От теории к практике - страница 1208

Новый комментарий
[Удален]  
Алексей Тарабанов:
Не знаю, как улучшить твою конструкцию. Левое полушарие с правым поменять? 

лучше перемешать

 
Не заводись. 
[Удален]  
Алексей Тарабанов:
Не заводись. 

почему?

 
Олег avtomat:

почему?

и действительно причин нет..

тогда заводись :-)

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

и действительно причин нет..

тогда заводись :-)

выглядит оочччень неоднозначно ;)))

 
Ну транспортный цех справился с пятилеткой в 3 года))) Пока летим))))
 
Martin Cheguevara:

ну вообще-то ...если Твоя система лажанет Тебе будет гораздо проще если никто об этом не узнает;)

Потому что причина в том что Ты так до сих пор ни в чем не стал уверен.

Потому что чуешь нутром что так и не нашел то что искал, а просто занялся самообманом, пустив пыль себе  глаза...

так часто делают... не Ты первый - не Ты последний...

Я и говорю - в ключе "эксцесс+асимметрия" НЕ уверен. И предлагаю страждущим исследовать автокорреляцию, энтропию и т.п. С таблицами, графиками. Все как положено. Что не так? Или я все должен делать?

Если же всем все до фени и исследовать никто ничё не собирается, то для меня эта ветка не имеет ни малейшего смысла.

 
vladevgeniy:
Ну транспортный цех справился с пятилеткой в 3 года))) Пока летим))))

:))) Не, вот так еще краще:


 
Alexander_K:

:))) Не, вот так еще краще:

самого интересного нет - эквити

 
Renat Akhtyamov:

самого интересного нет - эквити

1...120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215...1981
Новый комментарий