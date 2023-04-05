От теории к практике - страница 1193
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сделай прогон с 72-го, не пудри людям мозги.
пока, я спать.
я лучше сигнал еще один открою чего кстати Ты не делаешь.
Хотя Ты тут уже очень давно.
Так кто из нас пудрит то еще?)
Хоть бы сигнал открыл посмотреть как у Тебя все работает...
Мы ж практики а не теоретики...ищем истину а не просто формулы...
ага а ничо что EUR так с 1971 в качестве единой валюты появилась))
Че, возьми немецкую марку для тестов с 1972 - она, вроде, приравнивалась к евро, если оно тебе надо
Че, возьми немецкую марку для тестов с 1972 - она, вроде, приравнивалась к евро, если оно тебе надо
Зачем ... я же вижу закономерность случайности ... блин я даже не знаю как еще назвать этот закономерный сильный шум... отрабатывается...
мне и 10 летнего теста за глаза хватит...
главное не то что идет прибыль а то, что все логично и понятно, я точно знаю почему у меня робот открывает сделки и что немаловажно почему он зарабатывает прибыль или терпит просадки.
да нафиг ... я же вижу что закономерность случайности ... я даже не знаю как еще назвать закономерный сильный шум... отрабатывается...
мне и 10 летнего теста за глаза хватит...
в том то и дело что никак не надо
это полезная инфа
а её фильтруют
в том то и дело что никак не надо
это полезная инфа
а её фильтруют
Ты давно это знал??
Ты хочешь сказать это специально делают????
да нууу....
прям триллер какой-то))))
XD
Зачем ... я же вижу что закономерность случайности ... я даже не знаю как еще назвать закономерный сильный шум... отрабатывается...
мне и 10 летнего теста за глаза хватит...
главное не то что идет прибыль а то, что все логично и понятно, я точно знаю почему у меня робот открывает сделки и что немаловажно почему он зарабатывает прибыль или терпит просадки.
сильный шум ты имееш ввиду по амплитуде или по длительности?
Ты давно это знал??Ты хочешь сказать это специально делают????
никто ничё не делает
внимательно пост читай
Че, возьми немецкую марку для тестов с 1972 - она, вроде, приравнивалась к евро, если оно тебе надо
никто ничё не делает
внимательно пост читай
а чего читать-то?
что ее фильтруют?? кто фильтрует?трейдеры?
а чего читать-то?
что ее фильтруют?? кто фильтрует?трейдеры?
ну естественно, чтобы не путал
все ж индюки из-за него перерисовываются