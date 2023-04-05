От теории к практике - страница 426
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И график самой цены нужен, Евгений.
В итоге мы должны увидеть 2 графика - цену и ее сумму приращений на минутках в 4-часовом окне.
Если все проканает - я страждущим страдальцам потом в личке объясню, что изображено у меня на 3-ем графике.
Но, это будет не раньше чем через месяц. Я должен лично убедиться, что это - Грааль на реале.
Так что ли
Так что ли
Это был канал, добавил цену. Зараза ограничение в онлайн сервесе на 3000 ячеек не могу загрузить всю историю.
EURUSD за последние 1000 минут M1
По логике цена шла справа на лево (по графику) ноль последний приход.
Это был канал, добавил цену. Зараза ограничение в онлайн сервесе на 3000 ячеек не могу загрузить всю историю.
И график цены самой бы отдельно... Не уверен, что все правильно рассчитано, но, похоже и на минутках эта стратегия будет работать. Смущает резкое снижение дисперсии.
И график цены самой бы отдельно... Не уверен, что все правильно рассчитано, но, похоже и на минутках эта стратегия будет работать
Цена по формуле = сумма ретурнов за 240 минут
Скажи что исправить? Если не так.
Цена по формуле = сумма ретурнов за 240 минут
Цена-то правильно рассчитана, дисперсия не пойму - почему так снизилась резко.
Смущает резкое снижение дисперсии.
Скорее расширение, график нужно читать справа налево ..... да, не как у Русских ) Нужно просто в обратном направлении в файл записывать.
дисперсия не пойму - почему так снизилась резко.
Не знаю вроде истории хватает. Нужно добавить в код проверку на достаточность истории.