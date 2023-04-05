От теории к практике - страница 399
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот время между тиками для пары AUDCHF за обработанных 12 часов:
Я не знаю, какого порядка этот поток Эрланга. Постараюсь сегодня смоделировать.
А мне нужен простейший поток, из которого он получился. Вот в нем я и буду сидеть на следующей неделе. А на результаты посмотрим.
Серьёзно?
По вашему трейдеры рандомно принимают решения?
А захреначука я весь депо... секунду ща кубик брошу... на бай )))
Повеселил от души.
Т.е. модель должна еще учитывать будто молекулы помнят, когда им толкать тяжелую частицу? Однако! Такого в физике не припоминаю.
Т.е. модель должна еще учитывать будто молекулы помнят, когда им толкать тяжелую частицу? Однако! Такого в физике не припоминаю.
А при чём тут физика вообще?
А ты припоминаешь в физике такую модель, когда некая масса частиц ведёт себя так будто имеет инерцию, и вдруг полностью утрачивает это свойство и разворачивается в одно мгновение просто от выхода новости? Приказ 66
ЗЫ А ты помнишь в физике такую модель когда целая суверенная страна, имеющая свою экономику, грозящая тапком в ООН, массово переписывает ценники в магазинах потому что доллар изменился?
Это вам не физика, добро пожаловать в реальный мир )))
Ваще, только щас я начинаю понимать Автомата, который предложил какой-то трактор вместо модели, и Юсуфа с гиперболическими мегабыками и супермедведями. Ожидая поддержку народных масс, постоянно получают по щщам. Картина маслом...
А ты припоминаешь в физике такую модель, когда некая масса частиц ведёт себя так будто имеет инерцию, и вдруг полностью утрачивает это свойство и разворачивается в одно мгновение просто от выхода новости?
Это вроде как мы прогнозируем движение частиц некого вещества в колбе, а потом кто-то подошел и встряхнул эту колбу и движение частиц поменялось.
Блин, Рена, ты крут, конечно. Не канал - сказка.
Блин, Рена, ты крут, конечно. Не канал - сказка.
В инете нарыл:
FPS_PriceReversalBand
;)
Это вроде как мы прогнозируем движение частиц некого вещества в колбе, а потом кто-то подошел и встряхнул эту колбу и движение частиц поменялось.
Нет это воздействие в общем на систему, а у нас процесс будто каждая частица принимает управляющий сигнал лично, и принимает решение в зависимости от того что у неё лично происходит. Приказ 66
Это с натяжкой похоже как стая птиц летает, или рыб плавает. В стае каждый за себя но кучкой удобнее по ряду причин. При этом в стаях каждый смотрит на соседа, отсюда инерциальность системы в целом, а тут каждый смотрит на процесс в целом, но при этом принимает решение в зависимости от индивидуальной ситуации.
Блин, Рена, ты крут, конечно. Не канал - сказка.
Эта картинка на истории нарисована, с заглядыванием в будущее. Сказка для двоечников)