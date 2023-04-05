От теории к практике - страница 397
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Так ведь это вы устарели, носитесь с машкой доисторической как с писанной торбой для выделения вожделенного сигнала...
Так ведь это вы устарели, носитесь с машкой доисторической как с писанной торбой для выделения вожделенного сигнала...
Ну, в определенном смысле - согласен, хотя у меня не МА в прямом смысле.
Я ж не претендую на истину в последней инстанции.
Но, нужны красивые решения. Понимаете? Чтобы аж дух захватывало. Синергетика, квантовая физика, трансформация пространства и времени... Да, мало ли еще чего.
А тупое выцеживание сигнала - да, никому не интересно.
Ну, в определенном смысле - согласен, хотя у меня не МА в прямом смысле.
Я ж не претендую на истину в последней инстанции.
Но, нужны красивые решения. Понимаете? Чтобы аж дух захватывало. Синергетика, квантовая физика, трансформация пространства и времени... Да, мало ли еще чего.
А тупое выцеживание сигнала - да, никому не интересно.
Ну так и я об этом, что с машкой примитивной для выделения сигнала далеко не уплыть, разве что только в сторону дна. )) А оно вам нужно?
Ищите формулу покрасивше для этого, а шум он и в Африке шум, неча его мурыжить зря папуасам насмех. ))
Ну так и я об этом, что с машкой примитивной для выделения сигнала далеко не уплыть, разве что только в сторону дна. )) А оно вам нужно?
Ищите формулу покрасивше для этого, а шум он и в Африке шум, неча его мурыжить зря папуасам насмех. ))
Ищу. И, конечно, рассчитываю на форумчан. В одиночку такие задачи не решаются.
И что же я слышу?
Асауленко: "Надо самостоятельно кормить нейросеть и делать все самому. Сам себе помогаю и днем и ночью"
bas: "Надо, без устали, кидать монеты разного номинала в разные стороны и посвятить этому всю жизнь".
Это чё за лепет?
Больше пользы приносят обрывочные фразы Колдуна, Wizard_2018, Alexey Ivanov и др., которые реально шарят и плевать хотели на монеты, осциллографы, АКФ и прочую лабуду.
Ищу. И, конечно, рассчитываю на форумчан. В одиночку такие задачи не решаются.
И что же я слышу?
Обычно как раз в одиночку и решаются))
Чужой головой умней не станешь, но и никогда не поздно взяться за ум. Было бы желание.
Обычно как раз в одиночку и решаются))
Чужой головой умней не станешь, но и никогда не поздно взяться за ум. Было бы желание.
Ну, решай. Не буду мешать.
Да там не скорость наблюдения изменяется, а сам процесс относительно календарного времени то ускоряется то замедляется.
Так сам процесс в модели Александра не участвует никак (если имеется в виду процесс ценообразования).
Берутся поверхностные характеристики и делается попытка под них подогнать модель. При этом, постоянно делаются попытки выкинуть из рассмотрения половину (если не больше) данных.
Если для форекса такое выкидывание еще может прокатить (поскольку котировки полусинтетические), то на бирже результат будет быстрый и закономерный при таком выкидывании данных)
Так сам процесс в модели Александра не участвует никак (если имеется в виду процесс ценообразования).
Берутся поверхностные характеристики и делается попытка под них подогнать модель. При этом, постоянно делаются попытки выкинуть из рассмотрения половину (если не больше) данных.
Если для форекса такое выкидывание еще может прокатить (поскольку котировки полусинтетические), то на бирже результат будет быстрый и закономерный при таком выкидывании данных)
Хорошо, Дмитрий.
Ладно. Твоя позиция понятна - надо работать с каждым тиком. На бирже за каждую котировку поставщик несет ответственность.
А ВРЕМЯ что, в твоих алгоритмах вообще не участвует??? Обычное астрономическое время, которым насквозь пронизана физика диффузионных процессов?
Если для форекса такое выкидывание еще может прокатить (поскольку котировки полусинтетические), то на бирже результат будет быстрый и закономерный при таком выкидывании данных)
форекс эффективнее. так что наооборот - если на бирже прокатит...
Вот, не поленюсь, сделаю распределение интервалов времени между тиками для пары AUDCHF за прошлую неделю.
Вот, пока буквально после обработки данных за 10 мин.
Это ж поток Эрланга! Неужели не видно?
Но, его параметры меняются в зависимости от времени суток. И должно быть строгое, прямое соотношение между астрономическим и вот этим "временем Форекса". Пользоваться только одним из них нельзя. ИМХО.