярчайших продвинутых метОд впаривания торговых сигналов и переводит их на английский. Атака будет на 2 фронта. :)))
Это у меня как детализированный отчет. Что то видимо не то.
Не, Александр, нужен скрин конкретной сделки с описанием, почему не могло произойти иначе. Вот это реально интересно.
Понял
Это у меня как детализированный отчет. Что то видимо не то.
то всё
на месте топчется...
Не, ну реально уже не знаю, что писать. А вот тестюшка знает - уже конспекты пишет ярчайших продвинутых метОд впаривания торговых сигналов и переводит их на английский. Атака будет на 2 фронта. :)))
отчет сделайте нормальный: правой кнопкой, сохранить как детализированный отчеттам будут все статистики по счету и график прироста
Прикольно. Там те же сделки с моими данными, которые светить не обязательно. И такая вещь:
И на чё тут внимание надо обращать? О! Пусть тестюшка в этом разбирается!
Поясните словами - где сделка, что произошло и самое главное - почему так.