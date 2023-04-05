От теории к практике - страница 1208
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Не знаю, как улучшить твою конструкцию. Левое полушарие с правым поменять?
лучше перемешать
Не заводись.
почему?
почему?
и действительно причин нет..
тогда заводись :-)
и действительно причин нет..
тогда заводись :-)
выглядит оочччень неоднозначно ;)))
ну вообще-то ...если Твоя система лажанет Тебе будет гораздо проще если никто об этом не узнает;)
Потому что причина в том что Ты так до сих пор ни в чем не стал уверен.
Потому что чуешь нутром что так и не нашел то что искал, а просто занялся самообманом, пустив пыль себе глаза...
так часто делают... не Ты первый - не Ты последний...
Я и говорю - в ключе "эксцесс+асимметрия" НЕ уверен. И предлагаю страждущим исследовать автокорреляцию, энтропию и т.п. С таблицами, графиками. Все как положено. Что не так? Или я все должен делать?
Если же всем все до фени и исследовать никто ничё не собирается, то для меня эта ветка не имеет ни малейшего смысла.
Ну транспортный цех справился с пятилеткой в 3 года))) Пока летим))))
:))) Не, вот так еще краще:
:))) Не, вот так еще краще:
самого интересного нет - эквити
самого интересного нет - эквити