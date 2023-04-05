От теории к практике - страница 426

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И график самой цены нужен, Евгений.

В итоге мы должны увидеть 2 графика - цену и ее сумму приращений на минутках в 4-часовом окне.

Если все проканает - я страждущим страдальцам потом в личке объясню, что изображено у меня на 3-ем графике.

Но, это будет не раньше чем через месяц. Я должен лично убедиться, что это - Грааль на реале.

 

Так что ли



 
Evgeniy Chumakov:

Так что ли

а у К2 цена еще есть...
 
Похоже:)) Только сумма приращений должна быть внутри этих линий. Хм... Если все правильно посчитал, конечно...
 

Это был канал, добавил цену. Зараза ограничение в онлайн сервесе на 3000 ячеек не могу загрузить всю историю.




EURUSD за последние 1000 минут M1


По логике цена шла справа на лево (по графику)  ноль последний приход.

Файлы:
OpenReturnM1.txt  75 kb
 
Evgeniy Chumakov:

Это был канал, добавил цену. Зараза ограничение в онлайн сервесе на 3000 ячеек не могу загрузить всю историю.


И график цены самой бы отдельно... Не уверен, что все правильно рассчитано, но, похоже и на минутках эта стратегия будет работать. Смущает резкое снижение дисперсии.

 
Alexander_K2:

И график цены самой бы отдельно... Не уверен, что все правильно рассчитано, но, похоже и на минутках эта стратегия будет работать


Цена по формуле  = сумма ретурнов за 240 минут 


int ArraySize_ = 2880;

double ARRAY_INTERVAL_UPPER[];
ArrayResize(ARRAY_INTERVAL_UPPER,ArraySize_,0);

double ARRAY_INTERVAL_LOWER[];
ArrayResize(ARRAY_INTERVAL_LOWER,ArraySize_,0);


double ARRAY_RETURN[];
ArrayResize(ARRAY_RETURN,ArraySize_,0);


for(int array_offset = 0; array_offset < ArraySize_; array_offset++){

int BarStart = array_offset;

double SummaReturn = 0;
double SummaReturnAbs = 0;

for(int i = BarStart; i < 240 + BarStart; i++){
SummaReturn = SummaReturn + ( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) );
SummaReturnAbs = SummaReturnAbs + ( MathAbs( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) ) );
}


double Interval = 3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240));

ArrayFill(ARRAY_RETURN,array_offset,1,SummaReturn);
ArrayFill(ARRAY_INTERVAL_UPPER,array_offset,1,Interval);
ArrayFill(ARRAY_INTERVAL_LOWER,array_offset,1,-Interval);
}


Скажи что исправить? Если не так.

 
Evgeniy Chumakov:


Цена по формуле  = сумма ретурнов за 240 минут

Цена-то правильно рассчитана, дисперсия не пойму - почему так снизилась резко.

 
Alexander_K2:

Смущает резкое снижение дисперсии.


Скорее расширение,  график нужно читать справа налево .....  да, не как у Русских )  Нужно просто в обратном направлении в файл записывать.

 
Alexander_K2:

дисперсия не пойму - почему так снизилась резко.


Не знаю вроде истории хватает.  Нужно добавить в код проверку на достаточность истории.

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