От теории к практике - страница 423
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Грааль - это не графики, а прибыльные сделки. Графики - это художественное творчество.
Согласен, Юрий.
Но, чё-то, мне кажется, когда пойдут реально одни прибыльные сделки, меня на форуме не будет. Увы, такова человеческая природа.
Пока же я, с удовольствием, делюсь своими изысканиями с трейдерским сообществом.
Посмотрите на графики 2 и 3 - неужели не Грааль?
Кстати, наблюдая реал-тайм очередную, очевидно, убыточную сделку по EURUSD официально заявляю:
без параметра "тренд/флет" делать на рынке нечего
А так как ума найти его у меня не хватает, то я вынужден прибегнуть к последнему шансу - использовать нейросеть для его поиска.
Какое-то время буду отсутствовать на форуме.
Удачи!
Масло маслянное, ты больше запутаешься с НС чем будет толку. Всё гораздо проще.
Просто посмотри на тиковые данные внимательно и ты поймёшь как отделить флет/тренд.
Там в формуле даже степень не используется, +-*/ всё на уровне арифметики.
если по быстрому ответить, то так:
https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios
Имеете в виду что-то навроде Open interest и long-short ratio?
1) Вроде бы они плохо считаются для всего форекса - из-за отсутствия у него единого центра (в вашем примере они считаются только для клиентов оанды)
2) На мой взгляд, их использование неявно предполагает, что для форекса работает принцип спроса-предложения как для обычных товаров. Вряд ли это верно.
Масло маслянное, ты больше запутаешься с НС чем будет толку. Всё гораздо проще.
Просто посмотри на тиковые данные внимательно и ты поймёшь как отделить флет/тренд.
Там в формуле даже степень не используется, +-*/ всё на уровне арифметики.
Не, до нейросети я не успел, слава Богу, добежать.
Просто поглядел на графики 2 и 3 и чуть со стула не упал. Вот, по-моему, параметр 3 и отвечает за тренд/флет
Вот по графикам 1 и 2 я могу дать свои комментарии, т.к. график 1 с расчетом дисперсии - моя заслуга, несмотря на возражения Асауленко, разрешение на комментарии к графику 2 получено от Колдуна, а вот график 3 - параметр взят из этой ветки и не я его предложил. Если кто-то поймет, что это и напишет об этом, то я тут же начну и его комментировать.
1. График = цена
2. График = приращения
3 .График = Скорость приращения
1. График = цена
2. График = приращения
3 .График = Скорость приращения
2 - сумма приращений во временном окне
3 - почти верно
3 - почти верно
Приращения скорости приращений
То же самое для AUDCHF на этой неделе:
То же самое для AUDCHF на этой неделе: