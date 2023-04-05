От теории к практике - страница 1209
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Может топикстартеру будет полезным для создания грааля.
В настоящем проекте вводится абсолютная валюта ABS и через нее рассчитываются абсолютные курсы всех имеющихся валют (технология описана в статье "От валютных пар к абсолютным курсам отдельных валют").
Может топикстартеру будет полезным для создания грааля.
В настоящем проекте вводится абсолютная валюта ABS и через нее рассчитываются абсолютные курсы всех имеющихся валют (технология описана в статье "От валютных пар к абсолютным курсам отдельных валют").
Может топикстартеру будет полезным для создания грааля.
В настоящем проекте вводится абсолютная валюта ABS и через нее рассчитываются абсолютные курсы всех имеющихся валют (технология описана в статье "От валютных пар к абсолютным курсам отдельных валют").
почитал
фундамент расчета построен на:
тут явная ошибке...
никакой линейной зависимости там нет
ибо ABS ничто иное, как плавающий курс бакса
Сигнал отключен специально, чтобы страждущие не пучили на него глазёнки, а искали ключ "тренд/флет".
Саша, привет.
Возможно во вложении ключ тренд/флэт ? посмотри
Сигнал отключен специально, чтобы страждущие не пучили на него глазёнки, а искали ключ "тренд/флет".
ключ "тренд/флет" не спасет в тех случаях, если был флэт и внезапно начался тренд, а вы уже в сделке.
а застрахует разве от того, чтобы в периоды трендов в сделки не входить.
иногда еще говорят про "спокойный/неспокойный" рынок.
"импульсный/флэтовый" (нужно только импульсы фильтровать)
а на каком периоде вы собираетесь проверять ключ "тренд/флет"? на периоде всего скользящего окна, или на периоде самого отклонения от средней?
:))) Не, вот так еще краще:
Чем выше поднимешься, тем больней падать)
ИМХО.
почитал
фундамент расчета построен на:
тут явная ошибке...
никакой линейной зависимости там нет
ибо ABS ничто иное, как плавающий курс бакса
Ренат помнишь тему про дисперсию и линию которая отображается так что дисперсия цены вокруг этой линии примерно постоянно?можешь подсказать направление где искать)
Ренат помнишь тему про дисперсию и линию которая отображается так что дисперсия цены вокруг этой линии примерно постоянно?можешь подсказать направление где искать)
так этоже регрессия, токо опять есть нюанс, окно выборки нужно как то выбирать. и оно не всегда имеет постоянный размер, в зависимости от состояния рынка нужно и окно выборки подбирать.
так этоже регрессия, токо опять есть нюанс, окно выборки нужно как то выбирать. и оно не всегда имеет постоянный размер, в зависимости от состояния рынка нужно и окно выборки подбирать.
я понимаю.. но хочу применить хитрый прием.
Я не хочу регрессией с помощью МНК искать наиболее оптимальную линию. Я хочу пойти методом от обратного. мне нужно построить линию, где МНК будет задано например <=100 пунктам.
тогда линия будет адаптивной а ее период будет полностью зависеть от того, как ведет себя цена.
таким образом я смогу просто регистрировать те моменты времени где цена наиболее циклична.
у меня вся система поиска экстремумов так построена и она работает значит будет работать и это, точно будет.
только надо как - то развернуть МНК в обратную сторону. ...то есть поиск не линии а оптимального НК вокруг линии...