От теории к практике - страница 1193

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Renat Akhtyamov:

сделай прогон с 72-го, не пудри людям мозги.

пока, я спать.

я лучше сигнал еще один открою чего кстати Ты не делаешь. 

Хотя Ты тут уже очень давно.

Так кто из нас пудрит то еще?)

Хоть бы сигнал открыл посмотреть как у Тебя все работает...

Мы ж практики а не теоретики...ищем истину а не просто формулы...

 
Martin Cheguevara:

ага а ничо что EUR так с 1971 в качестве единой валюты появилась))

Че, возьми немецкую марку для тестов с 1972 - она, вроде, приравнивалась к евро, если оно тебе надо 

 
neitrino22:

Че, возьми немецкую марку для тестов с 1972 - она, вроде, приравнивалась к евро, если оно тебе надо 

Зачем ... я же вижу закономерность случайности ... блин я даже не знаю как еще назвать этот закономерный сильный шум... отрабатывается...

мне и 10 летнего теста за глаза хватит...

главное не то что идет прибыль а то, что все логично и понятно, я точно знаю почему у меня робот открывает сделки и что немаловажно почему он зарабатывает прибыль или терпит просадки.

 
Martin Cheguevara:

да нафиг ... я же вижу что закономерность случайности ... я даже не знаю как еще назвать закономерный сильный шум... отрабатывается...

мне и 10 летнего теста за глаза хватит...

в том то и дело что никак не надо

это полезная инфа

а её фильтруют


 
Renat Akhtyamov:

в том то и дело что никак не надо

это полезная инфа

а её фильтруют


Ты давно это знал??

Ты хочешь сказать это специально делают????

да нууу.... 

прям триллер какой-то))))

XD

 
Martin Cheguevara:

Зачем ... я же вижу что закономерность случайности ... я даже не знаю как еще назвать закономерный сильный шум... отрабатывается...

мне и 10 летнего теста за глаза хватит...

главное не то что идет прибыль а то, что все логично и понятно, я точно знаю почему у меня робот открывает сделки и что немаловажно почему он зарабатывает прибыль или терпит просадки.

сильный шум ты имееш ввиду по амплитуде или по длительности?

 
Martin Cheguevara:

Ты давно это знал??

Ты хочешь сказать это специально делают????

никто ничё не делает

внимательно пост читай

 
neitrino22:

Че, возьми немецкую марку для тестов с 1972 - она, вроде, приравнивалась к евро, если оно тебе надо 

не хочет разочаровываться
 
Renat Akhtyamov:

никто ничё не делает

внимательно пост читай

а чего читать-то?

что ее фильтруют?? кто фильтрует?

трейдеры?
 
Martin Cheguevara:

а чего читать-то?

что ее фильтруют?? кто фильтрует?

трейдеры?

ну естественно, чтобы не путал

все ж индюки из-за него перерисовываются


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