От теории к практике - страница 222

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Alexander_K2:

Чистая физика против рынка. Без стоп-лоссов, без тейк-профитов.

За 1.5 месяца более +200%.

отчет сделайте нормальный: правой кнопкой, сохранить как детализированный отчет

там будут все статистики по счету и график прироста
 
ILNUR777:
Я остановился на 5-ом отчаливании. Зашел в ветку-бааа, а тут как отчаливали так и отчаливают (уже 125-е отчаливание?).

Не, ну реально уже не знаю, что писать. А вот тестюшка знает - уже конспекты пишет ярчайших продвинутых метОд впаривания торговых сигналов и переводит их на английский. Атака будет на 2 фронта. :)))

 
Это у меня как детализированный отчет. Что то видимо не то.
 
Aleksandr Yakovlev:
Это у меня как детализированный отчет. Что то видимо не то.

Не, Александр, нужен скрин конкретной сделки с описанием, почему не могло произойти иначе. Вот это реально интересно.

 

Понял

 
Aleksandr Yakovlev:
Это у меня как детализированный отчет. Что то видимо не то.

то всё

на месте топчется...

 
Alexander_K2:

Не, ну реально уже не знаю, что писать. А вот тестюшка знает - уже конспекты пишет ярчайших продвинутых метОд впаривания торговых сигналов и переводит их на английский. Атака будет на 2 фронта. :)))

Правильно, пусть тренеруется в писанине. Пригодится потом в написании мемуаров на тем "как извращённее слить депо"-это тестю. Жене-"как замутить с Коляном в тайне от мужа", дочери-"как оправиться от недостатка лабутенов", Вам-"проблемы маструбации в квантовой физике ввиду отсутствия достаточного финансирования в науку в стране".
Ну и совместный, так сказать, семейный труд-"как не отхватить люлей, впаривая сливную тс".
 
 
Maxim Dmitrievsky:

отчет сделайте нормальный: правой кнопкой, сохранить как детализированный отчет

там будут все статистики по счету и график прироста

Прикольно. Там те же сделки с моими данными, которые светить не обязательно. И такая вещь:


И на чё тут внимание надо обращать? О! Пусть тестюшка в этом разбирается!
 
Aleksandr Yakovlev:

Поясните словами - где сделка, что произошло и самое главное - почему так.

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