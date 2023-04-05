От теории к практике - страница 423

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Yury Kirillov:
Грааль - это не графики, а прибыльные сделки. Графики - это художественное творчество.

Согласен, Юрий.

Но, чё-то, мне кажется, когда пойдут реально одни прибыльные сделки, меня на форуме не будет. Увы, такова человеческая природа.

Пока же я, с удовольствием, делюсь своими изысканиями с трейдерским сообществом.

Посмотрите на графики 2 и 3 - неужели не Грааль?

 
Вот по графикам 1 и 2 я могу дать свои комментарии, т.к. график 1 с расчетом дисперсии - моя заслуга, несмотря на возражения Асауленко, разрешение на комментарии к графику 2 получено от Колдуна, а вот график 3 - параметр взят из этой ветки и не я его предложил. Если кто-то поймет, что это и напишет об этом, то я тут же начну и его комментировать.
 
Alexander_K2:

Кстати, наблюдая реал-тайм очередную, очевидно, убыточную сделку по EURUSD официально заявляю:

без параметра "тренд/флет" делать на рынке нечего

А так как ума найти его у меня не хватает, то я вынужден прибегнуть к последнему шансу - использовать нейросеть для его поиска.

Какое-то время буду отсутствовать на форуме.

Удачи!

Масло маслянное, ты больше запутаешься с НС чем будет толку. Всё гораздо проще.

Просто посмотри на тиковые данные внимательно и ты поймёшь как отделить флет/тренд.

Там в формуле даже степень не используется, +-*/ всё на уровне арифметики.

 
Renat Akhtyamov:

если по быстрому ответить, то так:

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios

Имеете в виду что-то навроде Open interest и long-short ratio?

1) Вроде бы они плохо считаются для всего форекса - из-за отсутствия у него единого центра (в вашем примере они считаются только для клиентов оанды)

2) На мой взгляд, их использование неявно предполагает, что для форекса работает принцип спроса-предложения как для обычных товаров. Вряд ли это верно.

Open Interest
Open Interest
  • Investopedia Staff
  • www.investopedia.com
Open interest is the total number of open or outstanding options and/or futures contracts that exist at a given time. Open interest is commonly associated with the futures and options markets, where the number of existing contracts changes from day to day. This differs from the stock market, where the outstanding shares of a company's stock...
 
Nikolay Demko:

Масло маслянное, ты больше запутаешься с НС чем будет толку. Всё гораздо проще.

Просто посмотри на тиковые данные внимательно и ты поймёшь как отделить флет/тренд.

Там в формуле даже степень не используется, +-*/ всё на уровне арифметики.

Не, до нейросети я не успел, слава Богу, добежать.

Просто поглядел на графики 2 и 3 и чуть со стула не упал. Вот, по-моему, параметр 3 и отвечает за тренд/флет

 
Alexander_K2:
Вот по графикам 1 и 2 я могу дать свои комментарии, т.к. график 1 с расчетом дисперсии - моя заслуга, несмотря на возражения Асауленко, разрешение на комментарии к графику 2 получено от Колдуна, а вот график 3 - параметр взят из этой ветки и не я его предложил. Если кто-то поймет, что это и напишет об этом, то я тут же начну и его комментировать.


1. График = цена

2. График = приращения

3 .График = Скорость приращения

 
Evgeniy Chumakov:


1. График = цена

2. График = приращения

3 .График = Скорость приращения

2 - сумма приращений во временном окне

3 - почти верно

 
Alexander_K2:


3 - почти верно


Приращения скорости приращений

 

То же самое для AUDCHF на этой неделе:


 
Alexander_K2:

То же самое для AUDCHF на этой неделе:

Так "где деньги, Зин"?))
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