От теории к практике - страница 211
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Гистограмма интенсивности тикового потока для пары AUDCAD в скользящем окне = 4 часа:
Казалось бы, интенсивность не имеет ярко выраженного колоколообразного вида и совсем не похоже на распределение Пуассона.
Но, обратите внимание на статистику:
Фантастика!
Если считать размах непараметрической мерой дисперсии, а медиану - непараметрическим матожиданием, то перед нами просто полностью несформировавшееся распределение Пуассона и ничего более!!!
Может и случайность... Не знаю. Надо еще проверять.
То, что у Александра еще сделки в минус идут, говорит о том, что канал еще до конца не доработан(это с высоты "Грааля" если говорить) значит еще присутствует нестабильность и перерисовка по каналу, (это как-бы такой звоночек), но проделана огромная работа и она совершенствуется, все будет зависеть от времени. Я считаю, что можно двигаться параллельно в этом же направлении с меньшими вычислительными затратами, для тех кто в "танке" поймут меня, только в этом случае в тестере не прогонишь, не поможет. Ссылок тут много всяких разный было на "подумать". Так же уверена, что зарабатывать можно и с меньшими по времени торговыми горизонтами, только там иные стратегии, и они работают, просто иначе смоделированы, совсем другие законы берутся во внимание. Да даже ради примера с "пушистыми" котировками, там же сплошной арбитраж, Привал об этом писал, если бы это получать на вход! Понятно, что не реально, но есть и другие способы, "думать и искать", кстати здесь на форуме очень много любопытной информации можно найти, только иногда необходимо читать между строк. Так же если у кого-то возникнет желание найти какую-то полезную информацию, всегда рада помочь.
Вот, судя по двум последним сделкам:
окна наблюдения = 4 часа, конкретно для пары EURJPY мало.
Все-таки в линейной шкале времени ВСЕ пары индивидуальны, поэтому я и завел речь о нелинейной шкале. Она отличается и от экспоненциальной, которую я использовал раньше... Вот именно в том нелинейном пространстве, все пары одинаковы. Убежден в этом.
валютная змея, так скажем
существует она и в обычном (т.е. в нашем, земном) измерении времени, кстати... и такой индикатор пишется на раз-два без извращений над таймсерией
отличия почти что нет, особенно если стянуть ценовую шкалу терминала по вертикали
получается наложение на индекс доллара с незначительным отклонением
кроме кроссов естественно, а торгуете Вы именно кроссы...
просто не нужно торговать 5-ый знак после запятой (достаточно 2-го) и уж тем более тики, и будет точно такая же ТС
поясню так: 5-ый знак после запятой, это к сожалению не цент, а его ничегонезначащие доли, соответственно не деньги....
а что такое сделка на 1-990 пунктов 5-знака (???) - ничто!
а добавьте плечо, и будет ого-го
плечо - это кредит
вопрос только в том - бесплатный ли он?
вопрос только в том - бесплатный ли он?
Ну вообще то бесплатный.
Немного почитал-подумал...
Кажись, если переходить к иному измерению времени, то, очевидно, что нужно работать со "спиралью времени". Короче - прямая дорога к теории старика Ганна... А там не один и не два трейдера затерялись навсегда...
Немного почитал-подумал...
Кажись, если переходить к иному измерению времени, то, очевидно, что нужно работать со "спиралью времени". Короче - прямая дорога к теории старика Ганна... А там не один и не два трейдера затерялись навсегда...
для начала, вам нужно перенести все свои стратегии в mt5, что бы можно было нормально их бэктестить и не ждать месяцами результатов
а вообще, ваша стратегия относится к классу mean reversion стратегий, погуглите, там много смежной инфы, в т.ч. с преобразованием ВР, и такие стратегии широко и давно применяются
Если считать размах непараметрической мерой дисперсии, а медиану - непараметрическим матожиданием, то перед нами просто полностью несформировавшееся распределение Пуассона и ничего более!!!
Мне кажется, что это несформировавшееся распределение Планка.
Господа!!!
А нет ли у кого графиков цены в полярной системе координат?
Именно в этой системе работал дедушка Ганн, а он далеко не дурак был, надо сказать прямо.