От теории к практике - страница 399

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Вот время между тиками для пары AUDCHF за обработанных 12 часов:

Я не знаю, какого порядка этот поток Эрланга. Постараюсь сегодня смоделировать.

А мне нужен простейший поток, из которого он получился. Вот в нем я и буду сидеть на следующей неделе. А на результаты посмотрим.

 
Nikolay Demko:

Серьёзно?

По вашему трейдеры рандомно принимают решения?

А захреначука я весь депо... секунду ща кубик брошу... на бай )))

Повеселил от души.

Т.е. модель должна еще учитывать будто молекулы помнят, когда им толкать тяжелую частицу? Однако! Такого в физике не припоминаю.

 
Alexander_K2:

Т.е. модель должна еще учитывать будто молекулы помнят, когда им толкать тяжелую частицу? Однако! Такого в физике не припоминаю.

А при чём тут физика вообще?

А ты припоминаешь в физике такую модель, когда некая масса частиц ведёт себя так будто имеет инерцию, и вдруг полностью утрачивает это свойство и разворачивается в одно мгновение просто от выхода новости?   Приказ 66

ЗЫ А ты помнишь в физике такую модель когда целая суверенная страна, имеющая свою экономику, грозящая тапком в ООН, массово переписывает ценники в магазинах потому что доллар изменился?

Это вам не физика, добро пожаловать в реальный мир )))

 
Alexander_K2:
Ваще, только щас я начинаю понимать Автомата, который предложил какой-то трактор вместо модели, и Юсуфа с гиперболическими мегабыками и супермедведями. Ожидая поддержку народных масс, постоянно получают по щщам. Картина маслом...


 
Nikolay Demko:

А ты припоминаешь в физике такую модель, когда некая масса частиц ведёт себя так будто имеет инерцию, и вдруг полностью утрачивает это свойство и разворачивается в одно мгновение просто от выхода новости?


Это вроде как мы прогнозируем движение частиц некого вещества в колбе, а потом кто-то подошел и встряхнул эту колбу и движение частиц поменялось.  

 
Renat Akhtyamov:


Блин, Рена, ты крут, конечно. Не канал - сказка.

 
Alexander_K2:

Блин, Рена, ты крут, конечно. Не канал - сказка.

В инете нарыл:

FPS_PriceReversalBand

;)

 
Evgeniy Chumakov:

Это вроде как мы прогнозируем движение частиц некого вещества в колбе, а потом кто-то подошел и встряхнул эту колбу и движение частиц поменялось.  

Нет это воздействие в общем на систему, а у нас процесс будто каждая частица принимает управляющий сигнал лично, и принимает решение в зависимости от того что у неё лично происходит. Приказ 66

Это с натяжкой похоже как стая птиц летает, или рыб плавает. В стае каждый за себя но кучкой удобнее по ряду причин. При этом в стаях каждый смотрит на соседа, отсюда инерциальность системы в целом, а тут каждый смотрит на процесс в целом, но при этом принимает решение в зависимости от индивидуальной ситуации.

 
Alexander_K2:

Блин, Рена, ты крут, конечно. Не канал - сказка.

Эта картинка на истории нарисована, с заглядыванием в будущее. Сказка для двоечников)
 
bas:
Эта картинка на истории нарисована, с заглядыванием в будущее. Сказка для двоечников)
не наблюдаю операций с файлами
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