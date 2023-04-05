От теории к практике - страница 424
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Господа!!!
Слёзы радости льются из моих подслеповатых глаз... Грааль! Я шел к тебе почти год...
Вот щас на время ухожу - надо программу переделать.
Господа!!!
Слёзы радости льются из моих подслеповатых глаз... Грааль! Я шел к тебе почти год...
Вот щас на время ухожу - надо программу переделать.
ну слава тебе
не забывай про нас
Господа!!!
Слёзы радости льются из моих подслеповатых глаз... Грааль! Я шел к тебе почти год...
Вот щас на время ухожу - надо программу переделать.
Господа!!!
Слёзы радости льются из моих подслеповатых глаз... Грааль! Я шел к тебе почти год...
Вот щас на время ухожу - надо программу переделать.
Масло маслянное, ты больше запутаешься с НС чем будет толку. Всё гораздо проще.
Просто посмотри на тиковые данные внимательно и ты поймёшь как отделить флет/тренд.
Там в формуле даже степень не используется, +-*/ всё на уровне арифметики.
Думаю, что проблема не столько в том как считать, сколько в выборе конкретного метода из обилия возможных. ТС ещё усложнил себе задачу изображая игру в "теорвер и матстат". Теперь он (в соответствии с правилами выбранной им игры) должен построить некую статистику, показать её сходимость и оптимальность для построенной им вероятностной модели или в очередной раз показать невладение основами этих наук. Не пытаюсь доказать, что ТС никогда не построит работающую стратегию (только время покажет), но к математике его деятельность отношения не имеет. Это некий аналог "ферматизма"
Думаю, что проблема не столько в том как считать, сколько в выборе конкретного метода из обилия возможных. ТС ещё усложнил себе задачу изображая игру в "теорвер и матстат". Теперь он (в соответствии с правилами выбранной им игры) должен построить некую статистику, показать её сходимость и оптимальность для построенной им вероятностной модели или в очередной раз показать невладение основами этих наук. Не пытаюсь доказать, что ТС никогда не построит работающую стратегию (только время покажет), но к математике его деятельность отношения не имеет. Это некий аналог "ферматизма"
Всё зависит от целеполагания.
Если цель прибыль то робастные методы вполне годятся, если же цель дисер то нужны строгие доказательства.
ЗЫ у нас тут своя атмосфера, и наши доказательства это стейт (для начала из тестера, потом с демо в реалтайме, а потом уже и с реала).
ЗЗЫ ТС же сразу проигнорировал первые два, и ринулся на реал. Но реал без первого этапа с минимальной историей ничего не доказывает.
Всё зависит от целеполагания.
Если цель прибыль то робастные методы вполне годятся, если же цель дисер то нужны строгие доказательства.
ЗЫ у нас тут своя атмосфера, и наши доказательства это стейт (для начала из тестера, потом с демо в реалтайме, а потом уже и с реала).
ЗЗЫ ТС же сразу проигнорировал первые два, и ринулся на реал. Но реал без первого этапа с минимальной историей ничего не доказывает.
Согласен, но перевранная математика вряд ли поможет с робастностью и улучшением стейта, зато может создать стойкое отвращение к нормальной математике у новичков. Изучение робастных методов вполне присутствует и в обычном матстате.
Здесь же, всё похоже на попытку русского, не знающего иностранного языка, говорить исковерканными русскими словами с иностранцем, не знающим русский)
Всем любителям изучения приращений. Кто силён в этом деле, есть ли зерно в этом графике или бессмысленно двигаться дальше?
И ваще можно предсказать следующее приращение в данном случае?
И ваще можно предсказать следующее приращение в данном случае?
Кажись, Грааль найден.
Еще предстоит доказать это на практике - но, опережая события, я прилюдно снимаю шляпу перед Вами. Кое-какие подсказки реально помогли мне. Спасибо.